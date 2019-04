Descubre a Panic! At The Disco: inicios, influencias, nuevos proyectos...

Parece que los astros continúan alineándose para Panic! At The Disco, y es que "High Hopes" no deja de arrasar globalmente. Certificado como Platino tras la venta de más de un millón de unidades, el single de Pray For The Wicked ha alcanzado el nº1 en las listas de Adult Pop Songs de esta década -por 15ª semana consecutiva-, o Los 40 Principales, y aspira a convertirse en el éxito más destacado de la banda hasta el momento.

Los inicios de la banda

Del Panic! At The Disco que nacía en 2004 (Nevada, EE.UU), poco queda además de Brendon Urie. El grupo, integrado en sus inicios por Ryan Ross y Spencer Smith, irrumpiría en la escena musical con la intención de versionar a Blink-182, invitando a Brendon Urie a reemplazar al guitarrista original de la banda. Con el tiempo, Urie se convirtió en el vocalista principal gracias a sus portentosas habilidades vocales, y estos consiguieron su primer contrato discográfico con Fueled by Ramen, con la ayuda de Pete Wentz (Fall Out Boy).

En septiembre del 2005, Panic! At The Disco lanzó su álbum debut A Fever You Can't Sweat Out, popularizado por sencillos como la archiconocida "I Write Sins Not Tragedies", que recibiría numerosos premios, entre ellos el de Mejor Video del Año en MTV, o "But It's Better If You Do". Los estadounidenses han demostrado poseer una versatilidad estilística genuina y son enmarcados dentro del género rock, pop alternativo y emo.

Hasta la fecha, y a pesar de haberse visto marcada por las continuas salidas de sus miembros, la banda de rock alternativo ha ido creciendo en prestigio, alcanzando la cima en las listas de éxitos a nivel internacional y logrando encabezar los festivales más señalados del panorama musical.

Influenciada por los más grandes

En 2016, Panic! At The Disco destinó las ganancias en la venta de productos de uno de sus shows en Londres a Cancer Research UK en honor a David Bowie, que murió el diez de enero tras una batalla de 18 meses contra la enfermedad. Descrito por el propio Urie como el "maestro de la reinvención", la leyenda del rock había inspirado a la banda a atreverse con nuevos ritmos y giros en la orientación de sus discos.

Ya sea por la producción musical, la combinación vocal o la teatralidad en el escenario, no es ningún secreto para los fans la admiración que suscita la legendaria Queen para el líder del grupo, y es que son numerosas las ocasiones en las que P!ATD ha interpretado la majestuosa "Bohemian Rhapsody" con aprobación por parte de la crítica. "Si hay alguna canción que me hubiese encantado escribir es Bohemian Rhapsody. El genio de Freddie Mercury se nota desde el primer acorde hasta el último, y eso es algo por lo que siento un gran honor de rendir homenaje a Queen a través de mi actuación", dijo en su día Brendon Urie según las fuentes de Los 40 Principales.

En otros singles como "Death Of A Bachelor", queda plasmado el acercamiento al estilo de Frank Sinatra de una forma íntima y autobiográfica, con motivo del centenario del nacimiento de la leyenda tardía y que ha alcanzado más de 125 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Sus últimos proyectos

Además de "High Hopes", su más reciente LPn presenta también los singles "Hey Look Ma, I Made It", "Say Amen (Saturday Night)" o "Dancing Is Not A Crime", cuyo videoclip muestra al alter-ego puppet de Brendon Urie y ya tiene más de cuatro millones de reproducciones en YouTube. P!ATD está actualmente terminando su gira por Europa y afirma estar dispuesto a seguir renovándose y experimentar con nuevos géneros como el metal.

No cabe duda de que Panic! At The Disco seguirá triunfando como catalizador de tendencias y batiendo récords por todo el mundo.