Un repaso a la carrera de Miley Cyrus

UEn los últimos días Miley Cyrus se ha convertido en noticia por revivir a su alter ego, Hannah Montana. La cantante de Nashville subió unas fotos en las que aparecía con un nuevo corte de pelo, que recordaba a la peluca que utilizaba para transformarse en Hannah Montana. Hannah Montana ha vuelto y Miley Cyrus está a punto de volver también. La ex estrella de Disney está confirmada para varios festivales este verano y ya ha dejado caer que para entonces habrá publicado nuevos temas.

Debut discográfico

Hace más de diez años que Miley Cyrus hizo su debut discográfico. Pero no fue un debut como tal, ya que este primer disco fue publicado por su alter ego. El 24 de octubre de 2006 salía a la venta el disco Hannah Montana, en el que se recopilaban las canciones originales que aparecieron en la primera temporada de la serie. El tema más destacable era The Best Of Both Worlds, que era la canción de la cabecera de la serie.

Casi un año más tarde Miley Cyrus publicó su segundo disco, Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus. Fue publicado como un álbum doble. La primera parte era un recopilatorio de las canciones originales de la segunda temporada de Hannah Montana. La segunda parte era el debut discográfico de Miley Cyrus como tal. El primer sencillo que lanzó la cantante fue See You Again. En ese disco se pudo ver por primera vez las diferencias entre Cyrus y Montana. Aunque ambas partes eran de estilo pop, la primera estaba mucho más influenciada por el bubblegum pop y la segunda por el pop rock.

Breakout: Mejor artista revelación

En 2008 Disney dejó descansar al alter ego de Cyrus y ésta aprovecho para publicar su segundo álbum estudio, Breakout. Por este disco consiguió la nominación como mejor artista revelación en los MTV VMA de 2008. El disco seguía la línea pop rock del anterior. La canción más recordada de este trabajo es 7 things, un tema que la cantante dedicó a su exnovio Nick Jonas. Otra canción que los fans recuerdan de ese trabajo es Fly On The Wall, la imagen más alejada de Hannah Montana que Cyrus había mostrado hasta el momento.

Un año, tres discos

El 2009 fue el año en que Hannah Montana hizo el salto al cine con la película Hannah Montana: The Movie. Evidentemente se publicó la banda sonora de la película que contenía la canción más conocida de Miley Cyrus hasta la fecha, The Climb. Ese mismo año el alter ego de Cyrus publicó el recopilatorio de la tercera temporada de Hannah Montana. Miley Cyrus sacó tiempo para publicar su tercer trabajo de estudio, un EP titulado The time of our lives. Este EP contenía ocho temas de estilo pop rock. Uno de ellos era Party In The USA, que es otro de los grandes éxitos de Cyrus. El videoclip de este tema fue bastante polémico, ya que algunos medios consideraron que la ropa que usaba Cyrus era demasiado sexy en relación a la edad de sus fans. Otro de los temas era Before The Storm, una colaboración con los Jonas Brothers. Además debido al enorme éxito que había tenido The Climb, Cyrus decidió incluirla en el EP.

El fin de Hannah Montana

El último disco que publicó el alter ego de Cyrus fue Hannah Montana Forever en 2010. En él se incluían las canciones originales de la cuarta y última temporada de la serie Hannah Montana. Uno de los temas más destacables es I’ll Always Remember You, el tema con el que Miley Stweart despedía a Hannah Montana en la serie.

Ese mismo año Miley Cyrus publicó su tercer álbum, Can’t Be Tamed. Un trabajo mucho más adulto que le acarreó más de una crítica a la de Nashville. El primer sencillo de este disco fue Can’t Be Tamed. En el videoclip de este tema Cyrus se convertía en un ave en extinción. Los medios criticaron a Cyrus por dar una imagen demasiado provocadora mientras seguía ligada a Walt Disney. Una vez más se vieron las grandes diferencias que separaban a Cyrus de su alter ego, Hannah Monta, la estrella del pop perfecta. El disco seguía siendo pop rock aunque Cyrus coqueteó con la electrónica.

Miley Cyrus desapareció tres años de la industria discográfica para darle la vuelta a todo en 2013. Se cortó su larga melena y se tiño de rubio para matar los últimos recuerdos que quedasen de Hannah Montana. Cyrus quiso separarse completamente del fue su alter ego durante 6 años.

El 3 de junio de 2013 marca un antes y un después en la carrera de Miley Cyrus. Ese día publicó We Can’t Stop, el primer sencillo del que sería su cuarto álbum de estudio. No solo rompía con la imagen angelical de Hannah Montana sino que rompía con el estilo musical que Cyrus había seguido en todos sus anteriores trabajos. De la mano del productor Mike Will Made It, Cyrus abandonó el pop rock para centrarse en el pop y el hip hop. El siguiente sencillo fue Wrecking Ball, una balada pop que hablaba de la ruptura con Liam Hemsworth, su actual marido.

En octubre de 2013 Cyrus publicó su cuarto disco, Bangerz. Aunque seguía siendo pop este trabajo coqueteaba aún más con la electrónica y se dejaba influenciar por el hip hop y el rap. Las baladas que se incluían en el disco estaban influenciadas por el power pop. Bangerz contenía diversas colaboraciones, entre ellas la de Britney Spears. Con esta colaboración Cyrus cumplía su sueño, ya que ella siempre había sido fan de Britney Spears desde que era pequeña. Con este álbum Cyrus consiguió su primera y única nominación a los Grammy hasta la fecha a Mejor Álbum de Pop Vocal.

Cyrus lanzó su siguiente álbum en 2015. Se titulaba Miley Cyrus and her dead petz y era un disco experimental. De estilo psicodélico era un trabajo muy alejado a lo que Cyrus había hecho hasta entonces. El primer sencillo fue Doo It y lo presentó en la gala de los MTV Video Music Awards de 2015. Aunque Cyrus fue la productora ejecutiva del proyecto siguió confiando en el trabajo de Mike Will Made It en la producción. Miley dijo que este trabajo no se tenía que entender como un disco estándar porque no lo era. Por eso su publicación tampoco fue estándar. El 30 de agosto de 2015 Cyrus publicó el álbum en su página web para que todo el mundo pudiese acceder a él de forma gratuita.

Dos años más tarde, en 2017, publicó su último trabajo de estudio hasta la fecha, Younger Now. Miley Cyrus volvía a experimentar y a demostrar una vez más su versatilidad. Con este trabajo se acercaba como nunca había hecho a sus raíces country. Esto dividió a los fans, ya que a algunos les fascinó este nuevo rumbo y otros pedían que volviese la Miley más gamberra.

En doce años Miley Cyrus ha tocado todos los palos. Los fans no son capaces de adivinar cuál será su siguiente paso en la industria. Se sabe que ha trabajado con Mike Will Made It y hay gente que apuesta por un Bangerz 2.0. Pero también ha trabajado con Mark Ronson en la canción Nothing Breaks Like a Heart, que es de influencia country.