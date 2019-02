El halftime show  de Maroon 5

Eran casi las tres de la madrugada en España cuando aparecían Maroon 5 en el escenario de la LIII edición de la Super Bowl para protagonizar el “halftime show”. Un show que este año no ha quedado exento de polémicas, donde Maroon 5 han sido los más perjudicados.

Todo empezó el año 2016 cuando el jugador del equipo San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, decidió arrodillarse durante el himno nacional. El jugador protestaba contra los tiroteos policiales contra los ciudadanos negros. Aunque la Liga de Fútbol Americano respaldo al jugador, éste no ha sido contratado por ningún equipo desde 2017.

Es por esto que artistas de la talla de Rihanna o Pink se negaron a participar en el halftime show de esta edición de la Super Bowl. Aun así Maroon 5, sabiendo la promoción que ofrece este medio tiempo, decidieron aceptar. Cardi B, que ha firmado uno de los mayores éxitos del 2018 junto al grupo de Adam Levine (Girls Like You), dijo que no acompañaría a la banda en el show. No hasta que Kaepernick volviese a formar parte de la competición.

A pesar de todas las críticas que ha recibido el grupo, esta madrugada se ha celebrado el halftime show de forma habitual. Un espectáculo en el que el grupo californiano ha estado acompañado por los raperos Travis Scott y Big Boi.

El grupo repasó todos los grandes éxitos de su carrera discográfica empezando por Harder to Breathe, el primer single que publicó la banda en el año 2002 y el que los llevó al estrellato. Siguieron con una de sus canciones más conocidas, This Love, por la que ganaron un Grammy en el 2006. Y antes de que apareciera Travis Scott llegó la gran sorpresa de la noche, la aparición estelar de Bob Esponja. Seguidamente Scott interpretó uno de los grandes éxitos del 2018, Sicko Mode.

A continuación llegaba Girls Like You, pero Cardi B no apareció en ningún momento. En cambio Levine fue acompañado por un coro Gospel. Después de esta canción Levine bajó del escenario para mezclarse con el público e interpretar She Will Be Loved. Seguidamente apareció el otro invitado de la noche, Big Boi que hizo una versión de la canción The Way You Move, del grupo Outkast.

El show finalizaba con Maroon 5 interpretando otros dos de sus grandes éxitos, Sugar y Moves Like Jagger. Christina Aguilera tampoco acompañó a los de California en su última canción. Una canción en la que Adam Levine acabó sin camiseta, mostrando todos sus tatuajes, igual que en el videoclip.

La actuación de Maroon 5 ha recibido tanto críticas positivas como negativas por parte de los espectadores. Muchos de ellos opinan que ha faltado espectáculo y recalcan que el medio tiempo de Katy Perry sigue siendo el mejor de los últimos años.