Wildness, el regreso de Snow Patrol

El pasado 25 de mayo de 2018 Snow Patrol publicó el disco Wildness, su primer disco en siete años y el sexto de toda su carrera. Será este disco el que presenten en sus conciertos de Barcelona y Madrid. Wildness es un disco de quince canciones (la edición deluxe) de estilo rock alternativo.

Wildness es un disco donde predominan las canciones largas, ya que la gran mayoría de ellas superan los cuatro minutos. Life on Earth, la canción que abre el disco, marca el camino del trabajo. Es una canción melancólica y todo el álbum sigue esa línea. Las canciones melancólicas son la seña de identidad del grupo. Life on Earth también es uno de los sencillos de este trabajo.

El cuarto sencillo del disco, Empress, es la canción más exitosa de éste. Aún así la crítica profesional no la califica como la mejor del álbum. Es un melodrama que recuerda a Fallen Empires, el último trabajo del grupo antes del parón.

Los otros dos sencillos que anticiparon el disco son What If This Is All The Love You Ever Get? y Don’t Give In. El primero es una bonita balada a piano, que puede parecer una canción de amor pero no lo es. Gary LightBody, el líder de la banda, en una entrevista con Eddy Temple-Morris (Virgin Radio UK), dijo que trataba más sobre la amistad que sobre el amor. Cuando escribió la canción muchos de sus amigos estaban pasando por un divorcio. Él quería darles su apoyo y hacerles saber que él ya había estado ahí.

Don’t Give In es la segunda canción del álbum. Es un medio tempo que sigue la estela de Life on Earth y contrasta con el anterior single. Para Lightbody es una de las canciones más importantes del álbum ya que se convirtió en el talismán de Wildness. En palabras de Lightbody para la BBC Radio 2 es una profecía que por su propia naturaleza contribuye a cumplirse.

Wildness acaba convirtiéndose en un disco de reflexiones y experiencias sobre la vida. Es un disco que invita al positivsimo. Invita a disfrutar de la vida aún habiendo conocido las partes más oscuras de ésta. Es un disco que refleja de forma clara la situación personal de Gary Lightbody. Refleja cómo se encontraba después de haber superado la adicción al alcohol.

El último trabajo de Snow Patrol ha sido recibido de distintas maneras por la crítica profesional. Medios como AllMusic o Paste Magazine alaban el trabajo del grupo y le otorgan un ocho sobre diez. En cambio en otros medios como Pitckfork, los irlandeses no llegan ni al aprobado, con un 4,8 sobre diez.