The Black Keys lanzarán nuevo disco en junio

Sí, ha ocurrido. The Black Keys han vuelto, y por todo lo alto. La puerta abierta que dejaba el lanzamiento de su single Lo/Hi hace poco más de un mes ha sido atravesada por el grupo indie rock. Esta canción simbolizaba la vuelta de una de las bandas más queridas y famosas del género después de cinco años de silencio musical y hoy se ha convertido en realidad. Let’s rock será el noveno álbum de Dan Auerbach y Patrick Carney. El disco verá la luz el 28 de junio de este año, producido por Easy Eye Sound / None Such Records.

Los seguidores del grupo han reaccionado con mucha sorpresa y con mucho ánimo después de cinco años sin nuevo material y la separación de los caminos de los integrantes. Sin embargo, parece que sus vidas se han vuelto a cruzar para crear nueva música juntos. El grupo lo ha anunciado a través de las redes sociales y en el programa Beats 1. Ha sido en directo cuando han explicado el porqué de ese título. La semana en la que estaban grabando el disco en Nashville escucharon una noticia local: un preso había sido ejecutado después de dieciséis años sin penas de muerte en la ciudad. Los verdugos preguntaron al prisionero cuáles eran sus últimas palabras. Éstas fueron “let’s rock” y, por ello, este álbum se titula así, admitía en el programa de Zane Lowe Dan Auerbach. El grupo ha hecho público también el tracklist del disco que quedaría así:

1. Shine A Little Light

2. Eagle Birds

3. Lo/Hi

4. Walk Across The Water

5. Tell Me Lies

6. Every Little Thing

7. Get Yourself Together

8.Sit Around And Miss You

9. Go

10. Breaking Down

11. Under The Gun

12. Fire Walk With Me

Esto no es todo. The Black Keys no se han quedado tranquilos con el anuncio de Let’s rock, sino que han publicado una nueva canción en las plataformas de streaming: Eagle birds. La canción destila el estilo más rock del grupo con un potente ritmo de guitarra, pero una letra de lo más indie. Varía un poco en lo que a Lo/Hi se refiere, pero suena igual de bien.

Dan y Patrick anunciaron a mediados del mes pasado una gira por Estados Unidos y Canadá que comenzará en septiembre y finalizará en noviembre. Aún no han confirmado su paso por Europa, pero lo más probable es que hagan una actuación en un festival como ocurrió en 2014 en el BBK Live cuando presentaron El Camino. Hasta que se haga oficial, lo único que pueden hacer sus seguidores es disfrutar de estos singles y del disco que saldrá en junio.