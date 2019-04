GUÍA VAVEL FESTIVALES 2019: Warm Up Estrella Levante

En 2017 WARM UP cogía el relevo de SOS 4.8 y se posicionaba como el principal festival murciano. Organizado por Producciones Baltimore y patrocinado por la cerveza Estrella Levante, el festival es ya uno de los más importantes del panorama nacional. Este año llega con la novedad del Esc_ (Electronic Social Club), una zona cerrada dentro de La Fica donde se reunirán los principales DJ's del panorama nacional y continental.



Como ya viene siendo costumbre del festival, en los días y semanas previas al festival se llevarán a cabo una serie de conciertos repartidos por la ciudad en los cuales WARM UP estará presente, estos conciertos servirán para dar a conocer a promesas de la música.¿Cuándo es el WARM UP 2019?

El WARM UP ocupará las fechas del 3 y 4 de mayo (viernes y sábado respectívamente), coincidiendo con el primer fin de semana del mes.

¿Dónde es el WARM UP 2019?

El festival se celebra en el Recinto Ferial La Fica de Murcia, la explanada, que se encuentra junto al Río Segura, es el principal lugar donde se organizan los festivales en Murcia.

¿Que artistas están confirmados hasta la fecha?

WARM UP ha presentado la totalidad de su cartel para este año. Entre los artístas que actuaran el viernes podemos destacar a: Two Doors Cinema Club, The Jesus and Mary Chain, Amaia, Zahara, Delaporte, Pedrina, 2ManyDJS, David Van Bylen y a los dos de los grupos murcianos mas apoyados a día de hoy: Second y Claim. El sábado actuaran grupos como: La M.O.D.A, Miss Cafeina, Vetusta Morla, Noel Gallagher's, Teenage Fanclub, Alondra Bentley, A Giant Dog, Baiuca, La Casa Azul, Tiga y muchos más.



En la zona Esc_ tendremos el viernes a: Red Axes, Young Marco, Begun, Fernanda Arrau, Gela y Plastikcash. El sábado actuarán: Tama Sumo, San Proper, Alineata, Sau Poler, LadrilloVitz y Urbanoteque.

¿Cómo puedo conseguir entradas?

Las entradas para el WARM UP se pueden adquirir directamente a través de su página web. El abono general tiene un precio de 63'80€, el precio de la VIP asciende a 106'50€, las entradas de un día valen 33€ para el viernes 3 de mayo y 35'20€ para el sábado. La organización anunció hace unos días en RRSS que ya se habían vendido el 85% de los abonos.

¿Sabías que...?

El WARM UP es el sucesor del antiguo SOS 4.8, festival que se organizaba en las mismas fechas en La Fica, su primera edición fue en 2008 bajo el nombre de Festival Internacional de Acción Artística Murcia, en 2016 el SOS 4.8 tuvo su última edición ya que LegalMuscic decidió dejar de organizarlo, por lo que Producciones Baltimore junto a Estrella Levante sacaron en 2017 el WAM Estrella Levante, cambiando su nombre en 2018 a WARM UP Estrella Levante.

Aftermovie 2018