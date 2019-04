Marea lanza su séptimo disco: "El Azogue"

Han pasado dos meses desde que Marea anunció que hoy, 12 de abril, saldría a la venta su nuevo disco: El Azogue. El álbum fue presentado ayer al mediodía en la sala El Sol, en Madrid. El grupo ha ido calentando los motores para su vuelta a través de mensajes en las redes sociales poniendo fin a ocho años de silencio musical. Sus seguidores, ávidos de nuevo material, recibieron la noticia con altas expectativas.

Aun así, los integrantes del grupo mencionaron que sí que han mantenido la relación durante estos años a pesar de emprender proyectos separados. Kutxi Romero ha cantado con otros grupos estos años, Edu Beaumont “Piñas” fundó Malaputa, David Díaz “Kolibrí” se abrió camino en la producción y Alén Ayerdi fundó el grupo Ciclonautas. Kutxi Romero, el cantante, comentaba entre risas que “nos gusta ver bandas en directo para ver que no hay otra mejor que la nuestra”, por lo que se reunían para ir a otros conciertos y para comer juntos. A raíz de estos encuentros, siempre terminaban tocando juntos. “Somos amantes de la creación”, decía Kolibrí, “al crear canciones dijimos: joder, vamos a hacer un disco”. Por tanto, insistían en que Marea no ha tenido un proyecto nunca, sino que se trata de una forma improvisada de lanzar un álbum.

"El Azogue"

El título del disco significa literalmente “mercurio”, “mercado” o “inquietud”, por lo que los tres términos iban perfectamente con la naturaleza propia que tiene el álbum. La temperatura iba a subir con este álbum y así ha sido desde que esta mañana se ha publicado. El cantante, Kutxi Romero, bromeaba con otros posibles títulos que el grupo pensó para el disco: Paz, amor y mierda puta o Vuelven los viejos dando la caca, pero El Azogue se asimilaba más a lo que Marea buscaba.

En Spotify ha alcanzado ya las mil reproducciones, aunque algunas canciones lanzadas previamente para calentar motores llegan a las 660.000 reproducciones en esta plataforma. Y no es de extrañar porque parece ser el disco a modo de cordón umbilical de toda la discografía de Marea. Después de ocho años en el horno, “Piñas” decía que “con un disco al año no te sale una historia tan fresca. Tan solo tomas aire, respiras, te dejas llevar y salen estas cosas”.

La grabación del disco y su producción ha corrido a cargo de David Díaz “Kolibrí”, iniciado ya en el mundo de las productoras. Decía “Kolibrí” en la presentación de El Azogue que “queríamos grabar el disco todos a la vez. El disco lo pedía así. Queríamos enseñar a los Marea tal como son, así se ve la personalidad de cada uno”. De hecho, el disco no se ha masterizado por falta de tiempo y por los costes que esto conlleva.

En las entrañas del álbum

El grupo insistió durante toda la presentación del disco en que El Azogue es uno de los más especiales. “Si tú consideras que eres rockero, tienes que escuchar el nuevo disco de Marea”, alentaba Kutxi a sus fieles. Y es que este CD está cargado de canciones sinceras y con un contenido muy potente.

A principios de marzo, el grupo sacó a la luz una de las canciones de su disco y lo hizo por todo lo alto: con videoclip incluido. La lucha personal y la pelea con uno mismo protagonizan En las encías, un tema perfecto para volver con fuerza y potencia. Además, Marea contó con el boxeador Poli Díaz para protagonizar el videoclip, símbolo personal de esa lucha con uno mismo y de un regreso legendario. Conseguir la colaboración de “El Potro de Vallecas” fue, según Alén Ayerdi, “un gol por la escuadra de Kutxi Romero”, quien consiguió el contacto de Poli. En las encías ha superado ya el millón de reproducciones en Youtube.

El temblor salió el lunes pasado y ha llegado a las 329.000 visitas en la misma plataforma. Este single pronosticaba ya que el disco, que en ese momento estaba por estrenar, prometía ser puro rock. Y es al género al que se rinde homenaje en otra de las canciones: Jindama. Ramallo confesó a Vavel que ésta es “la canción más cañera del disco”. El sencillo rinde tributo y es un homenaje hacia algunos de los artistas más influyentes en el rock español. Este homenaje se palpa en la propia letra: “la ciencia llegó de Plasencia y Carabanchel”. Estos lugares se refieren a los grandes Robe Iniesta y Rosendo, admirados por el grupo.

En un giro de 180 grados, desde el festejo hacia estos rockeros, el disco pasa a hablar y reflexionar sobre la muerte con Pájaros viejos. Esta canción refleja el fallecimiento de muchos cantaores, poetas y guitarristas que son de inspiración para Marea. Qué mejor reflejo de la admiración que devolverles el favor con la lírica de sus letras y sus ritmos para homenajearles.

Gira por toda España

Con el lanzamiento de “El Azogue”, Marea no ha dudado en tirarse a la piscina de una gira. Además, la gira está muy enfocada a la idea primigenia que el grupo tenía. El objetivo era que la banda tocase en cada provincia de España. Aunque alguna provincia ha quedado coja, Marea ha conseguido abordar la mayoría. El número de entradas vendidas alcanza ya la cifra de 90.000.

Cartel de la gira de Marea | Facebook Marea

Además, Marea pretende “mantener la misma producción en todas las provincias y que las entradas sean accesibles”. Se referían sobre todo al público joven al que quieren atraer hacia el lado del rock y que no tiene tantos medios para pagar una entrada. Aunque también comentaron, enfadados, que habían sufrido una estafa de muchas entradas con una página de reventa. De hecho, anunciaron esto mismo por las redes sociales.

Marea elige los teloneros que los acompañan en cada concierto. “Kolibrí” mencionaba que escogían “gente que toque con nosotros para pasarlo bien”. Normalmente se focalizan en grupos que sean de la zona donde van a dar el bolo. Así estos grupos no tienen que cargar con los gastos de transporte y traslado a otras ciudades. Citaron a los grupos Bokanada, El Desván, Vuelo 505, Lulu y Cuatro Mares.

Respecto a las perspectivas internacionales, Marea comentó que aún no se habían sentado a pensar en una gira más allá de la Península. El cantante Kutxi Romero bromeaba con su nivel de inglés, pero Latinoamérica abre un campo para el que el inglés no es necesario. Sin embargo, la incógnita sigue en pie probablemente hasta que finalice la gira por España.

El rock ¿en peligro de extinción?

En una época en la que los grupos de rock se separan y los grandes se retiran, solo queda preguntarse: ¿tiene el rock fecha de caducidad? El grupo dio a entender en la presentación de “El Azogue” que la juventud no tendía hacia el rock y que la mayoría de grupos de este género no bajaba de una edad cercana a los treinta.

Marea insistió en que tampoco pretendían que el rock alcanzase el papel que actualmente ocupan la música latina o el pop comercial. “El día que el rock esté en primer plano, algo habremos hecho mal”, decía el cantante. Y con ello hacía referencia a la Movida Madrileña. Curiosa referencia estando en la sala El Sol, emblemático pub bar de la Movida. Afirmaba Kutxi que “mientras cuatro pijos cucamonas jugaban a la música en Madrid; en el País Vasco, Barrikada, Eskorbuto y La Cicatriz hacían rock”. Y en efecto, los músicos de la Movida pasaron a la posteridad, pero los rockeros vascos quedaron relegados al olvido general.

Marea ha sido nombrado como un grupo de la nueva generación de clásicos, a lo que respondían que esa afirmación no les da vértigo porque no son conscientes de ello. Sin embargo, tendrán que ganarse el título de leyendas por parte de la juventud, que tal y como ellos recalcaron no están atraídos por el rock.

En una esperanza de que el género no muera, Marea lanza “El Azogue”. El grupo es fiel a sí mismo y a sus seguidores, por ello enfatizó que “nadie que no sea nosotros cinco se va a subir al escenario con el nombre de Marea. Si uno de nosotros no quiere seguir, se acaba Marea”. Ahora que han vuelto, sus seguidores aprovechan para disfrutar de su música y sus poéticas letras.