Los cinco motivos para no perderte el WARM UP de Murcia el 3 y 4 de mayo

El WARM UP Festival Estrella de Levante está a la vuelta de la esquina. El viernes 3 y el sábado 4 de mayo se celebrará en el recinto de La Fica una nueva edición del festival por excelencia en la Región de Murcia y que es ya una fecha marcada en rojo en el calendario de los amantes a la música en vivo en nuestro país.

Artistas de la talla de Two Door Cinema Club, The Jesus And Mary Chacón, Vetusta Morla o Noel Gallagher’s se darán cita en sus escenarios. Pero desde VAVEL Música no nos hemos querido quedar únicamente con sus cabezas de cartel y conciertos más aclamados. También analizamos al festival con los artistas a los que consideramos más interesantes para disfrutarles, su amplia oferta cultural a lo largo de la semana, encantos de la propia ciudad murciana y porque el WARM UP es un festival tan especial.

Cartel insuperable

El primer atractivo de los festivales está, sin ir más lejos, en su cartel. Por eso el WARM UP Festival está situado a nivel nacional como uno de los más relevantes. Artistas internacionales aclamados como Two Door Cinema Club, The Jesus And Mary Chain y Noel Gallagher’s comandan en lo alto el cartel. Pero también se podrá disfrutar de la mejor música nacional de la mano de Vetusta Morla, que el pasado 23 de junio, llenaron la explanada de la Caja Mágica de Madrid con 38.000 personas.

Los de Tres Cantos estarán acompañados también por Second, Zahara, La Casa Azul, Miss Caffeina, Novedades Carminha, La Moda o Cariño. Los grupos nacionales que están consiguiendo alzar la música española a grandes niveles y que prometen dar una auténtica lección de música en vivo en la nueva edición del WARM UP Festival.

Los grupos más especiales

Serán muchísimas horas de música en vivo en el Recinto de La Fica entre todos los escenarios del festival. Sin embargo, queremos destacar las actuaciones que creemos más especiales en esta nueva edición. La primera de ellas es la de Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, que tendrá en Murcia uno de sus primeros conciertos en esta nueva temporada.

La artista tan solo nos ha desvelado un pequeño adelanto, ‘Un nuevo lugar’, del que pensamos será su primer disco. Pero de momento, es todo incertidumbre en torno a la navarra que huye del mainstraim, las redes sociales y los conformismos musicales a los que estamos acostumbrados. Por lo que, la actuación de Amaia puede ser el descubrimiento para los amantes del ‘indie’ de una estrella.

En torno a Amaia Romero también hemos podido disfrutar de otra canción, ‘Perdona (Ahora si que si)’, original de Marcelo Criminal -el murciano del que no nos perderemos su concierto el viernes- y que es interpretada junto con Carolina Durante. La banda madrileña de Diego Ibáñez es también una de las joyas del cartel estando a las puertas de la presentación de su primer álbum y temas como ‘Niña de hielo’ o ‘El himno titular’.

El WARM UP es cultura en Murcia

Muchas veces pedimos, o más bien exigimos, a los festivales que no piensen únicamente en programar solo conciertos de grandes bandas, que también apoyen a las bandas emergentes. Después, también nos quejamos que el festival solo dure dos días y que el resto del año nos olvidemos de un circuito de salas real o una programación alternativa.

Pues bien, el WARM UP Festival, también junto con el Low Festival de Benidorm o el Spring de Alicante, ha querido contentar a los amantes de la música. Durante la semana previa al festival habrá en Murcia una programación musical y cultura.

En su propia página web se pueden consultar todos los horarios y actividades pero desde el lunes 29 de abril hasta el domingo 5 de mayo, habrá Secrets Shows de la mano de Estrella Levante, actuaciones de Ayoho, Perro, Bigott, Cupido o La Estrella de David. Así como actividades cinematográficas y culturales en los diferentes recintos de la ciudad, y actos para acercar la música a los colegios de la Región de Murcia.

Un gran festival para disfrutar

Lo que siempre deseamos en un festival es poder disfrutar sin tener que estar pendientes de entrar y salir del recinto, olvidarnos del móvil para tener que buscar a nuestros amigos cada dos por tres o sufrir aglomeraciones y colas cada vez que deseas pedir en la barra o ver un concierto.

Una de las señas de identidad del festival es poder estar en el recinto sin estar pendiente de todo lo anterior. Un espacio lo suficientemente amplio, con escenarios separados, y zonas habilitadas para la restauración y descanso, hacen que el festival sea una experiencia inolvidable para vivir con grupos de amigos, parejas o en familia.

Murcia, destino turístico ideal

El último motivo por el que el WARM UP Festival es el que termina de convencer. La ciudad donde se celebra es una de las más activas en cuanto a turismo, hostelería, comodidad, clima y relación con sus habitantes. Especialmente en primavera es uno de los destinos favoritos para los que desean pasar unos días cerca de la playa, con ambiente o disfrutando de sus Fiestas de Primavera y celebraciones como ‘El Bando de la Huerta’ o ‘El entierro de la sardina’.