Alba Reche traspasa fronteras y cautiva a la prensa estadounidense gracias a su interpretación de ‘She used to be mine’

Alba Reche continúa traspasando fronteras y superando barreras para obtener un merecido reconocimiento a nivel internacional. La ilicitana ha acabado segunda en Operación Triunfo ganándose el cariño del público nacional que le ha recibido con los brazos abiertos tras su paso por la academia, con más de 12.000 personas en sus cuatro firmas de discos en Elche, Madrid, Valencia y Sevilla. Sin olvidarnos de su recibimiento en el Ayuntamiento de Elche, por parte del Alcalde Carlos González, donde 5.0000 personas se dieron cita el pasado cinco de enero.

Un reconocimiento musical ganado gracias a las interpretaciones que ha llevado a cabo en las galas del programa, como ‘Contamíname’ con Carlos Right, ‘Creep’ y ‘Este amor ya no se toca’ con Natalia y Julia. Además, por supuesto, de haberse ganado un cariño especial por su implicación social en temas como la violencia de género, igualdad de derechos y diversidad LGTBI.

Sin embargo, ahora la prensa internacional se ha hecho eco de la artista gracias a su fantástica interpretación de la canción ‘She used to be mine’ que el New York Times destacó en su diario el lunes cuatro de febrero. Alba Reche lo compartió emocionada en sus redes sociales y bromeando con que estaba tan cansada de los ensayos de la gira que empieza este viernes que todavía no estaba siendo consciente de la magnitud de tal reconocimiento.

Los dos temas con las que ha conseguido cruzar el charco

Las dos canciones que ha interpretado a lo largo del programa han conseguido que la ilicitana -que antes de entrar a Operación Triunfo estaba estudiando Bellas Artes y trabajando en un pub en Valencia- cruce el charco musicalmente hablando para ganarse a toda América.

La primera de ellas fue ‘La Llorona’, en la gala seis, que consiguió encandilar al público de Latinoamérica al interpretar de una manera tan fidedigna, personal, desgarradora y sincera una canción tan importante para en estos países. ‘La Llorona’ es una canción popular mexicana que no tiene una versión única, que muchos artistas han ido transformando a lo largo de los años, destacando algunos como Chavela Vargas, convirtiéndola en una historia de amor y dolor representativa de la época.

Para Alba Reche, la interpretación de esta canción fue un momento clave en Operación Triunfo ya que consiguió mostrar su mejor versión musical para ganarse a jurado, compañeros y público que confirmaron que veían en ella todo un diamante en bruto.

Mientras que la segunda canción que ha conseguido traspasar fronteras ha sido ‘She used to be mine’ que el New York Times ha destacado en sus páginas. Se trataba de un especial que el medio de Estados Unidos estaba haciendo sobre la canción de Sara Bareilles que se ha convertido en un fenómeno musical. El tema habla sobre una camarera embarazada y que sufre maltrato pero la perfecta composición hace que obtenga un rango mucho más amplio que logra conmover a todo el mundo que la escucha.

La canción está en boca de todos y es versionada por multitud de artistas que admiran el tema por su capacidad de emocionar tanto a quien escucha como a quien interpreta. Pero Sara Bareilles, entre todas las versiones, ha querido destacar la de Alba Reche en OT 2018 reconociendo que ‘no podía apartar la vista de ella porque estaba tan expuesta y tan cruda…’.

Después de estas palabras de la autora del tema, el New York Times se puso en contacto con la ilicitana para que contara los detalles de su interpretación y Alba reconoció que ‘resultó fácil verme reflejada en las palabras de la canción. Todos tenemos historias en nuestro pasado, y esta canción se conecta a algunas partes de mi vida’.

Los medios de comunicación nacionales y las redes sociales no tardaron en aplaudir a Alba Reche por el reconocimiento internacional que le llegó a última hora de la tarde. Muchos fans aprovecharon también para recordar como fue la semana previa de la interpretación de la canción en Operación Triunfo donde Javier Ambrossi y Javier Calvo quedaron impresionados, diciéndole que además de una espectacular cantante también era una increíble actriz, y llegando a emocionar a Noemí Galera o Mamen Márquez.