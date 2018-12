Anuario VAVEL Música 2018: Artistas revelación nacionales

2018 se va acabando, un año lleno de festivales, conciertos, nuevos álbums, artistas innovadores… Han sido muchos los géneros que se han escuchado durante este año e innumerables las voces que se han descubierto o que se han reafirmado en su estilo logrando hacer de este año un gran éxito para su carrera.

Aquí va la selección de voces nuevas que más han dado que hablar este 2018 (y, lo más importante, que oiremos en 2019):

Mensajes de empoderamiento de la mujer

1. Rosalía

A pesar de que El Mal Querer no es su primer disco (su primer álbum de estudio, los Ángeles, vio la luz el 10 de febrero de 2017) no cabe duda de que 2018 ha sido el año de Rosalía, y es por ello que su nombre no podía faltar en esta lista.

La cantante ha logrado abrirse paso en el panorama nacional e incluso internacional y crear un sello artístico propio e inconfundible. Desde el lanzamiento del primer single de El Mal Querer, Malamente, no ha habido medio ni persona que no hiciera eco del talento, sensibilidad y magnetismo de la catalana, quien denuncia en su disco el sometimiento de la mujer a manos del hombre.

Tras cerrar un 2018 lleno de éxitos, ovaciones y actuaciones estelares, las expectativas sobre los nuevos proyectos de la "cantaora" urbana para este 2019 están más que altas.

2. Brisa Fenoy

Cantante, compositora, modelo y diseñadora de moda, su popularidad creció por ser la autora de una de las canciones con más filón de este año: Lo malo, una canción de género urbano que reivindica el empoderamiento femenino.

La artista, natural de Algeciras, apuesta por una carrera musical cargada de activismo social y, además de luchar por el feminismo, también se dispone a prestar su voz para crear conciencia sobre otros temas como la crisis de los refugiados o la migración africana a España a través del Estrecho de Gibraltar. De esta preocupación nació el pasado 12 de enero el tema Jericó, del cual la cantante decidió hacer un documental: Testimonios, que narraba la experiencia vital de algunos de los inmigrantes que aparecen en su videoclip.

Las exitosas novedades de los festivales

3. Carolina Durante

El joven cuarteto madrileño promete dar mucho que hablar (y que cantar) en los próximos festivales. Su popularidad se ha generalizado gracias a la colaboración con Amaia Romero en el single Perdona (ahora sí que sí) aunque ya durante este año se había adueñado de los aplausos del público en festivales como el MadCool, BBK Live, Ebrovisión y Contempopránea entre otros.

El conjunto formado por Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra) se decanta por temas divertidos y cargados de ironía y sátira como lo demuestran Cayetano e Himno titular y se considera por muchos la banda de rock-indie del momento.

4. Nathy Peluso

Nathy Peluso ha sido uno de los nombres que más hemos escuchado en este 2018. La artista experimenta con diferentes ramas musicales y combina en sus canciones ritmos latinos con soul, hip-hop, swing, jazz o R&B sin que se le pueda encajar en un género musical concreto.

La cantante argentina residente en Madrid lanzó un nuevo EP este año: La Sandunguera, un verdadero éxito que se refleja en las millones de reproducciones en YouTube que tienen algunos de sus temas como el homónimo La Sandunguera o Corashe.

Se le ha escuchado en cantidad de festivales entre ellos el FIB y el Sónar y para este 2019 ya ha sido confirmada en los carteles del BBK Live, el Mil.lenni de Barcelona y el Primavera Sound.

Pop adolescente

5. Dani Fernández

Tras la desintegración del grupo Auryn en 2016, Dani Fernández lanzó un EP en solitario el pasado 18 de mayo: Te esperaré toda la vida. Este nuevo proyecto le llevó a una nominación a Artista revelación 2018 en Los40 Music Awards.

6. Blas Cantó

También exintegrante de Auryn, Blas Cantó, ha alcanzado el puesto número 1 en los discos más vendidos de España tan solo una semana después de que su primer álbum en solitario Complicado saliera a la luz el 14 de septiembre de 2018.

Su single Él no soy yo ha sido reproducido en todas las radios del país y ha logrado casi 48 millones de reproducciones en YouTube.

Las redes sociales como trampolín

7. Sofia Ellar

Comenzó su carrera como cantante y compositora en las redes sociales y utilizó su trabajo de fin de grado en Administración de Empresas por IE University para labrarse su propia marca personal, musical y empresarial que le permitiera conseguir su sueño de dedicarse a la música.

Con dos discos autoproducidos (Seis Peniques en febrero de 2017 y Nota en Do en febrero de 2018), la cantante va ganando cada vez más popularidad, alcanzando su último single Versión de Cobarde el número 9 en el ránking de descargas de iTunes.

8. Marta Soto

Fue en 2016 cuando Alejandro Sanz la dio a conocer y le brindó su apoyo, agradecido por la versión que la joven había compartido en sus redes sociales de su canción A que no me dejas y ha sido en este año, concretamente el 31 de agosto, cuando Marta Soto ha lanzado un disco en solitario bajo el nombre de Míranos.

La cantante onubense es un ejemplo de cómo construirse una carrera musical gracias a las redes sociales. Además, durante esta última semana se le ha oído en dos colaboraciones con Dani Fernández en las canciones Por si regresas y No te pido que vuelvas.

Desde el plató de Operación Triunfo 2017

El regreso de Operación Triunfo a nuestras televisiones el año pasado ha supuesto una intrusión al panorama musical nacional de jóvenes artistas que no podían faltar en esta lista.

Por un lado, cabe destacar a Amaia Romero, ganadora de la edición y representante de España en Eurovisión 2018. La joven de voz angelical y gran sensibilidad ha sido todo un ídolo de masas durante este 2018 y las expectativas sobre su nuevo álbum son más que altas. La pamplonica publicó esta semana Un nuevo lugar, primera canción de su disco que sirve como despedida de su faceta “Amaia de Operación Triunfo” y como introducción a su álbum. Además, también se le ha oído en Perdona (ahora sí que sí), colaboración con el grupo indie Carolina Durante y en Al Cantar con Rozalén.

Por otra parte, Alfred García, quien participó junto a Amaia Romero en Eurovisión, publico el pasado 14 de diciembre su primer álbum, 1016, muy aclamado por su público y que augura una exitosa carrera musical dentro del pop-rock español.

Miriam Rodríguez, tercera finalista, debutó con su single Hay algo en mí, el cual forma parte de la BSO de la serie Vis a Vis, para después publicar sus Cicatrices el pasado de 23 de noviembre y colaborar con Pablo López en la canción No.

Para finalizar, hay tres nombres femeninos que no paran de sonar en las discotecas, se trata de Aitana (la cual también ha lanzado la primera parte de su álbum: Tráiler), Ana Guerra y Lola Índigo, de las que no cabe duda que se hablará en 2019.