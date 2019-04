El Palau Sant Jordi espera a Shawn Mendes

Queda menos de una semana para disfrutar de Shawn Mendes en el Palau Sant Jordi. El próximo martes (26 de marzo) Shawn Mendes: The Tour llegará a Barcelona, la única parada del canadiense en España. Alessia Cara, la ganadora del premio Grammy al mejor artista revelación en 2018, será la encargada de abrir el concierto de Mendes.

El concierto durará alrededor de una hora y media. En el setlist del concierto predominan las canciones del último álbum de estudio del canadiense: Shawn Mendes. Aun así durante este rato podremos disfrutar de los grandes éxitos de Mendes, como There’s nothing holding me back o Stitches y de alguna versión como Fix You de Coldplay.

La gira empezó el pasado siete de marzo en el Ziggo Dome de Amsterdam, Holanda. Empezó la gira después de haberse presentado por primera vez en los premios Grammy. En la gala interpretó, junto a Miley Cyrus, el tema In My Blood. Justamente este tema estaba nominado a mejor canción del año. Shawn Mendes también estaba nominado a mejor disco pop por el disco que lleva el mismo nombre del cantante. Fueron sus dos primeras nominaciones a los Grammy, aunque no consiguió llevarse ninguna estatuilla.

La carrera de Mendes no ha parado de crecer. Empezó en Vine, como muchos de los youtubers actuales. En esa red social colgaba vídeos cortos de versiones. Fue la versión de As Long As You Love Me de Justin Bieber la que le dio la fama en Vine.

En 2014, como muchos viners, dio el salto a YouTube, donde su fama siguió creciendo. Su primera gira fue el MagCon Tour que reunió a los rostros más populares de Instagram, Vine y Youtube en 2014. Ese mismo año Andrew Gertler, que trabajaba en una división de Warner Music Group, lo descubrió y Mendes firmó su primer contrato discográfico. En 2015 Mendes lanzó su primer álbum Handwritten. El tercer sencillo del álbum, Stitches, dio la vuelta al mundo y lo convirtió en la estrella que es hoy en día.

El concierto del próximo martes será el cuarto del artista canadiense en España. En sus dos anteriores tour como artista en solitario ha pisado dos veces Madrid y una vez Barcelona. A Mendes le espera un Sant Jordi abarrotado, donde quedan menos de 100 entradas para poder colgar el cártel de sold out. Las entradas pueden comprarse en la página web ticketmaster.