Cinco noticias sobre series que marcaron la última semana de febrero

1 Game of Thrones promociona su última temporada con nuevos afiches

Los días pasan y cada vez se acorta la espera para el estreno de la última temporada de Game of Thrones. El ansiado enfrentamiento entre los caminantes blancos, contra los habitantes al otro lado del muro está cada vez más próximo y para mantener ansiosos a los millones de fanáticos en el mundo, HBO dio a conocer una serie de afiches en los que se pueden apreciar a distintos personajes sentados en el trono de hierro.

Además de las imágenes promocionales, también se publicó un nuevo teaser de seis segundos en los que se logra apreciar la llegada del ejercito de Los inmaculados a Winterfell.

El estreno mundial de la última temporada de Game of Thrones está fijada para el 14 de abril en América Latina y la madrugada del 15 de abril en España.

2 Series Disney+

La plataforma Disney+, la cual se espera estar operativa a mediados de este año, está preparando varias novedades en lo que respecta a series. Entre los proyectos confirmados se encuentran series centradas en personajes de Marvel y Star Wars, las cuales favorecerían a la expansión de ambos universos cinematográficos.

Además, se ha dado a conocer una producción que reúna a algunos emblemáticos villanos del cine animado como, por ejemplo: Cruela de Vil, Hades, Maléfica, Úrsula y el Capitán Garfio. Este proyecto se comenzaría a trabajar a mediados de 2020 en Dublín, Irlanda.

Steve Pearlman (Once Upon A Time ) and Michael Seitzman (Quantico) are developing DISNEY VILLAINS, for Disney+ the upcoming online video streaming service. Production is slated for the second quarter of 2020 at Ardmore Studios in Dublin, Ireland...more at https://t.co/hPqNyEDRAu pic.twitter.com/FLK12uGqh5 — Production Weekly (@prodweek) February 26, 2019

3 Tráiler segunda temporada The OA

La serie de Netflix protagonizada por Brit Marling, dio a conocer el primer tráiler de la segunda temporada cuyo estreno se confirmó para el 22 de marzo, continuará la historia de Prairie Johnson, quien sobrevive al disparo que recibió al finalizar el primer ciclo.

Para esta segunda parte, Prairie estará inmersa en otra dimensión en la cual conocerá a Karim Washington, un detective privado encargado de investigar la desaparición de una joven adolescente. Mientras que en la realidad que se presentó en la primera temporada, los amigos de The OA, intentan corroborar si la historia que ella les contó es real o no.

Sin duda esta serie ha sido una de las que más interrogantes dejó en los espectadores al finalizar su primer ciclo, los cuales se espera sean aclarados en esta segunda parte que contará con ocho capítulos.

4 AMC y planes de Spin-off de The Walking Dead

La cadena norteamericana AMC se niega en dejar morir a su emblemática serie de zombis. A pesar de la baja audiencia que ha tenido la producción en su noveno ciclo, Josh Sapan, presidente de AMC, señaló en una reunión con inversores que se han contratado a creativos para trabajar de manera activa en un proyecto derivado de The Walking Dead, tal como sucedió con la serie Fear The Walking Dead que lleva cuatro temporadas emitidas. No obstante, este spin off que alista su quinta temporada no pudo igualarse a la historia principal.

La interrogante es, ¿Será viable para AMC seguir explotando el género zombie si se consideran la baja de audiencia de casi 44% en la novena temporada de la serie principal?

5 Nueva serie de Constantine

De momento es solo un rumor, pero todo indica que el actor Matt Ryan volvería a encarnar al detective paranormal de DC, John Constantine. Esto debido a que la cadena Warner Bros tendría planificado una serie en solitario de dicho personaje.

El cazador de demonios ya había tenido una producción propia de una sola temporada que contó con 13 episodios, y que fue bien acogida por la crítica. Sin embargo, la cadena NBC descartó renovar para un segundo ciclo en 2015. A pesar de ello, Ryan no se ha desligado por completo de John Constantine, ya que lo ha seguido encarnando en la serie Legends of Tomorrow, además de prestar su voz para la miniserie animada de streaming Constantine: City of Demons producida por The CW.