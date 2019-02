Little Mix y la publicación de su segundo sencillo

Little Mix publicó su segundo sencillo del disco LM5 la semana pasada. Es un remix de la canción Think About Us en colaboración con el rapero, Ty Dolla Sign. La versión original forma parte del último disco de las británicas. Aun así, han sacado este remix que se contradice con lo que el cuarteto quería para este último trabajo.

La girlband quería un disco para empoderar a la mujer y por eso decidieron colaborar solo con mujeres, como Nicki Minaj o Kamille. ¿Qué es lo que ha pasado para que Little Mix haya decidido colaborar con un hombre?

No es ningún secreto que pocos días antes de sacar este disco, Syco, la discográfica de Simon Cowell, rompió el contrato que tenía con Little Mix. No sólo eso, sino que Syco decidió dejar de trabajar con todos los artistas que representaba Modest! Management. Además de Little Mix, entre ellos también se encontraban Rak-su (ganadores de The X Factor en 2017) o One Direction, que se encuentran en un largo parón discográfico. Todos estos pasaron a la discográfica RCA.

El detonante de esta ruptura entre Syco y Modest!, fue la discusión que mantuvo Little Mix con Simon Cowell semanas antes de lanzar LM5. Días antes de lanzar el disco, Jesy Nelson, integrante de Little Mix, avisó de algo que había sucedido pero que aún no podían contar. Evidentemente se trataba del cambio de discográfica.

La discusión fue porque Syco no iba a incluir a las chicas como letristas de Woman Like Me, su primer sencillo. La realidad es que esta canción fue co-escrita por Jess Glynne, Ed Sheeran y Little Mix. El grupo pensó que su aparición en los créditos estaba garantizada, pero en cambio tuvieron que pelear para obtenerla.

A la salida del disco, la banda ya formaba de RCA, pero los derechos de todas las canciones los tenía Syco. Es por esto que el segundo single es un remix, ya que sino RCA no podría promocionarlo y sacar beneficio de ello. La discográfica decidió que en este remix colaboraría Ty Dolla Sign.

Pero los problemas no acaban aquí para Little Mix. La semana pasada la girlband publicó el sencillo en todas las plataformas, menos en YouTube. En la plataforma de vídeo solo subieron el audio de la canción con la portada del sencillo de fondo, aunque el vídeo musical está listo desde hace días.

Según la cuenta de Twitter @MixerPromotion, las chicas no saben qué pasa con su último videoclip y están igual de sorprendidas que sus fans. Están intentando descubrir cuál es el problema con su equipo. Las chicas informarán a los fans lo antes posible.