La primera noche de Alfred García en Barcelona

Eran las ocho de la tarde cuando se abrieron las puertas de Sala Barts. De manera ordenada los fans de Alfred García iban llenando la sala del Paral·lel de Barcelona. Pasadas las ocho y media apareció Joe Dolman, el cantante británico que iba a telonear a Alfred. Y cuando acabó el repertorio hubo que esperar muy poco para ver a Alfred y a la “1016 band” (nombre con el que el pratense ha bautizado a su banda) encima del escenario.

Sonaron los primeros acordes de 1016, canción que narra la experiencia del triunfito en su primer casting de OT, y la Barts empezó a rugir y no paró de rugir hasta que sonaron los últimos acordes del Himno del Prat. De 1016 pasamos a Insurreción, la única versión de OT que se pudo escuchar. Después de Que Nos Sigan Las Luces volvió a aparecer Joe Dolman en el escenario para acompañar a Alfred en Barcelona. Hoy se cerraba el círculo, García había cantado cada canción con nombre de ciudad en la ciudad correspondiente. Aparecía otra invitada en el escenario, Pavvla. Cantaron Wonder, se rumorea que este tema será el segundo sencillo de Alfred. La segunda vez que se sentó en el piano que parecía que había llegado directamente desde Marte fue para cantar De La Tierra Hasta Marte, como debía ser. Y siguió sentado para encarar una de las favoritas de los fans, La Ciudad.

Llegó el cambio de vestuario. Alfred y la banda cambiaron los monos personalizados con temática 1016 por cazadoras y tejanos. Encararon Volver A Empezar y la sala gritó a pleno pulmón "ara varu teia ara varu teia". Y entonces llegó uno de los grandes momentos de la noche. Alfred se sentaba al piano mientras aparecía Albert Pla en el escenario. A Alfred solo le bastó tocar una tecla del piano para volver loco al público asistente. Alfred García cambió Navarra por Cataluña y cantó con Pla Tu Canción. Mientras una parte del público reía a carcajadas, la otra cantaba con todas sus fuerzas el tema.

Durante dos temas Alfred García devolvió a los fans a la academia de OT con Londres y Por Si Te Hace Falta, esta última dedicada a Roi Méndez, que más tarde haría su aparición en el escenario. Y de gritar Tu Canción la Barts pasó a gritar “te llevaste a Nueva York el miedo” uno de los versos de Sevilla dedicados a su expareja. Después de Sevilla llegó Lo Que Puedo Dar, durante esta canción García hizo su solo de trombón y presentó a la banda. Una banda que suena como si llevase toda la vida acompañando a Alfred, y es que es así, prácticamente toda la banda ha acompañado a Alfred desde antes de OT.

Después de la presentación de los músicos parte de ellos abandonaba el escenario. En él se quedaba Gloria en la batería, Víctor en el bajo y Marc en la guitarra para encarar No Cuentes Conmigo junto con Alfred al piano. Carlos Sadness, de gira por Sudamérica, no apareció para cantar el tema en el que colabora con Alfred.

A pesar de la rivalidad que existe entre ambas ciudades García consiguió que Barcelona cantara Madrid como si no hubiese un mañana. Quedaban pocas canciones para que acabase el concierto y eso se notaba entre el público que pedía a Alfred que se quedará un poquito más al son de “no n’hi ha prou” (no es suficiente). Y Alfred se quedó un poquito más. Cantó Et Vull Veure y con toda la elegancia del mundo agradeció a esas personas que le habían inspirado a escribir en su lengua materna. Después de Et Vull Veure muchos de los sueños de los asistentes se hicieron realidad. Apareció Roi Méndez para versionar Human Nature junto con Alfred, el dúo robado de OT 2017. No se entiende porque Gestmusic privo a la audiencia de ver ese dúo, que ayer en la Sala Barts demostró que sus voces casan a las mil maravillas.

Roi Méndez fue el último invitado de la noche, para sorpresa de los fans que esperaban la aparición de Santi Balmes en el último tema de la noche, Let Me Go. Y aunque no hubo Balmes, sí hubo baño de masas, que ya se está convirtiendo en habitual. Alfred García despidió el concierto entre el público que es donde está más a gusto. Se demostró porque la crítica musical dice que Alfred García es de lo mejor que ha salido de OT. Es un hombre que vive por y para la música al que habrá que seguirle la pista durante los próximos meses. Hoy Alfred repetirá espectáculo en Barts con entradas agotadas, así que quién quiera ir a verle a Barcelona tendrá la oportunidad en la segunda edición del Share Festival.