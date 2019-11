Premiados de los Brit Awards 2019

La ceremonia de la música británica e internacional se celebró el miércoles 20 de febrero en The O2 Arena de Londres. La gala, dirigida por Jack Whitehall, guardadó grandes momentos como la presencia de Hugh Jackman en el escenario promocionando los temas de The Grand Showman. La ceremonia también contó con actuaciones de Calvin Harris, Dua Lipa, Sam Smith, Rag’n’Bone man, Little Mix, George Ezra, Jorja Smith y The 1975.

Los ganadores por categorías de la noche fueron los siguientes:

George Ezra - como mejor artista británico masculino

Jorja Smith - mejor artista británica femenina

Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss, mejor single británico

Tom Walker- artista británico revelación

Little Mix - Woman Like me, mejor vídeo británico del año

The 1975 - mejor grupo británico

The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships, álbum británico del año

Ariana Grande - mejor artista femenino internacional

Drake - mejor artista masculino internacional

The Carters - mejor grupo internacional

Sam Fender - premio Critic’s Choice

Calvin Harris - mejor productor del año

Ed Sheeran - éxito global

El premio al artista británico por el vídeo del año se ha decidido a través de los votos del público, y fueron galardonadas Little Mix por Woman Like Me. La artista homenajeada por su trayectoria musical en esta edición fue Pink. La cantante interpretó algunos éxitos como Just Like Fire, Just Give Me a Reason, Try, What About Us y Walk Me Home. La escena audiovisual acompañada del cuerpo de baile provocaron un gran espectáculo en el escenario. Pink en su discurso de agradecimiento declaró lo siguiente: “Apuesto a que también es difícil para algunos de ustedes creer esto, pero ser considerados en la misma categoría que David Bowie y los Beatles y Sir Elton y Sir Paul y Eurythmics y Fleetwood Mac. Es más que cualquier cosa que mi cerebro pueda comprender […] Han sido 20 años increíbles. ¡Aquí hay 20 más!”



La ceremonia de premios se pudo seguir en directo a través del canal oficial de Youtube de los Brit Awards y se ha retransmitido por streaming en ITV y STV.