El Wizink Center vuelve a rendirse a Operación Triunfo

Tras la multitudinaria y larga gira de Operación Triunfo 2017, que se prorrogó hasta el pasado mes de diciembre, los chicos y chicas de la décima edición del programa televisivo han dado su gran salto este viernes en el Wizink Center de Madrid. Mucha era la incertidumbre sobre la acogida de los nuevos cantantes tras el referente anterior con Amaia, Cepeda, Aitana o Alfred, entre otros, pero el seguido de fans respondió con creces a la cita.

Cerca de 15.000 personas aguardaban en la capital para ver subidos sobre el escenario a una nueva generación que prometía nivel y actuaciones de diversos estilos. El concierto arrancó puntual a las 21:30h con la versión grupal de 'This is me', la canción estrella del musical The Greatest Showman que interpretaron conjuntamente en la Gala 1 del programa. Con María como anfitriona de la ciudad, la madrileña dio paso a la primera actuación individual de la noche, a cargo de Alfonso y su 'Pégate', con la que logró entrar en la Academia el pasado mes de septiembre.

Joan encandiló con su 'The bed I made' igual que lo harían después África con 'God is a woman', Marta con 'One more try', Carlos engalando 'Everything' o Marilia con su 'Hasta la raíz', que cantó en una de sus tres nominaciones. Los números individuales reflejaban los mejores temas que habían cantado los artistas en su paso por el concurso, pero los dúos y las actuaciones grupales no dejaron a nadie indiferente.

El amor 'Perfect' o 'Toxic' de Operación Triunfo

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la unión entre Natalia y Famous, que rememoraron su primera actuación con 'Feel it still", haciendo bailar a todos los seguidores. Tampoco podría desviar nadie la mirada cuando África y Damion se enlazaron en un cálido beso tras su 'Perfect', versionando a Ed Sheeran y haciendo gala del amor que ha crecido entre los dos. El canario de origen germano hizo realidad uno de sus sueños cuando, al coger la guitarra para cantar 'Give me love', el público se volcó con él, recordando su etapa de cantar en la calle Fuencarral, como confesó Tony Aguilar en una de sus apariciones televisivas.

Más de 15.000 personas apoyaron la nueva generación de Operación Triunfo en su arranque de gira en Madrid

Tampoco pudo pasar desapercibida la puesta en escena de 'Las chicas cocodrilo', con Carlos Right y Miki o el 'Toxic' de Natalia y Alba Reche, dos de las grandes favoritas de la edición. La ilicitana se puso a todo el mundo en el bolsillo cuando recordó 'She used to be mine', que le brindó su pase a la final o cuando, junto a Noelia, cambiaron al soul para interpretar 'Respect', en honor a la fallecida Aretha Franklin.

También hubo espacio para las grupales más aclamadas por los espectadores, como 'Spice up your live' o el trío de Julia, Natalia y Alba al son de 'Este amor ya no se toca'. La pamplonesa encandiló sentada en el piano, esta vez sí, y su propia versión del tema de Coldplay dando paso a un Miki que hizo saltar al Wizink Center cantando 'Una lluna a l'aigua' de Txarango, tema que defendió en la Gala 9 y que le permitió repetir como favorito del público.

'Somos' lleva esta nueva generación a lo más alto

Los tres finalistas pudieron disfrutar por partida doble de cantar en solitario, entonando temas como 'And I'm telling you', 'La Llorona' o 'Seven Nation Army', pero la guinda final la puso el ganador, Famous, bailando y cantando 'Uptown funk' de Bruno Mars, previamente a que de nuevo, los dieciséis, defendieran su himno. 'Somos' sonó más fuerte que nunca en Madrid recalcando que esta generación ha llegado para quedarse y que son "gladiadoras construyendo la ciudad", como ellos mismos defendieron.

Por último, Miki presentó de nuevo 'La Venda', canción que le llevará el próximo mes de mayo a Eurovisión y con la que el público se entregó hasta el último segundo. Para concluir el concierto, OT2018 interpretó 'Viva la Vida' y agradeció a Manu Guix y su banda musical, al igual que a los seguidores, el regaló que les habían brindado: cumplir su gran sueño. Ahora empieza su carrera musical, sus grandes noches sobre el escenario y aunque la edición anterior dejará el listón muy alto, los nuevos 'triunfitos' empiezan a demostrar que no quieren quedarse atrás.