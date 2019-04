5 Seconds of Summer vuelve a la carga

El grupo australiano, 5 Seconds of Summer, vuelve a conseguir entrar en la lista Billboard, esta vez con la colaboración de "The Chainsmokers" y el single "Who Do You Love". En este sencillo, ambos grupos han intentado mezclar los diferentes estilos con los que triunfan, pero sin perder la esencia de cada uno.

5SOS eran unos adolescentes llenos de sueños cuando formaron esta banda de rock moderno. Ocho años han sido los necesarios para verlos crecer como artistas e incluso como personas, ya que en este tiempo han viajado por el mundo acumulando éxito tras éxito, sin olvidar dónde comenzó todo. El garaje de uno de los componentes fue el escenario de múltiples acústicos y videoblogs que los llevaron a ser conocidos por diferentes artistas, artistas a los que más tarde telonearon, como ocurrió con la conocida banda británica "One Direction".

A pesar de comenzar de la manera más humilde, luchando por conseguir lo que tanto ansiaban, su esfuerzo ha dado sus frutos y muchos de sus éxitos han sido escritos y producidos por artistas que han admirado desde temprana edad, como han sido Simple Plan, All Time Low o Maroon 5.

Unos años más tarde, tres álbumes (sin contar los lives) y su propio sello discográfico, estos chicos de habla anglosajona pueden decir que son los primeros australianos en estar en el nº1 en la lista Billboard 200 con sus obras. La última en ser un éxito ha sido su feat con el grupo estadounidense, "The Chainsmokers".

Lo que en su día fue simplemente una fotografía y un tweet, se ha convertido en una gran colaboración, fusionando el sonido rockero de 5SOS con el electropop de Alex y Drew. "Who Do You Love" ha pasado de ser un secreto entre ambas bandas a ser todo un éxito en las radios, reivindicando la infidelidad y la desesperación que aquello produce cuando se exige la verdad.

Además de estrenar un nuevo sencillo juntos, "The Chainsmokers" anunció el pasado mes de febrero una nueva gira en otoño de este año por Norteamérica con la colaboración de 5 Seconds of Summer como artistas invitados para abrir sus shows.