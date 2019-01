Los lanzamientos de Lauren Jauregui y Normani

El pasado viernes 11 de enero Lauren Jauregui y Normani, exintegrantes de Fifth Harmony lanzaron dos nuevas canciones al mercado. En el caso de Jauregui fue More Than That, su segundo sencillo oficial, después de varias colaboraciones. En el caso de Normani fue una colaboración con el británico Sam Smith, Dancing With a Stranger.

El sencillo de Lauren Jauregui está producido por Murda Beatz y Charlie Handsome. La cantante forma parte del equipo de composición junto con Hue Strother y Prince Charlez. La canción es un medio tempo de estilo R&B.

El tema habla sobre la seducción y el juego con una persona que te llama la atención mientras estás de fiesta. La misma Lauren lo explicó en una entrevista con ENTERCOM: “Es como una canción descarada sobre estar en un club con tu novio y hay alguien que está tratando de captar tu atención, y la capta. Pero es como: "¡Alto! ¡No voy a hacer trampa!”.

Antes de lanzar el tema Jauregui ya llamó la atención de los fans con la portada del sencillo que publicó a principios de esta semana. Es una imagen de influencia renacentista. La cantante recuerda a la Venus que aparece en El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, por su posición y su peinado.

La colaboración de Sam Smith con Normani, Dancing With a Stranger, está producida por Danny D y Stargate entre otros. Los dos cantantes forman parte del equipo de composición configurado por un total de cinco personas.

La colaboración nació de forma casual. Sam Smith estaba trabajando con Stargate y Jimmy Napes (otro de los productores) y Normani se encontraba en el estudio de al lado. El cantante británico declaró que empezó a trabajar en la canción mientras estaba en la gira The Thrill of it All. Trata sobre como intentaba cuadrar su vida personal con su vida profesional.

Ambos están muy felices por haber realizado esta colaboración. Tanto Normani como Sam Smith se admiraban desde hacía tiempo, de hecho compartieron Carpool Karaoke con James Corden hace poco más de un año.