Tom Odell revela una nueva canción: "28"

El cantautor británico ha sacado una nueva obra.

El pasado 16 de febrero presentó su nueva composición, con la que deleitó a unos fans sorprendidos por ser partícipes de la primera vez que salía a luz “28”. Lo hizo en el Arenele Romane de Bucharest, Rumanía, y recibió una gran aceptación por parte del público.

En Vavel, sin ser conscientes en su momento, supimos que “28” se estaba gestando entre las composiciones del británico. Nuestra colaboradora, Ana Alonso Blanco, entrevistó a Tom Odell el pasado noviembre cuando realizó una parada en su gira en La Riviera de Madrid. Odell le contó a nuestra compañera que aquella misma mañana, se había levantado y había escrito dos líneas de una nueva composición. “28” estaba siendo escrita a pocas horas de que el joven cumpliera esa edad. Y así se lo comentó a sus fans en el concierto de Bucharest:

“Es curioso como nunca estamos lo suficientemente seguros cuando una obra está completamente horneada y lista para sacarla. Voy a intentar cantaros ahora. Ya sabéis que puedo cagarla, y seguramente lo haga. El caso es que , esta canción, la escribí en el preludio de mi 28 cumpleaños”

“28” habla sobre su vida. Sobre una relación de amor que nunca llegó, sobre sus mayores secretos, la felicidad de hacer a sus padres sentirse orgullosos de él y el miedo que tiene a perderlos, sus preocupaciones más íntimas… “28” es una radiografía de su vida. De sus 28 años de vida, llenos de pasión, emoción y reflexiones. Como todas sus canciones. Quizás esta sea una de las más profundas, ya que la letra nace desde lo más hondo, y el piano y su voz terminan de darle el poder y la emoción que quiere transmitir. “28” es una declaración de ideas y sentimientos a la vida.

28

Sometimes I do kisses, sometimes I do hugs

Sometimes I go drinking, sometimes I do drugs

I’ve had a couple girlfriends, but only once I’ve been in love

And when we're feeling fragile, we usually call each other up

We say maybe we should get married, forget all our mistakes

I bet a couple kids would put a smile back on our face

Or maybe that’s all over, maybe it’s too late

Tomorrow I’ll be turning... I’ll be turning twenty eight

Sometimes I feel happy and sometimes I feel low

I tell my friends I’m working, I’m really on my phone

I had a couple songs once, that some people used to know

and they made my mother proud, when she hears them on the radio

But I’m only getting older and soon they’ll be a day

when they're just a bunch of melodies somebodies trying to place

A song in my mind, a familiar face

Tomorrow I’ll be turning, I’ll be turning twenty eight

And I worry about my mother and I worry about my dad

and to think they won’t be here one day, my God that makes me sad

I worry about my difference, I worry about my love

Living in this house of which I never call home

So come on down tomorrow and never have a doubt

There's a hurricane inside me, it's gonna blow these candles out

The sadness in my heart and a smile upon my face

Tomorrow I’ll be turning, I’ll be turning twenty eight

No sabemos si la incluirá en un próximo disco o si será exactamente como la hemos escuchado en el vídeo. De momento, Tom sigue de gira por el mundo presentando su último y tercer álbum Jubilee Road.