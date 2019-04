Camino a 'Vengadores: Endgame'

Hoy se estrena, sin duda, la película más esperada de todo este 2019. Sï, se trata de Vengadores: Endgame. Como bien todos sabéis, esta película supondrá el final del Universo Cinematográfico de Marvel tal y como la conocemos, y por supuesto, el cierre de todas las tramas relacionadas con los seis vengadores originales.

Durante varios meses, en VAVEL hemos ofrecido una gran cobertura a la película, con un montón de artículos relacionados con los personajes, con las películas ya estrenadas, con teorías de lo que podríamos ver en esta película, etc. En este artículo podrás encontrar una recopilación de todos ellos para ir más que preparado al cine esta tarde, o durante este fin de semana.

¿Fue buena su división en dos partes?

Este es un tema que habitualmente la gente cuestiona y critica, la división de historias en dos partes. Esto se debe a que puede ser un síntoma de querer ganar más dinero, y que a la hora de enfrentarte a la película te encuentres con bastante relleno, para que la historia dé de sí para dos películas, en lugar de una. En este artículo, analizamos todas las claves que han llevado a Marvel ha tomar esta decisión.

¿Hay razones para las altas expectativas?

Las altas expectativas te pueden jugar una mala pasada, y eso es algo que las productoras deben controlar si no quieren ver al público decepcionado por esperar algo que no va a ocurrir. Vengadores: Endgame es el ejemplo perfecto para esto. Es posible que ocurra, aunque es bien sabido por todos que no ocurrió con Vengadores: Infinity War. En este artículo, analizamos las posibilidades de que esto ocurra, y ofrecemos varios consejos sobre cómo debería el público enfrentarse a esta evento.

Evolución Tony Stark

Desde que en 2008 se estrenara Iron Man, el personaje de Tony Stark ha pasado por muchas etapas y acontecimientos. Todos estos le han hecho evolucionar, aunque con un sentimiento constante durante los diez años de películas, la culpabilidad. En este artículo, analizamos el arco argumental a lo largo de las ocho películas en las que el personaje ha aparecido.

Evolución Capitán América

Un abuelo como el Capitán América, a sus 100 años de vida, ha tenido que vivir un montón de cosas. Aunque bien es cierto que casi 70 los ha pasado congelado y dormido. Aun así, el personaje ha pasado por varias etapas desde Capitán América: El primer vengador y en este artículo analizamos todas ellas.

Evolución de Thor

Sin duda, el personaje que más ha cambiado desde que tuviera su primera aparición es Thor. Sobre todo si tenemos en cuenta el cambio de tono y de rumbo que tuvo el personaje en Thor: Ragnarok. En este artículo, analizamos todo esto, y también cómo el dios del truno ha ido superando las muertes de sus seres queridos.

Evolución de Viuda Negra

Aunque en un principio fuera un personaje muy hermético y cerrado con su vida privada y su pasado, poco a poco ha ido abriéndose a su familia, que es los vengadores. Esto se debe a la gran cantidad de misiones que ha pasado con ellos. En este artículo, analizamos todas ellas para entender hasta dónde ha llegado el personaje.

Evolución de Hulk

Cuando hablamos de Hulk, hablamos de un personaje, que como bien sabemos todos, tuvo un actor diferente en su película en solitario al que ha tenido posteriormente en sus apariciones junto al resto de héroes. Esto hace que la visión del personaje también cambie. En este artículo, analizamos todas sus apariciones junto al crecimiento mental que ha sufrido el gigante verde desde que fuera mucho más infantil hasta la actualidad.

Evolución de Thanos

La gran sorpresa de Vengadores: Infinity War fue el fantástico desarrollo y origen que se le dio a Thanos. Por no decir, que fue el verdadero protagonista de la cinta. Sin embargo, esta no era la primera participación del villano dentro del Universo Cinematográfico Marvel. En este artículo, hacemos un repaso por todo su recorrido.

Cómo ver las películas para un maratón

¿Qué pasa si no has visto ninguna película de Marvel y quieres ver Vengadores: Endgame? Pues que tienes a tu disposición este artículo en el que te explicamos el orden correcto de visionado desde el punto de vista cronológico. Eso sí, si tu idea este estar encerrado en casa este fin de semana para vértelas todas, lo mejor será que no entres en redes hasta que no vayas al cine a ver Vengadores: Endgame, si no quieres que te destrocen la película.

¿Qué necesitas saber antes de ir a ver la película?

Para finalizar, en este artículo hacemos un repaso de varias cosas muy importantes que Marvel ha ido comentando durante el marketing de la película, para que vayas más que preparado a este gran acontecimiento, a este fin de una era.