James Bay y Julia Michaels lanzan una nueva colaboración

Hace unos días ambos artistas daban las primeras noticias sobre la colaboración por sus respectivas redes sociales, con un pequeño teasing del comienzo de la canción, que hizo que aumentó considerablemente las expectativas con respecto a la nueva canción, y desde luego como suele ser lo normal en ambos artistas, no han decepcionado a sus seguidores.

“Peer Pressure” suena en cierto modo como un regreso al rock conmovedor de su primer disco y musicalmente se aleja de “Electric Light”.

En un comunicado, Bay habla sobre la canción: “creo que puede ser fácil permanecer muy cauteloso en la vida y no dejar entrar a nadie más allá de tu armadura personal. Estas protecciones todos las ponemos cada día por diferentes razones. Al escribir “Peer Pressure”, Julia y yo queríamos hablar de cómo, cuando llega la persona adecuada, puede romper cualquier armadura y, con amor, llegar directamente hasta ti. Se trata de esa persona que, por mucho que mantengas la guardia alta, encuentra su camino a hacia ti”. Y Julia también comentó: “James es un compositor estupendo y tiene un talento increíble. Escribir “Peer Pressure” fue una gran experiencia de colaboración porque nos divertimos mucho en el estudio y la canción vino de sitio en el que ambos nos encontrábamos relacionados. Me encanta la canción y espero que los fans conecten con ella tanto como nosotros”.

La duda sobre la canción queda en si sacará una edición especial de su infravalorado segundo álbum “Electric Light”, si será un adelanto de un tercer LP o si se quedará en un single independiente.

Tras la publicación de la canción, el calendario de James Bay estará bastante cargado, el día 3 de marzo empieza una gira como cabeza de cartel por Canadá y Estados Unidos y en verano recorrerá Europa como telonero de Ed Sheeran. Entre muchos otros países visitará España con conciertos en el Wanda Metropolitano de Madrid y el Estadi Olimpic de Barcelona, ambos con entradas completamente agotadas desde hace meses. Además, también ha confirmado que estará en el Doctor Music Festival que se celebra entre el 11 y el 14 de julio en Escalarre (España).

Letra completa de “Peer Pressure”:

Seven texts, 2AM

Halfway dressed, all saying, "Call me up"

You can't sleep, you’re testing me

Bad but sweet and I'm just tryna keep it together, oh

And now you're sayin’...

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely

I don't usually give in to peer pressure

But I'll give in to yours

When we met, innocent

Now I'm dead every time you're touchin' me

You're dancing around on my mind every second

I’m under control till you’re in front of me

Maybe I'm scared, I don’t care, I'm addicted

I'm in it

And you say...

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely

I don’t usually give in to peer pressure

But I'll give in to yours

So I give you my everything and you keep on teasing

With that look in your eyes 'cause you know I believe it

I don't usually give in to peer pressure

But I'll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, I'll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

When we met, innocent

Now I'm dead and you're sayin'...

Put your hands on my body just like you think you know me

Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely

I don't usually give in to peer pressure

But I'll give in to yours

So I give you my everything and you keep on teasing

With that look in your eyes 'cause you know I believe it

I don't usually give in to peer pressure

Oh, but I'll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Mmm, yeah, I'll give in to yours

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, oh

You're dancing around on my mind every second

I'm under control till you're in front of me

Maybe I'm scared, I don't care, I'm addicted

I'm in it