Primer tráiler de "Once Upon A Time in Hollywood": el regreso de Tarantino

El director Quentin Tarantino suma una película más a su lista de largometrajes después de cuatro años de inactividad en el mundo del cine. "Once upon a time in Hollywood" es su nueva obra, que se estrenará en Estados Unidos el 26 de julio de este año. A las pantallas españolas llegará un mes más tarde, el 15 de agosto. Los fans deberán armarse de paciencia y aguantar las ganas si quieren verla doblada en castellano.

Póster de la nueva película de Tarantino | Foto: Facebook

Tarantino no solo ha dirigido el filme, sino que ha elaborado el guión y también se ha encargado de la producción: su combo perfecto. Además del gran prestigio del director, se le suma un factor de importancia, el elenco. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio serán los protagonistas de la cinta junto a Margot Robbie. Los dos primeros actores ya han colaborado con Tarantino. Pitt protagonizó Malditos Bastardos y DiCaprio realizó una gran actuación en Django Desencadenado. A las órdenes de Tarantino se han puesto otros actores legendarios como Al Pacino, siendo la primera vez que colabora con el director. Dakota Fanning, Luke Perry, Tim Roth, Lena Dunham y James Marsden se suman al casting.

A principios de esta semana se hicieron públicos los pósters principales de la película, pero Sony Pictures ha desvelado hoy mismo el tráiler de "Once upon a time in Hollywood". Se encuentra ya disponible en versión original y doblado al castellano.

Póster de la nueva película de Tarantino | Foto: Facebook

Sobre la trama, solo se sabe que gira entorno a una estrella del antiguo Hollywood y su doble (Pitt y DiCaprio). Pero la acción se sitúa en el Hollywood de finales de los 60. El personaje de Sharon Tate (Margot Robbie) es también central para la trama, ya que se sabe que fue asesinada por la secta de Charles Manson. Al principio todo apuntaba a que la sinopsis de "Once upon a time in Hollywood" estaría relacionada con estos asesinatos, pero el trailer estrenado da más importancia a los personajes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio que a esto mismo.

La última escena del tráiler es un recurso perfecto para dar paso al mítico y legendario estilo sangriento de Quentin Tarantino. Parece ser que seguirá siendo fiel a su característica que ya le ha conseguido dos nominaciones al Óscar a mejor director. Quién sabe si "Once upon a time in Hollywood" será la obra que le otorgue la estatuilla finalmente.