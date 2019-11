Eurovisión 2019: En el ecuador de las preselecciones y Ucrania se retira

Ucrania se ha caído del barco hacia Tel Aviv. A principios de la temporada eurovisiva (allá por septiembre), eran 42 los países confirmados para participar en el festival de este año, después de la retirada de Bulgaria. El miércoles por la noche, Ucrania anunciaba su retirada. ¿Por qué? Más adelante te cuento el eurodrama que han protagonizado.

Desde el último avance que di en este portal, hace unas semanas, han salido más de una decena de nuevas canciones y más de diez participantes. En el anterior avance, se realizó un breve análisis de cada canción, cantante y país, y en este avance del mes de Febrero, no iba a ser menos. Let’s begin!

D-Moll – Heaven

El sexteto montenegrino llegó a la final del Montevizija, la preselección de Montenegro, siendo los únicos con una canción íntegra en inglés. Heaven es desconcertante a la par que moderna. Mezcla el piano con diferentes sintetizadores, siendo chocante al principio pero tampoco desagrada del todo.

Acostumbrados a las canciones que suele mandar este pequeño país (normalmente de estilo étnico y propio de los Balcanes), D-Moll rompen los esquemas con este sexteto al estilo Little Mix o Pentatonix.

Montenegro, que tan sólo ha pisado la final en dos ocasiones desde su separación de Serbia, se quedó el año pasado en semifinales con Inje de Vanja Radovanovic.

Roko Blaževic – The Dream

Croacia ha optado este año por un cantante millenial. El pasado 16 de febrero, Roko Blaževic, de tan sólo 17 años, fue elegido en la preselección DORA para interpretar The Dream, una enérgica balada dramática que mezcla el inglés y el croata. En el directo puede verse la potencia vocal del joven.

De familia reconocida en el mundo de la música croata, el cantante toca el piano y el órgano y desde los 12 años ha estado de concurso en concurso musical por Croacia, convirtiéndose en un cantante muy conocido en su país.

La puesta en escena con alas de ángel con la que se presentó, es un recurso muy utilizado en el festival, siendo ya míticas las actuaciones de artistas eurovisivos como Sergey Lazarev (2016) o la ganadora Dana International (1998).

Croacia participó el año pasado con la cantante Franka y su Crazy, que se quedó en semifinales.

Zala Kralj y Gasper Šantl – Sebi

Este dúo esloveno entró con fuerza entre los gustos de los eurofans el mismo día que se anunció su victoria en la preselección EMA. Los millenials Zala y Gasper interpretan Sebi (A ti mismo), una de las canciones más indie de todo el festival. El sintetizador es la clave de su éxito.

El dúo se conoció en el verano del 2017 por amigos en común, y comenzaron a escribir sus propias canciones en aquel año. Zala es la que interpreta y Gasper el que produce sus canciones. No obstante, la puesta en escena de presentación gira en torno a los dos, enteros de blanco y cantando Zala a él, como si el mundo no existiera en ese momento para ellos.

Eslovenia pasó sorprendentemente a la final el año pasado con Lea Sirk y su rap Hvala, Ne, quedando en el puesto 22.

Victor Crone – Storm

Estonia ha coronado este año a un sueco como el representante de su país. Victor Crone ya probó suerte en Suecia el año pasado pero no pudo ser. En esta ocasión, se ha aliado con el compositor y cantante Stig Rästa, muy conocido en su país por su música y en Eurovisión por su participación con Elina Born en 2015 (Goodbye to yesterday) y su composición en 2016 (Play).

Victor Crone interpreta Storm, una canción de estilo dance pop y folkelectrónico con estribillo pegadizo, final épico y letra motivadora con una clara influencia del sonido más internacional del difunto Avicii.

Estonia quedó en el puesto número 9 el año pasado con la cantante de ópera Elina Nechayeva y su interpretación de La Forza

Carousel – That Night

Letonia eligió en el famoso Supernova al dúo Carousel que interpretará That Night. En el tema, compuesto por ellos mismos, predomina el estilo indie del grupo y a primera escucha puede recordar a la típica canción francesa de estilo jazz.

Sabine Žuga y Maris Vasilievsky, componentes del dúo, llevan juntos en este proyecto desde 2015. Actualmente trabajan en un futuro álbum producido por ellos mismos y con música original.

Letonia le dio el billete para Lisboa a la cantante letona-brasileña Laura Rizzotto, quién no pasó a la final del año pasado con su composición propia Funny Girl.

Ester Peony – On a Sunday

El pasado 17 de febrero, Ester Peony era elegida contra todo pronóstico por el jurado en el Selectia Nationala para representar a Rumanía en Eurovision 2019. Cantará On a Sunday, una canción que presenta una gran fuerza vocal de la cantante, que dio a conocerse en Rumanía a través de sus covers en Youtube.

Rumanía mandó el año pasado al grupo The Humans con una balada pop épica titulada Goodbye. Desgraciadamente, no pasaron de la segunda semifinal.

S!sters – Sister

El pasado viernes 22, Alemania, una de las integrantes del Big Five, escogió a su candidatura para el festival. Carlotta Ruman y Laurita Spnielli, las dos integrantes del dúo S!sters, salieron vencedoras del show creado para la ocasión Unser Lied fuer Israel (Nuestra canción para Israel). Cantarán Sister, una canción pop de estribillo potente que empieza a llamar la atención de los eurofans.

Alemania quedó en 4ª posición después de más de cinco años al final de la tabla. El cantante Michael Schulte hizo historia en el Altice Arena con su balada pop You Let Me Walk Alone.

Jurijus – Run with the lions

Al día siguiente de Alemania, Lituania hacía pública su candidatura celebrando la final del Eurovizijos. El cantante Jurijus, que ya había estado en Eurovisión años anteriores como vocalista, conseguía la máxima puntuación como de jurados y espectadores, convirtiéndose en el elegido para viajar a Tel Aviv este año.

Así, Jurijus interpretará Run with the lions, una balada pop romántica y de mayor intensidad, en comparación a la del año anterior. Los lituanos han descubierto que la temática sobre amor les funciona en el festival, y este año han decidido seguir por el mismo camino, pero dándole otro giro.

Ieva Zasimauskaitè quedó en una undécima posición muy merecida con su íntima balada pop romántica titulada When We’re old.

Leonora – Love is Forever

Dinamarca siempre da el toque original al concurso. Desde hace años celebran el Dansk Melodi Grand Prix, y desde que ganaron en 2013 con Emmelie de Forest, los daneses siempre han llevado la canción más atemporal del concurso.

Leonora se convirtió en la ganadora de la preselección, siendo la elegida para enamorar a Europa con su canción Love is Forever, un tema inocente y de toque francés que presenta fragmentos en inglés, francés, alemán y danés. Recuerda a la participación de Suiza en 2011 de Anna Rossinelli y su In love for a while.

La puesta en escena, otra de las grandes fichas con las que juega Dinamarca siempre, ha sido una silla gigante en la que la cantante se sienta y desde la que juega en un plano secuencia con la cámara.

Como curiosidad, la joven Leonora se ha dedicado durante toda su vida al patinaje sobre hielo a nivel profesional y mundial, pero este año ha decidido colgar sus patines para dedicarse a su otra pasión: la música.

Dinamarca quedó el año pasado en la novena posición con los vikingos del cantante Rasmussen, que interpretaron Higher Ground.

Joci Pápai – Az én Apám

Hungría ha tirado este año de viejas glorias. Joci Pápai, un conocidísimo cantante en su país y en el concurso, vuelve a Eurovisión tras ganar el pasado 23 de febrero en el A Dal. Tras quedar octavo en 2017 con Origo, el rapero de etnia gitana interpretará una balada en húngaro titulada Az én Apám (Mi papá).

Hungría pasó el año pasado a una final en la que se veía clara favorita pero que finalmente quedó en el puesto 21. El grupo de heavy metal AWS incendió el Altice Arena de Lisboa con su balada metal Viszlát Nyár.

El eurodrama de Ucrania

Ucrania hace años que es protagonista de las europolémicas del momento. Ya en 2016 estuvo presente en boca de todos al alzarse con la victoria. La cantante Jamala y su canción 1994 rompieron los esquemas, pero el tema no era el más indicado. Una de las reglas del festival es que las canciones no traten sobre temas políticos (entre otros), y 1944 hablaba sobre la desgracia de la guerra de Crimea entre rusos y ucranianos. Precisamente, este tema es el que ha hecho que se desencadene el eurodrama del año.

En la tarde del 23 de febrero, la cantante Maruv se convertía en la ganadora del programa Vidbir con su Siren Song. La puesta en escena, cargada de sensualidad y efectos de humos, ya se notaba provocativa, pero aquello fue lo de menos. La polémica se desató cuando, la cantante Jamala, entre el jurado, preguntó a la cantante que a quién pertenecía Crimea, si a Rusia o a Ucrania. Vista la polémica que hay entre los dos países por el territorio, ya muchos eurofans incendiaron las redes por la pregunta que consideraron inapropiada en el concurso. Maruv contestó que era de territorio ucraniano, a pesar de que mediante referéndum se convirtiera en parte de Rusia en 2014.

Parecía que la polémica quedaba ahí, pero, horas después, la televisión ucraniana anunciaba que tenía que discutir varios temas con la cantante antes de elegirla como representante del país definitiva. Le exigieron que cancelara sus conciertos en Rusia, donde es muy conocida por su participación en el programa de La Voz, y que si, realmente quería ir a Tel Aviv, que se financiara ella el concurso. Maruv se manifestó en redes diciendo que Ucrania era su país y que le encantaba la idea de representarlo, pero que se sentía una esclava.

Finalmente renunció a representar a Ucrania, y tras esta recibir el “no” del resto de participantes del Vidbir que se solidarizaron con Maruv, terminó anunciando el pasado miércoles que se retiraba del festival.

Ucrania, que al año siguiente de ganar con Jamala vetó la entrada de la representanta rusa de aquel año en el país para que no participara, parece no haberse quedado conforme con mezclar política y música en el festival.

Recta final

Con más de la mitad de los cantantes y las canciones seleccionadas (recientemente, Bélgica ha publicado Wake up, que ya anunciamos en el anterior artículo que se encontraba en proceso de fabricación), aún quedan muchos países por dar a conocer su participación. Países como Chipre, Finlandia, Grecia e Israel darán a conocer en las próximas semanas sus canciones, mientras que otros como Portugal, Noruega o Suecia tienen que escoger a sus representantes. Suiza, Irlanda o Azerbaiyán, entre otros, aún no han dado apenas noticias de sus candidaturas, pero poco tiempo les queda. A mediados de marzo, tienen que terminar las presentaciones.

La temporada eurovisiva empieza a calentar los motores rumbo a Tel Aviv.