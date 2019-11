Éxito y expansión del universo cinematográfico animado DC 

Posiblemente, en lo que se refiere a películas en live action, el universo de DC no ha tenido el mismo éxito que Marvel. No obstante, la compañía ha logrado explotar muy bien el género animado que, en ocasiones, complementan la línea temporal de las cintas cuyos protagonistas son actores.

Hay que destacar que en este universo animado hay películas que son autónomas y otras que tienen un hilo conductor dando origen a otras líneas temporales. Por ejemplo, lo que se conoce como Universo animado DC, se constituye de 12 cintas que son consideradas la continuación a la entrega The New 52 de las historietas. En estas producciones se encuentran títulos como: El hijo de Batman, Liga de la justicia: Trono de Atlántis, Batman vs. Robin y Liga de la justicia vs Jóvenes titanes. La última entrega en esta saga lo constituye Reign of the Supermen que se estrenó en enero de este año.

Otro universo que ha tenido lugar en estas cintas animadas es The Dark Knight Returns, el cual se compone de cuatro películas basadas en la continuidad de los cómics The Dark Knight Returns, escritos por Frank Miller. Esta saga del caballero de la noche se inicia con Batman: Año uno y culmina con Batman: The Dark Knight Returns, la cual se constituye de dos partes y muestra el regreso de Bruce Wayne con el traje de Batman luego de haber estado por años en el anonimato.

Entre los filmes unitarios, es decir que no comparten ninguna continuidad con otras cintas, se encuentran 12 películas como Justice League: The New Frontier, Wonder Woman, Batman: The Killing Joke y Batman: Gotham by Gaslight. Esta última sitúa a ciudad Gótica en la época victoriana en la cual Batman debe enfrentar al afamado asesino en serie, Jack el Destripador.

Actualmente, hay tres películas que están en proceso de producción y que fueron anunciadas en la Comic - Con de San Diego el año pasado: Justice League vs. The Fatal Five, que se estrenará a finales de este mes. Batman: Hush, que aún no tiene fecha definida, y Wonder Woman: Bloodlines, prevista para octubre de este año.

A continuación, les dejamos con un tráiler extendido de la cinta Justice League vs. The Fatal Five.