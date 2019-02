Snow Patrol aterriza en Barcelona con el Wildness Tour

La noche del miércoles 13 de febrero la Sala Razzmatazz de Barcelona acogía el concierto de Snow Patrol. La apertura de puertas fue a las siete y media de la tarde. En ese momento no había más de doscientas personas en la cola esperando a entrar al recinto. Cuando faltaba una hora para que Snow Patrol saliese al escenario parecía que la sala no iba a llenarse. Minutos antes de que tocaran las nueve la sala estaba llena, aunque sin colgar el sold out.

JC Stweart y Ryan McMullan fueron los encargados de amenizar la espera. Stweart era la primera vez que actuaba en España, por el contrario McMullan ya había teloneado a Ed Sheeran en su gira europea el año pasado. Mientras cantaban originales y versiones la sala se iba llenando poco a poco. Cabe destacar la gran versión que hizo McMullan de Maniac, el tema de la película Flashdance.

Con un cuarto de hora de retraso salió la banda liderada por Gary Lightbody al escenario de la Razzmatazz. Abrieron el concierto con Take Back the City y Lightbody tocaba la primera de las diversas guitarras que tocaría en todo el concierto. El líder del grupo hizo el primer cambio de guitarra para enfrentarse a la segunda canción del concierto, Chocolate, una de las más antiguas del repertorio.

Poco a poco el público se fue animando y la banda encaró la tercera canción de la noche, Crack the Shutters. Gary Lightbody explicó que la banda no tocaba en España en formato concierto desde el 2009, cuando telonearon a U2. A partir de ahí el concierto fue a más, sobre todo cuando llegó Empress, el mayor éxito de la banda en su último trabajo, Wildness.

La siguiente canción empezó de forma diferente. Lightbody cogió una guitarra acústica y se plantó en el centro del escenario con un solo foco iluminándolo a él. Empezaron a sonar la primeras las primeras notas del estribillo de Don’t Give In y la Razzmatazz se vino arriba. La banda volvió a aparecer en la primera estrofa de la canción.

Le siguió Open Your Eyes, la primera canción en la que el público participaba de forma activa. Se coreó el estribillo hasta cuatro veces seguidas cuando llego el final de la canción. El concierto llegó a uno de sus puntos álgidos con la interpretación de Run. Fue uno de los temas que el público coreó de principio a fin.

Pasaban las canciones y llegaba Life on Earth. Gary Lightbody confeso que era el trabajo del que más orgulloso estaba. Explicó que esta canción había tardado cinco años en acabarla. En el fondo del escenario aparecían unas animaciones en las que se veía un satélite que poco a poco se iba acercando a la tierra. Son reseñables las diferentes animaciones que se utilizaron en el concierto, muy acorde con la temática de las canciones y del grupo.

Desaparecieron las guitarras y la percusión del escenario y solo se quedaron Lightbody y Tom Simpson, a cargo del teclado. En ese momento el concierto entró en una especia de trance para encarar Make This Go On Forever.

Un par más de canciones y llegó el turno de Chasing Cars. De repente todo el público sacó sus móviles de los bolsillos para grabar ese momento y poder recordarlo siempre. Fue, sin ninguna duda, la canción más coreada de la noche.

La banda de Irlanda del Norte despidió la noche con dos canciones. Primero fue la balada a piano What If This Is All The Love You Ever Get?, en la que Lightbody pidió la colaboración del público en los estribillos. Finalmente, la última canción del concierto fue otro de sus grandes éxitos, Just Say Yes.