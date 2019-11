El grupo Florence and The Machine visitará Barcelona el próximo 20 de marzo. El grupo presentará su último álbum de estudio High As Hope en el Palau Sant Jordi. No es la primera vez que Florence and The Machine presenta este disco en España, ya lo hizo en el BBK Live en 2018. El grupo liderado por Florence Welch hará parada en la ciudad condal dentro del High As Hope Tour. La gira empezó sus conciertos por Europa el pasado dos de marzo en Múnich, Alemania.

El grupo de indie rock británico ha liderado las listas británicas con todos sus álbumes y logró liderar la lista americana Billboard 200 con su tercer álbum de estudio en 2015. Actualmente Hunger, el sencillo de High As Hope cuenta con 54 millones de reproducciones en Spotify. Otras canciones del grupo como Shake It Out, Dogs Days Are Over o You’ve Got The Love superan de forma abultada los 100 millones de reproducciones.

Aunque en el concierto del Palau Sant Jordi Florence and The Machine presentará el disco High As Hope, también se podrá disfrutar de algunos de sus temas más míticos como de su tema más reciente, Moderation. Este tema sigue la línea indie-rock. Una línea que parecía que el grupo la había abandonado, ya que en High As Hope hay un gran número de baladas. Pero en el concierto del Palau no se podrá disfrutar de una de las canciones más conocidas del grupo, You’ve Got The Love.

El grupo británico también visitará Madrid el próximo 21 de marzo. A día de hoy las entradas para el concierto de la capital ya están agotadas. Actualmente aún quedan entradas disponibles para el espectáculo de Barcelona. Se pueden adquirir a través Live Nation, Ticket Master, Fnac, Halcón Viajes y Carrefour por 57 y 68 euros.