El Liceu se rinde a Cepeda

La fecha estaba marcada en rojo, o más bien en azul, en el calendario de todos los seguidores de Luis Cepeda. El Gran Teatro del Liceu esperaba dentro del Suite Festival el concierto del gallego con el cartel de "entradas agotadas" desde hacía varios días.

La Gira Principios está recorriendo prácticamente toda España y, aunque ya pasase por partida doble en la Ciudad Condal, a Cepeda le bastaron pocos segundos para aceptar cantar en el emblemático escenario catalán, con más de 2.000 butacas por llenar entre sus cinco pisos. Parecía imposible que llegase el momento, pero con gente viniendo hasta de once países distintos, el 'sold out' se materializó para cumplir el sueño del cantante.

Las puertas no se abrían hasta las 20h de la tarde, pero, desde varias horas antes, numerosas personas se aplegaban ya en la entrada del teatro para mostrar su apoyo a Cepeda. "Cuando lo confirmaron no dudamos en venir aquí y estar con él", decía una seguidora llegada desde Valencia a pocos minutos de presenciar el concierto.

De Operación Triunfo al Liceu

Ya con las localidades ocupadas y arropado por familiares y amigos, Cepeda hizo su entrada al escenario siendo recibido calurosamente entre carteles, luces y muchos aplausos. Los primeros compases de 'Me da igual' han arrancado el ánimo de los allí presentes, que en cuestión de segundos ya se han puesto en pie ante un emocionado y nervioso Luis.

Roi, Magalí, Carlos Right y sus amigos más cercanos acompañan a Cepeda en una noche especial

En el ambiente se respiraba mucha ilusión, familiaridad y orgullo, el mismo que expresaba Javier Garcés, uno de sus amigos más cercanos, que viajó desde Luxemburgo para verle cumplir su sueño, como también Roi, compañero de edición de Operación Triunfo. Ambos no han podido contener las lágrimas cuando Cepeda ha cogido la guitarra y ha vuelto a entonar 'Say you won't let go', el tema de James Arthur con el que se despidió de la Academia.

Posteriormente le ha seguido 'Dancing on my own', que también le sirvió para librarse de su primera nominación y que ha querido disfrutar andando por la platea del Liceu, siendo apoyado de cerca por sus seguidores, que al acabar levantaban en masa carteles con el lema "Los sueños se cumplen", junto a la foto de Cepeda, que no ha contenido la emoción y la sonrisa en ver a todo el público volcado y unido para sorprenderle.

Cepeda emociona con el 'sold out' en el Gran Teatro del Liceu | Foto: @cepedistas_com

"Los sueños se cumplen"

Un concierto de más de hora y media donde ha habido cabida para todos los temas de su primer disco, Principios, así como versiones de 'No puedo vivir sin tí', 'Ya lo sabes' o '90 minutos', de varios de sus referentes musicales, como Vanesa Martín, Antonio Orozco o Índia Martínez, con quien ha anunciado que compondrá para la próxima reedición del CD.

Uno de los momentos más especiales de la noche ha sido la entrada sobre el escenario de David Otero, que se ha deshecho en halagos ante Luis Cepeda, que se sonrojaba al ver que grandes artistas confiaban en él. Juntos han interpretado 'Tal como eres', de El Canto del Loco (antigua formación de Otero) recordando la adolescencia del protagonista de la noche.

Parecía que el espectáculo llegaba a su fin, ovacionando a la banda que acompaña durante toda la gira a Cepeda, pero mientras los focos se apagaban, el gallego ha vuelto cerca del piano y, acompañado de Iván Herzog, ha presentado en exclusiva una nueva composición, que ha hecho saltar las lágrimas a todos los espectadores. Junto al nuevo tema le ha seguido 'La deuda' o 'Sin medidas', otra canción que aún no ha sido publicada pero que los seguidores se han aprendido a través de las redes sociales, pese a no decantarse por el título definitivo. Cepeda, sobre el piano y pidiendo disculpas a su madre entre risas, volvió a entonar en acústico ‘Por ti estaré’, una de las piezas más emotivas del disco y que arrancó los “te quiero” de los aplegados en el teatro.

Magia, lealtad, honestidad

Finalmente, la música de Bruno Mars ha despedido del Liceu a Cepeda, que se marchaba entre lágrimas y agradecido por haber podido vivir una noche así. Los asistentes no podían desdibujar la sonrisa permanente que marcaba la música del joven de Ourense, que no se ha guardado nada en el tintero en una cita tan especial.

En la calle, sus seguidores tenían claro el por qué del éxito de Cepeda desde que saliese de Operación Triunfo, donde muchos no le aseguraban un futuro musical: "Cepeda ha ganado confianza en sí mismo y es capaz de transmitirlo sobre el escenario", decían, añadiendo también: "Sus letras le hacen diferente, por mucho que su voz pueda sonar conocida", expresaban refiriéndose a las reiteradas comparaciones con Antonio Orozco o Manuel Carrasco, que ya tienen su hueco en la industria musical.

Y es que la música y sobre todo las letras de Cepeda no dejan indiferente a nadie, llenando el Liceu con gente de diferentes edades, países y géneros. Sus seguidores le definían como "mágico, leal, honesto o soñador", entre muchos adjetivos, y es que su talento traspasa todas las barreras que muchos puedan intentar crearle. Barcelona ha vivido este sábado una noche de ensueño de la mano de Cepeda, que no podrá borrar de su memoria este gran evento.