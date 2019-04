GUÍA VAVEL Eurovisión 2019: Principales favoritos

En pocas semanas, cuando empiecen los ensayos para el Festival de Eurovision y se sepan las puestas en escena las casas de apuestas se volverán locas. Países que nadie daba por posibles ganadores subirán como la espuma (Chipre 2018) y otros, que eran claros favoritos, se darán un batacazo (Bélgica 2018). A continuación explicamos cuales son los actuales favoritos, los diez primeros países que encabezan las casas de apuestas, desde el décimo hasta el que a día de hoy sería el ganador.

Cabe recordar que las apuestas son a ganador. Es decir, la gente apuesta por una canción que le parece que puede ganar Eurovisión, no son apuestas a top 10. Por ejemplo, Suecia actualmente es el cuarto país favorito para ganar el certamen, esto no significa que vaya a quedar cuarto. En este sentido, las casas de apuestas a veces aciertan y a otras muchas veces no.

10. NORUEGA

Noruega es el décimo país favorito para ganar Eurovisión 2019 a día de hoy. La canción que representa al país es Spirit in the Sky, interpretada por el trío Keiino, formado por dos chicos y una chica. El día dos de marzo Noruega eligió al trío como sus representantes en la final del Melodi Grand Prix con un 58,8% de los votos. Es un tipo de canción muy visto en Eurovisión pero que aún sigue teniendo éxito sobre todo entre los jurados de cada país. Es de estilo dance pop, que sigue la estructura que siguen la mayoría de temas en Eurovisión: estrofa-estribillo-estrofa-estribillo-puente-estribillo. La nueva aportación que puede hacer este año Noruega es el extraño estribillo que presenta el tema. Mientras la cantante principal canta el estribillo por detrás uno de los chicos realiza unos sonidos bastante raros.

9. MALTA

Muchos años los países intentan copiar la fórmula ganadora del año anterior. Este año no ha sido el caso, ya que los países han intentado copiar la fórmula del segundo clasificado, Chipre. Tanto es así que han contratado a la misma escenógrafa que realizó la puesta en escena de Eleni Foureira, Sacha Jean Baptiste. Como ya habréis adivinado Malta es uno de estos países que está intentando calcar la candidatura de Chipre 2018. La representante del país del Mediterráneo, Michaela, fue elegida mediante el talent show Factor X. Michaela fue la ganadora del talent y esto le daba derecho a participar en Eurovisión. Meses más tarde se publicó la canción, Chameleon. Un tema de estilo pop que podría cantar Eleni Foureira, sin ningún problema.

8. GRECIA

Grecia es un país que suele quedar en un buen puesto, pero en los últimos no ha conseguido ni siquiera clasificarse a la final. Habría que remontarnos hasta 2013 para encontrar el último top 10 de Grecia en Eurovisión con Alcohol Is Free. Parece que este año el país que inventó las Olimpiadas ha decidido ponerse las pilas y presentar una candidatura capaz de ganar el Festival. Este año presentan la canción Better Love interpretada por Katherine Duska, que eligió la televisión griega de forma interna. Es un medio tempo épico con una producción acorde a los sonidos actuales. El videoclip bien podría hacer referencia a que Grecia inventó las Olimpiadas o bien podría ser una escena eliminada de El Gran Showman.

7. CHIPRE

¿Si algo funciona para qué cambiarlo? Chipre quedó en segunda posición el año pasado y parece que este año pretenden repetir la fórmula que les dejó su mejor posición histórica. Un tema pop que acabará siendo la canción del verano, Replay, y una diva del pop griega, Tamta, representan este año a Chipre. La televisión chipriota ha decido repetir escenógrafa, Sacha Jean Baptiste, para acabar de calcar la fórmula Foureira. Habrá que esperar para ver si tienen el mismo éxito que el año pasado.

6. ISLANDIA

Islandia es, sin ninguna duda, el país que presenta la candidatura más distinta. Hatari representará al país nórdico. Es un grupo performance de estilo tecno y punk rock. No se parecen para nada al representante del año pasado, Ari Ólafsson, íntimo de Alfred y Amaia durante la temporada eurovisiva. El tema que presentan a Eurovisión se titula Hatriđ Mun Sigra y es de estilo tecno y punk. Es una candidatura que o la amas o la odias, no tiene término medio. El tema es en islandés y es el primero del top 10 en lengua no inglesa.

5. ITALIA

Italia es un país que se está acostumbrando a estas posiciones. Desde su vuelta al certamen en 2011 solo ha bajado del top 10 en dos ocasiones (2014 y 2016). Se podría decir que es la Suecia del sur de Europa. Este año Italia presenta Soldi interpretada por Mahmood. Depués de ganar el festival de San Remo parecía que Mahmood iba a negarse a representar al país. Finalmente aceptó el reto y desde ese momento se postuló como uno de los favoritos. Soldi es una canción de estilo pop con influencias del R&B. Es en lengua italiana y también tiene una parte en árabe, haciendo referencia a los orígenes egipcios del cantante. Esto la convierte en la segunda y última canción del top 10 en lengua no inglesa.

4. SUECIA

Suecia como cada año está entre el top 10 de las casas de apuestas. Eso se debe a que Suecia es una apuesta segura, ya que cada año presentan una candidatura con opciones a ganar Eurovisión. Aun así en los últimos años Suecia ha bajado el nivel y han dejado de innovar. Mäns Zelmerlöw ganó Eurovisión en 2015 y desde entonces el país escandinavo ha estado repitiendo la fórmula año tras año. Una fórmula que consiste en chico guapo canta canción dance pop con puesta de escena efectista. Parece que este año la fórmula ha cambiado un poquito, ya que la canción no es pop sino soul. Suecia estará representada por Too Late For Love interpretada por John Lundvik. Como curiosidad, John Lundvik participará dos veces en Eurovisión este año, ya que es también el compositor del tema de Reino Unido.

3. SUIZA

Después de cuatro años Suiza vuelve a por todas. Es otro de los países que ha decidido copiar la fórmula Foureira, aunque de forma menos descarada. En este caso el cantante será un hombre, Luca Hänni que interpretará el tema She Got Me. La encargada de la escenografía también será Sacha Jean Baptiste. Luca Hänni ya ha dejado caer que la escenografía no tendrá nada que ver con el videoclip de la canción.

2. RUSIA

Rusia es otro de los países que vuelve con fuerza este año. Después de ni siquiera conseguir clasificarse a la final el año pasado, parece que Rusia viene con sed de venganza. La televisión rusa eligió de forma interna al cantante y a la canción. El elegido para representar a Rusia en Eurovisión fue Sergey Lazarev con la balada de corte épico, Scream. Una canción muy distinta a la que presentó Lazarev en 2016 pero que pretendía el mismo efecto en los eurofans: enamorarlos desde el primer momento. Fokas Evangelinos será el encargado de la puesta en escena de Rusia como ya lo fue en 2016. Quizás os suene el nombre porque, Lazarev compartirá escenógrafo con Miki Núñez, el representante español.

1. PAÍSES BAJOS

Países Bajos parte como la gran favorita para ganar Eurovisión 2019. Veremos si consigue conservar la primera plaza hasta el día 18 de mayo o por el contrario no acaba ganando el certamen. Holanda también presenta una balada épica, Arcade interpretada por Duncan Laurence. Arcade fue un tema que consiguió emocionar a los eurofans desde el primer momento en que se publicó. La elección de esta candidatura también fue de forma interna.