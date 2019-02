Cepeda, al borde del 'sold out' en el Gran Liceo

Luis Cepeda está muy cerca de vender todo un señor Liceo. El gran escenario de la Ciudad Condal, su gran fecha marcada en rojo en el calendario de una gira que parece no tener fecha final. Desde su salida del televisivo Operación Triunfo al de Ourense no le ha faltado trabajo. Ni le ha faltado ni ha dejado de luchar para tenerlo.

Con pocos días en venta, las butacas del Liceo han ido marcándose en rojo bajo el lema ‘ocupada’ demostrando la credibilidad y fidelidad de los ‘cepedistas’, sus seguidores desde que se diese a conocer. El gallego, sin entrar en las polémicas que le han rodeado, ha callado todas esas críticas sin fundamentos a base de música de calidad y de puro sentimiento.

Sus frases enganchan, te llegan a un rincón profundo y mucho cuesta poderlas olvidar. Es el ‘modus operandi’ de Cepeda, poner sentimiento en cada palabra y nota que sale de su voz. Y eso es lo que más ha enganchado a un público que está llenando todas las salas de España por las que la gira ‘Principios’ hará parada en este 2019.

La primera piedra del camino

Aunque decidiese estudiar ingeniería técnica y diseño industrial en Madrid nunca pudo dejar escapar a la música como bandera. Tras su paso por Málaga y Barcelona donde seguía formándose, trabajando y siempre componiendo, empezaron a llegar recompensas a tanto esfuerzo.

Operación Triunfo le brinda la oportunidad de darse a conocer

Fue participante de la tercera edición de La Voz, aunque en el equipo de Malú no pudiese llegar hasta la fase definitiva del concurso. Ya en 2017 el gallego decidió darse una última oportunidad en el mundo musical y se presentó al casting de Operación Triunfo en Bilbao. Noemí Galera no dudó en darle el ‘sí’ y pocos meses después ingresaba en la Academia.

Nadie le había asegurado que sería fácil forjarse una carrera, pero Cepeda no se esperaba lo que estaba por venir. Arrancó el concurso de la mejor manera posible, entonando junto a Aitana el ya famoso ‘No puedo vivir sin tí’. Tras una semana complicada al lado de Juan Antonio y su ‘Reggaeton Lento’ en la Gala 3 llegaría la primera nominación cuando el jurado no dio el visto bueno a la versión que hizo, junto a Marina, de ‘Complicidad’.

Cepeda deslumbra en uno de sus conciertos | Foto: @cepedistas_com

En pie de guerra

A Cepeda no le asustaba enfrentarse a la valoración del público, de hecho, fue de los que más se postuló sobre la importancia de ganarse a la audiencia más que de aguantar varias semanas en el concurso. Con su ‘Dancing on my own’ le ganó esa particular batalla a Thalía y empezaba a tomar conciencia de la agrupación de seguidores que estaban dispuestos a luchar junto a él.

Aunque parecía que al lado de Míriam Rodríguez podía despuntar con ‘Pedacitos de ti’, de uno de sus máximos referentes en el mundo musical como es Antonio Orozco, el jurado no dio tregua y propuso al gallego hasta en cinco ocasiones a la nominación.

Cepeda, lejos de hundirse y mostrar bandera negra, sumó todas sus fuerzas para regalar música y esfuerzo. Desde Índia Martínez a James Arthur al cantante no le faltó empeño para dejar claro que su pasión se vivía a base de música. Tocando el piano, acompañado de una guitarra o simplemente con libreta en mano y componiendo. Así es él y así es como poco a poco su vida iba tiñéndose de corazones azules bajo el lema ‘Sigamos haciendo magia’.

Siempre fiel a sus principios

Su salida de Operación Triunfo dejó prácticamente en ruinas a sus seguidores que, aunque pudiesen esperar su expulsión ante su gran amigo Roi Méndez, no estaban preparados para dejar de ver a Cepeda en pantalla. Tras el concurso llegaría un verano de gira por las grandes ciudades de España y el gran regalo del gallego.

El pasado 29 de junio salía a la venta ‘Principios’, el primer trabajo de estudio de Luis Cepeda, compuesto íntegramente por el propio cantante junto a David Santisteban, Andrés Suárez, Dani Ruiz, Riki Rivera y Daniel Oriza. Un disco fiel a lo que sentía, a ‘sus principios’ y haciendo referencia, además, a su estreno oficial en el estudio de grabación.

Tras su salida de Operación Triunfo llega 'Principios' | Foto: @cepedistas_com

Si había dudas de la fidelidad de sus seguidores, en pocas horas quedó demostrado que los/las ‘cepedistas’ seguían al pie del cañón con el de Ourense, que batió todos los récords pensados. Se colocó durante cinco semanas consecutivas en lo más alto de la lista de ventas, consiguió ser disco de oro con Principios y disco de platino con ‘Esta vez’, su primer single y, además, sacó en vinilo una edición especial de su primer trabajo. La gran oportunidad que le dieron la discografía Universal y Manuel Martos a la salida del concurso de TVE se estaba materializando a principios de verano.

‘Sigamos haciendo magia’

Podría parecer el eslogan de una campaña publicitaria, pero es, sencillamente, la esperanza de Cepeda. El gallego ha forjado una unión mágica con sus seguidores, tanto a nivel de redes sociales como en sus propios conciertos, donde es capaz de bromear y bajar junto al público a cantar. El joven no deja de sorprender en cada una de sus apariciones y, lejos de toda la polémica generada en su nombre, el cantante ha apostado por el trabajo como contestación.

Disco de Oro con 'Principios' y Disco de Platino con 'Esta vez'

Se encuentra inmerso en una gira que parece no tener fin y que tiene como cita dorada el Liceo de Barcelona. Será dentro del Suite Festival 2019 y, con 2.292 butacas disponibles, poco le queda para colgar el cartel del ‘Sold Out’ en la puerta del emblemático teatro de Las Ramblas. Un sueño que el mismo Luis no pensaba poder hacer realidad en algún momento. Ya alejado del logo de Operación Triunfo, el auriense se sube al escenario con sus principios, con un repertorio intimista y sincero, con una banda plagada de amigos y con la sencillez de brindar al público la emoción de sentir.

El camino no ha sido fácil, pero nadie podrá negarle jamás que no ha peleado por conseguirlo, que no se ha dejado la piel por vivir de su pasión. Esperando para 2019 la reedición del disco o, quien sabe, una nueva entrega, a Cepeda le esperan muchos éxitos que, de bien seguro, irán acompañados de música y de color azul.

Luis Cepeda llega con 'Principios' | Foto: @cepedistas_com

Paradas de la Gira Principios

Próximos conciertos de la Gira Principios de Luis Cepeda