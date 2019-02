Eurovisión 2019: primeros candidatos y últimas noticias 

Eurovisión siempre ha sido propenso a las polémicas. No porque este año Israel sea el país que acogerá el concurso ni porque haya habido una disputa desde el año pasado entre Tel Aviv y Jerusalén por la ciudad, significa que este año sea el más problemático de todos. Aunque si es cierto que, en la historia del Festival, Israel ha sido en varias ocasiones razón de muchas polémicas.

Problemas aparte, a menos de 100 días para la gran final (18 de mayo), ya empieza a sonar música por toda Europa. Los 42 países que dijeron “sí” a mandar una candidatura este año, empiezan a desvelar cuáles van a ser sus competidores. Ya hemos hablado en este portal de la candidatura española. Miki Núñez, concursante del pasado OT 2018, representará a nuestro país con una canción compuesta por el cantante del grupo La Pegatina, titulada La Venda.

Ahora toca presentar al resto de candidaturas. Como se dice en lenguaje eurofan: Let the Eurovision Song Contest begin!

Jonida Maliqi – 'Ktheju tokës'

Los primeros en ponerle nombre, apellido, canción y actuación a su candidatura fueron los albaneses. Antes de navidades, el 22 de diciembre, escogían a la cantante Jonida Maliqi en uno de los principales eventos musicales albaneses Festivali i Këngës.

La canción, titulada Ktheju tokës (Vuelve a la tierra), es una balada pop de estilo albanés con sonidos orientales. La cantante, en una entrevista para el medio eurofan wiwibloggs, reveló que la canción fue escrita "para albaneses, para inmigrantes, para toda la gente alrededor del mundo". Compuesta por Erina Rushiti, la letra trata el tema de la emigración albanesa, especialmente en relación a la Guerra de Kosovo.

Jonida es conocida en su país por llevar más de 20 años en la industria musical, además de en el teatro, y por haber sido coach de La Voz de Albania en 2015.

Albania quedó en el puesto 11 el año pasado con el cantante Eugent Bushpepa y su balada rock Mall (Anhelo).

Tamta Goduadze – 'Replay'

Un día antes que los albaneses, Chipre reveló el nombre de su candidatura, Tamta Goduadze, y el de la canción que va interpretar: Replay. A día de hoy, la canción sigue sin ser publicada y no hay fecha aún establecida para su estreno. Tampoco se conoce el tema de la canción, de estilo pop, pero sí su compositor, Alex Papaconstantinou, el mismo de la canción del año anterior. Aquí dejamos otro de sus trabajos.

Tamta, que fue elegida de forma interna, es toda una sensación en Chipre y alrededores. Aunque es nacida y criada en Georgia, su vida artística dio comienzo con su segundo puesto en el programa griego Super idol en 2004. Desde entonces, esta cantante de pop griego ha sabido sacarle partido a todas las oportunidades que le han ido llegando y se ha convertido en una de las divas del Mediterráneo. Hace poco actuó en los VMA griegos junto con el checo Mikolas Josef, cantautor que quedó sexto en el festival el año pasado.

En Eurovisión 2018, Chipre quedó en segundo puesto con la cantante Eleni Foureira y su canción pop Fuego.

Eliot Vassamillet – 'Wake up'

Bélgica sigue apostando por los adolescentes millenials para representar a su país. En esta ocasión, el ticket a Tel Aviv se lo ha ganado por selección interna el joven Eliot Vassamillet, concursante de The Voice Belgique el año pasado. Va interpretar Wake up (Despierta), compuesta por Pierre Dumoulin, el mismo que compuso City Lights para la cantante Blanche, cuarta en el festival de 2017. Se ha estimado que saldrá a la luz en este mes, pero no hay fecha prevista.

El año pasado, Bélgica, representada por Sennek y su Matter of time (Cuestión de tiempo), no pasó a la final después de muchos años en el top 5.

Bilal Hassani – 'Roi'

Los franceses también tienen su hueco en Eurovisión desde el comienzo del concurso allá por 1956. Este año han escogido al excéntrico Bilal Hassani, que cantará Roi (Rey). Es una canción pop con mezcla de R&B contemporáneo que tiene parte de letra en inglés y parte en francés.

Bilal tiene poco recorrido en el mundo musical francés debido a su juventud (tan sólo tiene 19 años), sin embargo, es conocido en Francia. Fue escogido en The Voice Kids cantando Rise Like a Phoenix (Resurgir como un ave fénix), ganadora del Festival en 2014. Además es conocido por ser youtuber y por su declarada homosexualidad.

Francia quedó en el puesto número 13 con el matrimonio Madame Monsieur y su composición sobre los refugiados titulada Mercy.

Lake Malawi – 'Friend of a friend'

El pasado día 28 de enero, la República Checa hacía pública su candidatura y la canción: la banda Lake Malawi tomaba el relevo de Mikolas Josef, hasta el momento la mejor candidatura del moderno país. Friend of a friend (Amigo de un amigo) es el título de la canción que cantará este trío indie pop, escogido por el público y que consiguió el pase a Eurovisión gracias al voto del jurado compuesto por rostros eurovisivos de los últimos años.

La banda, compuesta por el vocalista líder y guitarrista Albert Černý, el bajista Jeroným Šubrt, y el batería Antonín Hrabal, llevan en la industria musical checa desde 2013. Han sido teloneros de grupos como Thirty Seconds to Mars, tienen un disco, y, aunque alguna vez han conseguido llevar su música fuera de las fronteras de su país, están seguros de que ahora, con Eurovisión, su círculo de fans se abrirá. Aseguran que el hecho de cantar en inglés les favorecerá internacionalmente.

La República Checa, que participa desde 2007 en el concurso, consiguió el año pasado clasificarse para la final por segunda vez en su historia. Mikolas Josef consiguió un 6º puesto, el mejor hasta la fecha, con su Lie to me.

P ænda – 'Limits'

Al día siguiente de los checos, Austria publicaba a las 7 de la mañana su participante y el título de la canción. P ænda o Paenda, elegida de forma interna, interpretará Limits, una canción que aún no se conoce pero que se ha avanzado que será de estilo pop electrónico. Aquí dejamos otro de sus trabajos.

La artista, músico, compositora y productora de sus propios trabajos, tiene ya publicado un disco Evolution I, de gran relevancia en la música austriaca. Tres semanas antes del festival, Paenda publicará su segundo trabajo Evolution II.

Austria, que debutó un año después de la aparición del concurso, consiguió el año pasado un inesperado tercer puesto con el cantante César Sampson y su Nobody but you.

Sergey Lazarev– Tema sin asignar

Rusia anunció hace unas semanas que desvelaría su candidatura el día 9 de febrero, pero parece ser que los rusos no podían aguantarse las ganas de revelar una de sus mejores cartas. El día 7 de febrero, Rusia publicaba que Sergey Lazarev será el que viaje a Tel Aviv este año. Aún no tiene un tema asignado, pero, su anuncio, ha incendiado las redes de los eurofans.

Sergey es ya un veterano del concurso y un veterano en la música rusa. Ya en 2008 pasó por una preselección en la que quedó cuarto, pero no por ello Rusia perdió aquel año el festival (Dima Bilán consiguió la primera y única victoria del país en el concurso). En 2016, volvió a probar suerte, y esta vez, estuvo a punto de acariciar el micrófono de cristal. Su actuación era la favorita para todos, pero la eterna enemiga de Rusia, Ucrania, se alzó con la victoria. Después de sonados rumores, Sergey Lazarev parece no haberse quedado conforme con su segundo puesto y por ello vuelve por tercera vez. A la tercera va la vencida.

El 2018 no fue el año de Rusia. Por primera vez en su historia, no consiguió clasificarse. Tras Ucrania vetarle la entrada a Yulia Samoylova el año anterior, Rusia volvió a enviarla a Lisboa, pero, su I won’t break se quedó a la puertas de la final.

Michael Rice – 'Bigger than us'

El viernes, los ingleses, ganadores en cuatro ocasiones, conocían el nombre y la canción que les representará en mayo: Michael Rice cantará Bigger than us (Más grande que nosotros) en el Expo Tel Aviv. La canción, elegida en el Eurovision You Decide de la BBC Two, es un tema pop con toques del R&B.

Michael Rice es un cantante muy reciente en la música británica. Se dio a conocer el año pasado en el programa de la BBC One All Together Now, del que resultó ganador. En menos de un año, Michael no ha tenido tiempo de sacar nada nuevo.

Reino unido lleva años visitando el final de la tabla en Eurovisión. El año pasado, quedó en el puesto 24 (de 26) con la cantante SuRie, que sufrió una invasión en el escenario en plena actuación con su Storm.

Kate Miller-Heidke – 'Zero Gravity'

En la mañana del sábado, a horas tempranas para los europeos, Australia celebraba Australia Decide por primera vez, y escogía, con votos del jurado y del público a la cantante Kate Miller-Heidke. La australiana interpretará Zero Gravity (Gravedad Cero), un tema que mezcla la lírica con influencias del pop.

La cantante tiene una gran trayectoria musical en su país desde el año 2000. Ha publicado cuatro álbumes y ha ganado numerosos premios en todos estos años.

Australia, que participa en Eurovisión desde 2015 y ha estado en el top 10 en cuatro ocasiones (en 2016 estuvo a punto de ganar), el año pasado visitó por primera vez el lado derecho de la tabla. Jessica Mauboy quedó en el puesto 20 cantando We got love.

Mahmood – 'Soldi'

Los italianos, con su particular San Remo, escogieron anoche a su representante: Mahmood, que cantará Soldi (Dinero), una canción italo-arábica que cuenta cómo el dinero puede cambiar las relaciones en una familia. El artista está clasificado como cantante de pop y R&B, pero sí es cierto que esta canción tiene unos ligeros toques al típico trap de C.Tangana.

Mahmood es un cantante italiano de ascendencia egipcio-sarda conocido por participar en el Factor X italiano del año pasado y por haber ganado recientemente la segunda noche del San Remo Giovani con su single más conocido Gioventù bruciata (Juventud quemada).

Italia, que desde su vuelta en 2011 no ha bajado del top 10 en Eurovisión, quedó el año pasado en 5ª posición, gracias al televoto, con los italianos Ermal Meta y Fabrizio Moro. Interpretaron Non mi avette fatto niente (No me habéis hecho nada), una canción que trataba sobre las guerras.

Los presentados no son los únicos seleccionados para este año. Países como Armenia (Srubk), Finlandia (Darude ft Sebastian Rejman), Malta (Michela Pace), Países Bajos (Duncan Laurance) o San Marino (Serhat) tienen ya a sus representantes pero, siguen esperando que se le asignen canciones.

Otros, como, Lituania, Estonia, Dinamarca, Portugal, Islandia, Suecia, Noruega y el resto de países están en mitad de sus preselecciones o hasta el mes de marzo no darán a conocer a sus candidatos.

Otras noticias

Aparte de los candidatos, parte muy importante del programa, han salido otras noticias como por ejemplo, los presentadores del Festival. Serán cuatro: la modelo internacional Bar Refaeli y tres presentadores conocidos en los medios israelíes (Ezra Tal, Assi Azar y Lucy Ayoub). También, se ha publicado el logo y el lema de esta edición, que ya presentábamos en la foto portada de este artículo. Para Jon Ola Sand (director del Festival), el lema “Dare To Dream” representa la diversidad, la inclusión, y la unidad. Este, viene acompañado de un emblema en el que tres triángulos, dos dorados y uno de neón, forman una estrella dorada que, según la televisión israelí (Kan) simboliza la reunión de las estrellas musicales del futuro en Tel Aviv.

Hasta aquí el recopilatorio de las últimas noticias de Eurovisión 2019. Ya está todo casi listo para empezar.