Florence and the Machine: de "Kiss With a Fist" a "Moderation" 

Ha pasado más de una década de ese primer sencillo, Kiss With a Fist, de Florence and The Machine. ¿Cómo ha evolucionado su sonido en estos años? ¿Cómo hemos llegado hasta su sencillo más reciente, Moderation? ¿Cuáles son los sencillos más exitosos del grupo?

Primeros sencillos

Como primer sencillo Kiss With a Fist fue muy acertado. Mostraba a la perfección el sonido indie rock del grupo. Pero el sonido diferente a lo que estábamos acostumbrados. Era un rock que invitaba a bailar, que podía escucharse perfectamente en una discoteca. Este sonido estuvo presente en el segundo sencillo del grupo, Dog Days Are Over. Esta fue la canción que catapultó al éxito al grupo de Florence Welch. La canción logró cuatro discos de platino en Estados Unidos, dos discos de platino en Australia y un disco de platino en Reino Unido.

Primer álbum: Lungs

Entonces llegó el primer álbum de estudio del grupo, Lungs. En él se incluían los dos primeros sencillos del grupo. También estaba incluida You’ve Got The Love, una versión del grupo Candi Station. Esta versión consiguió la posición número cinco en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. A día de hoy You’ve Got The Love es uno de los mayores éxitos de Florence and The Machine.

Ceremonials

En 2011 llegó el primer sencillo del segundo disco, Ceremonials. Dicho sencillo llevaba por título What the Water Gave Me. Este tema seguía la línea del anterior disco. En él podíamos escuchar arpas y guitarras, dos de los instrumentos más característicos del grupo británico. El sencillo llegó a la posición 24 la lista oficial de sencillos del Reino Unido y fue la segunda canción del grupo que logró colarse en la Billboard Hot 100.

El 30 de septiembre de 2011 (un mes antes del lanzamiento del álbum) Florence and The Machine publicaron Shake It Out, el segundo sencillo de Ceremonials. La increíble voz de Florence Welch logra destacar aún más en este tema. Shake It Out se ha convertido en la canción más popular del grupo en España después de la versión de Amaia Romero en Operación Triunfo.

Evolución en el sonido

Cuando se publicó Ceremonials se pudo apreciar que el grupo había evolucionado en su sonido. Con los siguientes sencillos del grupo se vio como empezaban a coquetear con el indie pop e incluso con el soul, uno de los estilos preferidos de Florence Welch.

Consolidación del grupo

Para el tercer disco de Florence and The Machine se tuvieron que esperar cuatro años. En 2015 llego How Big, How Blue, How Beautiful. El tercer disco logró el número uno en diversos países, entre ellos España, consolidando así la carrera discográfica del grupo. En total se lanzaron cuatro sencillos de este álbum. El primero de ellos fue What Kind Of Man. En él se notaba como el grupo se acercaba aún más al indie pop, abandonando de forma parcial su sonido original. Aun así la influencia rock seguía presente y así lo demostraron las dos nominaciones que consiguió en los Grammys: Best Rock Performance y Best Rock Song. Con el segundo sencillo del disco Ship To Wreck consiguieron otra nominación en los Grammys y una nominación en los MTV VMA.

Últimos lanzamientos

En verano del 2018 llegó el último disco del grupo hasta la fecha, High As Hope. Actualmente el grupo está de gira presentando este mismo disco. En High As Hope, Florence and The Machine abandonan completamente su estilo. Hay una gran presencia de baladas y las canciones bailables desaparecen.

Los últimos lanzamientos de la banda británica han sido Haunted House y Moderation. Con la primera parecen seguir la línea del último disco. En cambio con Moderation retroceden diez años para devolver a sus seguidores el sonido que tanto los caracterizaba en sus primeros años.