Crítica de 'The Old Man and the Gun'

En 2017, David Lowery se encargó de llevar a la gran pantalla una de las grandes sorpresas del cine independiente de ese año, A Ghost Story, protagonizada por Rooney Mara y Casey Affleck que, pese a que su título puede ser engañoso, no tiene nada que ver con una historia terrorífica de fantasmas. Ahora, regresa con The Old Man and the Gun, una propuesta más convencional pero con la que no pierde el encanto que caracterizaba a la obra anterior.

La cinta narra la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. De hecho, logro fugarse en 18 ocasiones y cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años, momento en el que se desarrolla la película.

Si por algo merece la pena ver The Old Man and the Gun es por la fabulosa interpretación que ofrece Robert Redford, a quien acompañan secundarios de lujos como Casey Affleck o Elisabeth Moss. No sabemos si es la última vez que veremos a Redford en pantalla pero, si así fuese, sería la mejor despedida posible, siendo un claro homenaje a él y a su cine.

The Old Man and the Gun está llena de encanto, impregnada por un tono vitalista y un sentido del humor sorprendente con una atmósfera cercana al cuento y a la fábula. Pese a que lo que cuenta no es nada sorprendente ni destacable, es un largometraje muy sencillo de ver y que nos recuerda todo lo que Redford nos ha dado estos años.

Lejos del sello más intimista y de autor que demostró con A Ghost Story, en The Old Man and the Gun David Lowery enseña la facilidad que tiene para cambiar de género y ofrecer una carta de amor a una leyenda del cine. Un homenaje fascinante.

Valoración: 3,5/5

Lo mejor: Poder disfrutar de Robert Redford casi todo el metraje

Lo peor: Es más un homenaje a Redford que otra cosa