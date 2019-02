Crítica de "Return to Base"

Desde hace unos meses Netflix ha estado trabajando incansablemente para ampliar su catálogo de películas y series de orígen asiático. El filme del que vamos a hablar en este artículo es una de sus más recientes adquisiciones realizadas con este fin y se llama "Return to Base" o "Soar into the Sun".

La cinta es un remake del largometraje "La Bufanda Roja" (1964) del Director Shin Sang-Ok pero la influencia de la película americana "Top Gun" (1986), dirigida por Tony Scott, se nota bastante en esta obra. Por eso a este filme también se le considera la respuesta coreana a esa emblemática cinta. La película está dirigida por el coreano Kim Dong-Won, quien (según IMDB) solo ha dirigido dos películas más: "My Boss, My Teacher" (2006) y "City of Damnation" (2009).

La sinopsis de la película es la siguiente: "El capitán Jung Tae-Hun es un miembro del equipo acrobático de la Fuerza Aérea de la República de Corea "Las Águilas Negras" que es expulsado tras realizar una arriesgada maniobra no permitida durante una exhibición. Destinado a una unidad de combate, el ala 21, Tae-Hun entra inmediatamente en conflicto con el As de la unidad, el Mayor Lee Cheol-Hee. Mientras tanto en el Norte, una facción del ejército norcoreano se prepara para dar un golpe de estado y lanzar un ataque nuclear contra los enemigos de su país."

Esta una película que no da sorpresas al público en ningún momento y que suele caer en varios de los tópicos no solo de las películas de acción sino de otros géneros también. Durante la primera mitad de la historia la película pretende hacer que nos familiaricemos con los personajes aunque solo consigue que les conozcamos más o menos superficialmente.

La segunda mitad, en la que la historia se centra bastante más en la acción, es la parte en la que se la cinta se vuelve bastante más interesante ya que las escenas de vuelo (las de entrenamiento, patrulla y especialmente las de combate aéreo) son el punto fuerte de ambas partes del largometraje. Se nota que la película está hecha con la colaboración de la Fuerza Aérea de la República de Corea.

En la historia nos encontramos también no solo con una sino con dos subtramas románticas que los guionistas usan para intentar añadirle un poco más de drama a la película. Aunque, por desgracia, ninguna de las dos es lo suficientemente interesante para aportar todo el drama que pretendían o todo lo que le podrían haber aportado a la cinta si hubiesen sido mejores. La subtrama romántica principal es una historia de amor parecida a la que se puede ver en cualquier comedia romántica. La segunda subtrama muestra una historia de amor que avanza a un ritmo anormalmente rápido y parece haber sido añadida en el último minuto, requiriendo el rodaje de escenas adicionales (es probable que no sea así pero es la sensación que da).

Los personajes de la película son personajes poco desarrollados con personalidades bastante clichés. Sin embargo, se les acaba cogiendo cariño a lo largo de la película. Esto es porque las actuaciones de los actores y actrices que trabajan en el filme están bastante bien y suplen algunas de las carencias del guión, aunque ninguna de ellas puede ser considerada como una actuación estelar.

¿Qué nota se merece la película? Pues pese a los problemas que tiene, es un filme entretenido que ha encontrado un buen hogar en Netflix. Es una buena cinta para ver esas tardes o noches en las que a algunos no les apetece hacer nada más que prepararse un buen cuenco de palomitas y ponerse una película en la plataforma digital. Es por esto que, aunque la película no puede recibir un 10, se lleva un merecido 6.

Ficha de la Película

Título: "Soar into the Sun"; "Return to Base"; "R2B"

Director: Kim Dong-Won

Guionistas: Kim Dong-Won; Lee Man-Hee

Reparto: Rain; Shin Se-Young; Yu Jun-Sang; Lee Ha-Na; Kim Sung-Su; Lee Jong-Suk; Oh Dal-Su; Jung Kyung-Ho; Cho Seong-Ha

Duración: 113 minutos

País: República de Corea

Fecha de Estreno: 15 de agosto de 2012.