Mejores Películas Musicales del 2018

Una vez que el sonido llegó a la pantalla grande no fue mucho tiempo después para que la música formará una parte esencial de el desarrollo narrativo. El género musical en ocasiones es confundido con una cinta que desarrolla su trama alrededor de la música, no obstante en la técnica empleada para contar una película con música siempre se pueden identificar patrones similares como son las tonalidades, las letras con ritmo y por supuesto la historia que gira en torno a la música.

En base a eso se ha recopilado un top 5 de las mejores películas del año 2018 que giran en torno a las tonalidades rítmicas de una buena canción.

5.- Bohemian Rhapsody

La cinta nos cuenta la historia de Freddie Mercury el vocalista principal de la legendaria banda Queen y su proceso en llegar a ser uno de los intérpretes más sobresalientes de los años 80's. La película está hermosamente dirigida por Bryan Singer y magistralmente protagonizada por Rami Malek y nos muestra un proceso de construcción artística que fue especialmente difícil para un canta-autor inmigrante gay en la época.

4.- Mary Poppins Returns (El regreso de Mary Poppins)

La secuela de una de las mejores películas musicales de todos los tiempos, la historia de la niñera mágica en la magistral ciudad de Londres en tiempos de la depresión económica, esta nueva producción esta dirigida por el talentoso Rob Marshall y protagonizada en los papeles principales por Emily Blunt (Mary Poppins) y Lin-Manuel Miranda (Jack). La película alude mucho a la nostalgia de la original de 1964 protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke, nada nuevo tiene para ofrecernos excepto nuevas coreografías musicales y algunas presentaciones especiales de grandes estrellas no obstante es una nueva aventura del género musical que todos los amantes deben visitar.

3 - Mamma Mía! Here We Go Again (Una y otra vez)

Una película musicalmente poderosa basada en las canciones de la banda ABBA que fue especialmente popular en los años 70's y 80's, esta vez la cinta actúa como precuela y secuela al mismo tiempo situando los eventos 5 años después de lo acontecido en la anterior del 2008. La producción es dirigida por Ol Parker y reúne al elenco original añadiendo algunas nuevas estrellas, el talento especialmente sobresaliente de Lily James hace que la cinta sea una digna adición a la franquicia y la nostalgia que nos brinda la música original mezclada con una trama moderna y singular pone una perspectiva filosófica distinta en la mente del espectador.

2.- Smallfoot

El departamento de animación de Warner ha logrado hacer algunas de las mejores películas del género en los últimos tiempos sobre todo de DC cómics, ahora tratan de competir en el mundo de la revelación infantil con esta espectacular cinta musical animada que nos habla de una ciudad en la cima de una montaña habitada por Yetis, ellos han credo una civilización entera basada en leyendas ancestrales que les mantienen alejados del mundo exterior creyendo que los humanos no existen, Migo es el protagonista de esta singular aventura llena de ritmos modernos, que van desde el rap y hip hop hasta el RB&B. En un extraño y cómico giro de eventos Migo sin querer tiene un accidente con un humano, consternado por tal revelación y al contarle esto a la aldea es desterrado, sin embargo es justo ahí que su travesía en busca de la verdad comienza.

1.- A Star Is Born (A Nacido una Estrella)

Una de las mejores películas de este año, no sólo en el género músical, la cinta es el cuarto remake de esta historia, esta vez de la mano de Bradley Cooper quien no sólo dirige sino que también la co-escribió y actúa en uno de los papeles principales al lado de Lady Gaga (Stefani) y del incomparable Sam Elliott, la película pese a no ser una historia original logra entregar una sensación de naturalidad y brillantes únicas, la química entre los actores es sobresaliente y los temas musicales creados para la película no sólo llenan al espectador de ritmo sino que también le ofrecen la oportunidad de extraer algo de la producción que todo mundo pueda comprender y hacer suyo, una de las joyas cinematográficas de este 2018, Nace una Estrella es una producción digna de reconocerse como algo superior en su categoría y es por eso que esta en el numero uno de este conteo.