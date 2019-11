Louis Tomlinson publica "Two of us", una canción en recuerdo de su madre

Louis Tomlinson ha vuelto al mundo musical más “abierto” que nunca.

Tras varios días de una promoción un tanto curiosa, ha publicado Two of us. Un single de sonido pop actual desde el que confiesa sus pensamientos más profundos acerca de la muerte de su madre hace dos años.

A pocos días de su 26 cumpleaños, Louis fue testigo de cómo su madre, de 42, perdió la batalla contra la leucemia que le diagnosticaron a principios del 2016. Johannah Dekin dejaba así a él y a sus seis hermanos y a su padrastro, con el que se casó, con Louis como padrino de la boda, en 2014.

Dos años después, el británico ha decidido sacar a la luz todos aquellos sentimientos y pensamientos que aquello le provocó.

LA PROMOCIÓN

Antes de adentrarnos en la letra de Two of us y hablar sobre las declaraciones que ha hecho sobre ésta, debemos analizar la curiosa y trabajosa promoción que ha tenido. Hace unos días, el cantante publicaba en su Instagram que, si sus fans querían conocer la letra de su nuevo single, tan solo tenían que buscar vídeos por el mundo.

Desde el link que proporcionaba en la foto de instagram, sus seguidores tenían que descargarse el mapa y así podían empezar a “componer” los pedazos de "Two of us" que el cantante británico había dejado esparcido por el mundo. En Madrid llegaron a encontrarse algunos de esos vídeos en el parque del Retiro, o así lo informó su club de fans oficial. Además, los seguidores podían obtener declaraciones exclusivas del cantante acerca de la creación de su nuevo álbum.

Todo un proceso que ha tenido a los fans del cantante entretenidos durante la espera.

TWO OF US

Louis Tomlinson ha hecho algunas declaraciones sobre su último single. El ex cantante de unas de las boybands más importantes del panorama musical británico y mundial, ya dio el salto a la fama en solitario con dos singles: "Back to you" junto a Bebe Rexha y "Just hold on" junto a Steve Aoki. Este último también trataba sobre su reciente fallecida madre.

"Era algo que necesitaba que saliera de mi pecho. Solía ​​apoyarme en mi madre para muchas cosas, siempre que necesitaba un consejo sobre algo, era la primera llamada que hacía.”

Esto era lo que declaraba para la BBC hace unos días. Louis, quién confiesa haberse sentido responsable de sus hermanos tras el fallecimiento de su madre, también ha declarado que fue muy difícil cantarle esta canción a sus hermanas más mayores puesto que no quería que quedaran atrapadas por la tristeza. No pretende que su tema sea triste, aunque la situación lo haya sido:

"No quiero que la gente quede atrapada en la tristeza", le cuenta a la BBC. "La canción debería ser esperanzadora".

Este ha sido su comunicado oficial tras el lanzamiento:

¡Hola!

¡Estoy muy emocionado de por fin compartir mi nuevo single “Two of us”! Es una canción muy especial para mí y espero que os guste.

El lyric-video está publicado YA. ¡Id a verlo a Youtube!

También, un gracias enorme para todo aquél que participó en la búsqueda de vídeos. ¡Sois geniales!

Louis.

Aquí el lyric video de Two of us y la traducción de la canción al completo:

Ha pasado un minuto desde que te llamé

Solo para escuchar tu contestador

Yeah, sé que no cogerás esto

Pero dejaré este mensaje, así no estoy solo

Esta mañana me desperté todavía soñando

Con memorias rondando por mi cabeza

Nunca sabrás cuanto te extraño

El día que te cogieron, quería que me hubieran cogido a mí

Pero una vez me dijiste, “No te rindas

Puedes hacerlo día a día

Y los diamantes, no se convierten en polvo ni se desvanecen

Así que te mantendré, día y noche, aquí hasta que muera

Estaré viviendo una vida por los dos

Seré lo mejor de mí, siempre te tengo a mi lado

Estaré viviendo una vida por los dos

Incluso cuando estoy a lo mío, sé que no estaré solo

Tatuado en mi corazón las palabras de tu canción favorita

Sé que estás mirando abajo, prometo hacerte sentir orgullosa

Estaré viviendo una vida por los dos

Puedo sentir tu sangre corriendo sobre mí

Estás escrita en mi ADN

Me miro al espejo

Sé que estarás esperando, que te veré otra vez

Pero una vez me dijiste, “No te rindas

Puedes hacerlo día a día

Y los diamantes, no se convierten en polvo ni se desvanecen

Así que te mantendré, día y noche, aquí hasta que muera

Estaré viviendo una vida por los dos

Seré lo mejor de mí, siempre te tengo a mi lado

Estaré viviendo una vida por los dos

Incluso cuando estoy a lo mío, sé que no estaré solo

Tatuado en mi corazón las palabras de tu canción favorita

Sé que estás mirando abajo, prometo hacerte sentir orgullosa

Estaré viviendo una vida por los dos

Te prometí que haría esto

Así que todo esto es para mí

Oh, prometo a Dios que estás viva

A través de todo lo que haré

Así que te mantendré, día y noche, aquí hasta que muera

Estaré viviendo una vida por los dos

Seré lo mejor de mí, siempre te tengo a mi lado

Estaré viviendo una vida por los dos

Incluso cuando estoy a lo mío, sé que no estaré solo

Tatuado en mi corazón las palabras de tu canción favorita

Sé que estás mirando abajo, prometo hacerte sentir orgullosa

Estaré viviendo una vida por los dos

Terminaremos igual que empezamos

Solo tu y yo y nadie más

Te sostendré donde está mi corazón

Una vida para los dos