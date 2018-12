Anuario VAVEL Música 2018: Los artistas más escuchados de 2018 

Como cada año Spotify, la plataforma de música, ha publicado las listas que resumen las reproducciones del 2018. Una de esas listas es la de los artistas más escuchados de la plataforma.

1. Drake

El artista más escuchado en 2018 en Spotify ha sido Drake. El rapero ha conseguido 8,2 billones de reproducciones en la plataforma. Este año Drake publicó su quinto álbum de estudio, Scorpion. Los sencillos con más éxito de este disco han sido In My Feelings, God’s Plan y nonstop. Además ha colaborado con el trapero Bad Bunny en el tema MIA.

2. Post Malone

A Drake le sigue Post Malone que publicó el pasado mes de abril su segundo álbum de estudio, Beerbongs and Bentleys. Consiguió muy buenas críticas y el número 1 en diversas listas, entre ellas la Billboard 200. Los grandes éxitos de Post Malone en 2018 han sido rockstar, Better Now y Pshyco.

3. XXXTentacion

XXXTentacion es el tercer artista más escuchado en la plataforma. El cantante, que falleció en el mes de junio, ha publicado dos álbumes este año. El primero fue ? (Question Mark) y el segundo fue Skins. Este segundo disco fue publicado después que el artista muriera en un tiroteo. La fama del cantante creció con su muerte y es por eso que se publicó Skins.

4. J Balvin

El cuarto artista con más reproducciones en Spotify es J Balvin. Es también el artista de lengua hispana con más reproducciones. El cantante colombiano publicó su séptimo álbum de estudio, Vibras, en el mes de mayo. Además ha colaborado en los éxitos X con Nicky Jam y I Like It con Cardi B y Bad Bunny.

5. Ed Sheeran

Ed Sheeran ha sido el quinto artista más reproducido en Spotify aunque este 2018 solo ha lanzado el single Happier. Aunque también es cierto que el sencillo Perfect, en colaboración con Beyoncé, publicado a finales del año pasado, ha sido uno de los grandes éxitos del 2018. El año pasado el británico fue el artista más reproducido.

6. Eminem

El sexto artista más escuchado de este año ha sido Eminem. El rapero de Detroit sacó nuevo disco en verano, Kamikaze. Fue un álbum que no dejo indiferente a nadie. Además también sacó el tema Killshot dedicado al rapero MGK, que logró ser el tercer video más visto en 24 horas en YouTube.

7. Ozuna

El séptimo artista más escuchado es otro latino, Ozuna. En este 2018 ha publicado su segundo álbum de estudio, Aura. La canción del verano, Vaina Loca, que cuenta con la colaboración de Manuel Turizo, forma parte de este disco. Además también forma parte de una de las canciones del año, Taki Taki.

8. Bad Bunny

El trapero Bad Bunny es el octavo artista más escuchado del 2018 en Spotify. Ha entrado en esta lista sin haber publicado ningún disco antes. Su primer disco X 100PRE llegó el 23 de diciembre, cuando la lista ya estaba publicada. Durante el 2018 el trapero ha publicado varios sencillos de éxito como Amorfoda, Te Boté o I Like It, en colaboración con Cardi B y J Balvin.

9. Khalid

El cantante americano ha sido el noveno artista más escuchado en 2018 en Spotify. Este 2018 ha publicado su segundo álbum de estudio Suncity del que forma parte el éxito Better. Además ha formado parte de colaboraciones de éxito como Love Lies con Normani o OTW con 6LACK y Ty Dolla Sign.

10. Ariana Grande

Ariana Grande es la única mujer que forma parte del top 10 en la lista de los artistas más escuchados de Spotify. En este 2018 ha batido todos los récords con el sencillo Thank You, Next. Además antes del lanzamiento de ese sencillo, publicó su disco Sweetener del cual formaban parte los éxitos no tears left to cry y God is a Woman.