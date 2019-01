iHeartRadio Music Awards: lista completa de nominados

El nuevo año arranca también la temporada de premios musicales y tras el anuncio de las nominaciones a los Grammy, los premios musicales más importantes del año, el siguiente en la lista son los iHeart Radio Music Awards que ya se ha dado a conocer. La entrega anual de los mismos tendrá lugar en el teatro Microsoft de Los Ángeles el próximo 14 de marzo y como cada año se celebrarán los artistas y canciones más escuchados en iHeart radio, tanto en las estaciones como en su versión online.

Cardi B lidera la lista con un impresionante total de catorce nominaciones, seguido de Drake con ocho y de Ariana Grande, Post Malone y Maroon 5, con cinco cada uno. "No es un secreto que los nominados de este año a los premios iHeartRadio Music Awards son los "quien es quien" de la música", dijo John Sykes, presidente de iHeart Media Entertainment Enterprises en un comunicado de prensa. "Estos son los artistas y las canciones que los oyentes de iHeartRadio no se cansaron de escuchar el año pasado. Va a ser un espectáculo inolvidable".

También, como cada año, los iHeartRadio Music Awards dejan a los fans la oportunidad de elegir sus ganadores entre los nominados en ciertas categorías, unas ya conocidas y otras novedosas este año. Los votos sociales comenzarán el 9 de enero y se cerrarán el 7 de marzo, las votaciones se contabilizarán a través de Twitter utilizando la categoría apropiada y los hashtags de los nominados que se pueden encontrar en diferentes tweets de la cuenta oficial de iHeartRadio o también podrán votar visitando la página oficial de los premios.

Por último dejamos la lista completa de los nominados en las diferentes categorías.

Canción del año

“Better Now” - Post Malone

“Girls Like You” - Maroon 5 featuring Cardi B

“God's Plan” - Drake

“Perfect” - Ed Sheeran

“The Middle” – Zedd, Maren Morris, Grey

Artista femenina del año

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Dua Lipa

Halsey

Artista masculino del año

Drake

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Post Malone

Shawn Mendes

Mejor dúo o grupo del año

5 Seconds Of Summer

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

twenty one pilots

Mejor colaboración

“Finesse (Remix)” Bruno Mars featuring Cardi B

“Girls Like You” - Maroon 5 featuring Cardi B

“I Like It” - Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin

“Meant To Be” - Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line

“The Middle” - Zedd, Maren Morris, Grey

Mejor artista nuevo de pop

Bazzi

Lauv

Marshmello

MAX

NF

Mejor canción de rock alternativo del año

“Africa” - Weeze"

“Broken” - lovelytheband

“Happier” - Marshmello featuring Bastille

“High Hopes” - Panic! At the Disco

“Natural” - Imagine Dragons

Mejor artista de rock alternativo

Imagine Dragons

lovelytheband

Panic! At The Disco

Portugal. The Man

Thirty Seconds To Mars

Mejor artista nuevo de rock o rock alternativo

AJR

Badflower

Billie Eilish

lovelytheband

Two Feet

Mejor canción rock del año

“Are You Ready” - Disturbed

“Bulletproof” - Godsmack

“Devil” - Shinedown

“Safari Song” - Greta Van Fleet

“Zombie” - Bad Wolves

Mejor artista rock del año

Five Finger Death Punch

Godsmack

Greta Van Fleet

Shinedown

Three Days Grace

Mejor canción country del año

“Heaven” - Kane Brown

“Meant To Be” - Bebe Rexha featuring Florida Georgia Line

“Most People Are Good” - Luke Bryan

“Rich” - Maren Morris

“Tequila” - Dan + Shay

Artista country del año

Carrie Underwood

Jason Aldean

Luke Bryan

Luke Combs

Thomas Rhett

Mejor artista country nuevo

Carly Pearce

Dylan Scott

Jordan Davis

LANCO

Russell Dickerson

Mejor canción Dance del año

“Friends” - Marshmello and Anne-Marie

“Happier” - Marshmello featuring Bastille

“One Kiss” - Calvin Harris and Dua Lipa

“Remind Me To Forget” - Kygo featuring Miguel

“The Middle” - Zedd, Maren Morris, Grey

Mejor artista Dance del año

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

The Chainsmokers

Zedd

Mejor canción de Hip-Hop del año

“God's Plan” - Drake

“I Like It” Cardi B featuring Bad Bunny and J Balvin

“In My Feelings” – Drake

“Nice For What” - Drake

“Psycho” – Post Malone featuring Ty Dolla $ign

Mejor artista Hip-Hop del año

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista nuevo de Hip-Hop

BlocBoy JB

Juice WRLD

Lil Baby

Lil Pump

XXXTENTACION

Canción R&B del año

“Boo'd Up” - Ella Mai

“Finesse (Remix)” - Bruno Mars featuring Cardi B

“Medicine” - Queen Naija

“Sky Walker” - Miguel featuring Travis Scott

“When We” - Tank

Mejor artista R&B del año

Daniel Caesar

Ella Mai

H.E.R.

Miguel

SZA

Mejor artista nuevo de R&B

Brent Faiyaz

Ella Mai

H.E.R.

Queen Naija

TK Kravitz

Canción latina del año

“Clandestino” - Shakira featuring Maluma

“Dura” - Daddy Yankee

“Échame La Culpa” - Luis Fonsi and Demi Lovato

“Me Niego” - Reik featuring Ozuna and Wisin

“X” - Nicky Jam and J Balvin

Artista latino del año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Maluma

Ozuna

Mejor artista nuevo latino

Lele Pons

Manuel Turizo

Mau y Ricky

Nio Garcia

Raymix

Canción regional mexicana del año

“Entre Beso y Beso” - La Arrolladora Banda El Limón

“Me Dejé Llevar” - Christian Nodal

“Mejor Me Alejo” - Banda MS

“Mi Sorpresa Fuiste Tú” - Calibre 50

“Mitad Y Mitad” - Calibre 50

Artista regional mexicano del año

Banda Carnaval

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Gerardo Ortiz

Productor del año

David Garcia

Frank Dukes

Louis Bell

Marshmello

Noah “40” Shebib

Mejor letra de canción (Categoría de voto popular)

“Consequences” - Camila Cabello

“Girls Like You” - Maroon 5 featuring Cardi B

“God's Plan” - Drake

“In My Blood” - Shawn Mendes

“thank u, next” – Ariana Grande

“Without Me” - Halsey

Mejor cover (Categoría de voto popular)

“A Million Dreams” - P!nk and Willow Sage Hart

“Africa” - Weezer

“Crying in the Club” - Niall Horan

“Fast Car” - Khalid

“In My Blood” - Charlie Puth

“Lucid Dreams” - Halsey

“Me, Myself & I” - Zayn

“Natural Woman” - Ariana Grande

“Rewrite the Stars” - Anne-Marie and James Arthur

“You’re Still The One” - Harry Styles and Kacey Musgraves

“Under Pressure” - Shawn Mendes and Teddy Geiger

“Your Song” – Lady Gaga

Mejor video musical (Categoría de voto popular)

“Delicate” – Taylor Swift

“Dura” – Daddy Yankee

“Finesse (Remix)” - Bruno Mars featuring Cardi B

“Freaky Friday” - Lil Dicky and Chris Brown

“Girls Like You” - Maroon 5 featuring Cardi B

“God's Plan” - Drake

“I Like It” - Cardi B featuring J Balvin and Bad Bunny

“One Kiss” - Calvin Harris featuring Dua Lipa

“Psycho” - Post Malone featuring Ty Dolla $ign

“Taki Taki” - DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna and Cardi B

“thank u, next” – Ariana Grande

“This Is America” – Childish Gambino

Premio a la estrella social (Categoría de voto popular)

Agnez Mo

Bhad Bhabie

Dylan Minnette

Joji

Lele Pons

Loren Gray

Mason Ramsey

Queen Naija

Tana Mongeau

Trixie Mattel

La mascota más adorable de un artista (Categoría de voto popular)

Asia – Lady Gaga

Edgar - Brett Eldredge

Goodwin - Sabrina Carpenter

Gracie - Lauren Jauregui

Hatchi - Perrie Edwards

Mooshu - Alex Pall from The Chainsmokers

Piggy Smallz - Ariana Grande

Mejor explosión en solitario (Categoría de voto popular)

Ally Brooke

Dinah Jane

Lauren Jauregui

Normani

Tiffany Young

Canción que más ha conmovido (Categoría de voto popular)

“Here Comes The Change” - Kesha

“I'll Never Love Again” - Lady Gaga

“One Day” - Logic featuring Ryan Tedder

“thank u, next” - Ariana Grande

“This Is America” – Childish Gambino

“Youth” - Shawn Mendes and Khalid

Fotógrafo de gira favorito (Categoría de voto popular)

Andy DeLuca (5SOS)

Christian Tierney (Niall Horan)

Helene Pambrun (Harry Styles)

Josiah Van Dien (Shawn Mendes)

Pixie Levinson (Dua Lipa)

Rahul B (Camila Cabello)

Ravie B (Beyoncé)

Zack Caspary (Why Don't We)