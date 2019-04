El segundo tráiler de "John Wick Capítulo 3: Parabellum": "Cada acción tiene consecuencias"

El nuevo tráiler de la tercera entrega de la saga "John Wick" ya está disponible. Como el anterior, el avance nos promete una película llena de épicas escenas de acción en la que se podrá ver a John Wick, el asesino legendario y protagonista de esta saga cinematográfica interpretado por Keanu Reeves, luchando contra diversos grupos de asesinos que quieren la recompensa que la "Alta Mesa" ofrece por su vida tras sus acciones al final de "Pacto de Sangre".

Esto le llevará a enfrentarse a sicarios a sueldo tan temibles como Zero, interpretado por Mark Dacascos, quien expresará su decepción en una conversación con el protagonista ya que este no cumplirá con sus expectativas. También a "The Adjudicator", una de los miembros de la alta mesa a quien dará vida Asia Kate Dillon, quien no parece estar dispuesta a dejar que el personaje principal salga con vida de esta bajo ningún concepto.

Sin embargo nuestro protagonista no estará solo en su lucha contra prácticamente la totalidad del mundo criminal. Por lo que se ha podido ver en este nuevo tráiler, Winston, interpretado de nuevo por Ian McShane, no solo le dará una hora para curarse las heridas antes de hacer efectiva su excomunión sino que le ayudará también después de eso. También tendrá como aliadas a Sofia, una asesina y vieja amiga de del protagonista interpretada por Halle Berry, que aceptará ayudarle a regañadientes y después de disparar contra él por lo menos una vez y a "The Director", personaje interpretado por Anjelica Huston, que aunque en el anterior tráiler no parecía muy por la labor y pese a ser una de los miembros de la "Alta Mesa", le ayudará a salir de la ciudad.

Alguien que todavía no se sabe muy bien que papel jugará es el personaje de Lawrence Fishburne, "The Bowery King", que se alió (sin muchas ganas) con el protagonista en la anterior entrega. En el tráiler aparece hablando con "The Adjudicator" y mostrando escepticismo acerca de la posibilidad de que esta consiga su objetivo de acabar con John.

Dicho todo esto ¿Conseguirá salir nuestro protagonista salir de está? Habrá que esperar al 17 de mayo de este año para responder a esta pregunta.