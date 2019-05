Seis canciones con mensajes políticos

1.Supersubmarina – Hasta que sangren (2014)

El grupo jienense abría en 2014, en pleno apogeo de la crisis española, su nueva etapa musical con este single. Ya el título pega fuerte sin haberse escuchado la canción, y es que, la canción, tiene el resto de armas para reivindicar a todo gas.

Este primer single de su cuarto álbum “Viento de cara”, es pura guitarra y puro rock, pero sobre todo, puro reproche. Supersubmarina muestra su lado más combativo, más reivindicativo, más de lucha. El grupo quiso dar un golpe sobre la mesa con este tema para enfrentarse a la política del momento. Así hablaba sobre ella uno de los integrantes del grupo en una entrevista para la Cadena Ser en 2015. Les preguntaron, con motivo de su inminente concierto en Berlín, que qué canción del grupo le dedicarían a Angela Merkel, y Jose, el cantante, contestó:

"Hasta que sangren", ¿no? Porque es una canción que habla de eso, de alguien que está al mando y oprime hasta niveles casi demenciales. En ese caso, la perspectiva que tenemos desde España es que Merkel mueve los hilos de Europa.”

La letra, no tiene desperdicio tampoco. Son destacables frases como:

“Deberías ser valiente y responder, aunque seguro que ya nadie te cree.”

“Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas,

Y crees que cada uno de nosotros no merece tu atención,

Deberías dejar que alguna puerta abierta,

Por si alguna vez tomamos el control.”

“Tanto se llevaron,

Que hasta el miedo en nuestras caras desapareció,

Y ahora vienen a pedirnos un esfuerzo,

Cuando no quisieron hacerlo mejor.”

¿El resto? Darle al play y verlo. No se quedan cortos:

2. P!nk – What about us (2017)

No fue la primera vez en 2017 ni mucho menos que la cantante y bailarina P!nk utilizaba una canción para enfrentarse a los políticos de su EEUU natal. Ya lo hizo hace años con otra canción titulada Dear Mr President y dedicada al expresidente George Bush. No tiene mayor explicación de la razón por la que escribió si se conoce un poco la carrera política de este presidente…

What about us nace justo en el mismo año que Donald Trump accede a la silla de la Casa Blanca. ¿Casualidad? Ninguna. Como ya se ha dicho, no era la primera vez que la cantante pensilvana se enfrentaba a un presidente de su país, y, evidentemente, no iba a ser menos si era Trump el que estaba al frente.

What about us es ya conocido como un himno político. Ya el título empieza fuerte “¿Qué hay de nosotros?”. Así, sin más. Y no se necesita mucho más para que llegue a remover cosas al oyente.

Johnny McDaid, co-compositor de la obra junto a Pink, dijo esto sobre ella en una entrevista a Billboard:

“Me encanta la pregunta en la canción. El hecho de que la canción sea una pregunta, no una instrucción. Yo pienso en “más preguntas, menos respuestas”, porque todos estamos buscando respuestas y creemos que ese es el fin de todo y no lo es. Las preguntas son dónde está el calor y la energía. Necesitamos cuestionar más y me encanta que la premisa de la canción sea una pregunta.”

El videoclip también tiene muchos mensajes para el espectador: un polígono alejado de la gran ciudad, personas de diferentes colectivos pero de, aparentemente misma clase social, que representan diferentes situaciones de la vida… Todo son signos de que esta canción, de que ese “¿qué hay de nosotros?”, va por ellos. Por todos aquellos que se quedan al margen en las decisiones gubernamentales.

Este tema, uno de los más premiados de la artistas en su ya longeva carrera, no tiene desperdicio tanto musicalmente como en el mensaje.

3. Rayden – Habla bajito (2018)

El madrileño es uno de los que ha saltado en medio del caos político y social que se vive en estos momentos en España para dejar claras muchas cosas. David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, publicó Habla Bajito el pasado junio, un tema rapeado en el que no se calla absolutamente nada: habla de los Borobones, de los raperos encarcelados, de los políticos corruptos... Todo sin pelos en la lengua.

“La peor censura que puede haber es la propia autocensura." Decía el rapero en una entrevista para mondosonoro.com

El vídeo oficial de Habla Bajito es extremadamente simple, para no perderse el hilo de la letra, pero no deja de mandar una gran indirecta: Tan solo es una imagen con el título, los compositores y unos números. Todo muy parecido a unos recibos muy famosos en política en los últimos años.

La letra, por supuesto, no tiene ningún desperdicio:

Vivo en una sociedad donde se gastan

El dinero de pensiones y no pasa nada

Vivo en la sociedad donde rescatan

A los bancos con millones que tú luego pagas

La misma sociedad donde regalan

Hasta másteres y el rico aprueba por la cara

Y luego se dimite si le pillan robando cremas

4. Shawn Mendes – Youth (2018)

Uno de los artistas con mayor influencia en el panorama musical, también ha querido recientemente publicar un tema relacionado con temas políticos. No es un tema tan fuerte ni tan sincero como los anteriores, es más del estilo del de la cantante P!nk.

En Youth, Shawn Mendes se alió con Khalid para hablar sobre la juventud y el llamamiento al voto, algo muy necesario en estos tiempos. Cada vez los jóvenes votan menos, están más desilusionados o no conocen la necesidad y la importancia que tiene tener el derecho de votar. Shawn publicó este tema antes de las pasadas elecciones de medio término de EEUU, para pedir a los jóvenes que actuaran ante todo lo que está ocurriendo en el país y para demostrarles que, si no lo hacen, tendrán impacto en las nuevas generaciones.

Para Shawn Mendes y Khalid, los jóvenes son la clave para el cambio, y es por ellos este tema:

5. Jarcha – Libertad sin ira (1976)

Una de los pioneros en el mundo de la música política, fue sin duda el grupo onubense Jarcha. Maribel, Antonio, Lola, Ángel, Crisanto, Gabriel y Rafael, dieron voz al que se convirtió en el himno de la Transición española.

Libertad. Libertad sin ira. Después de casi 40 años de Dictadura y de una Guerra Civil que había llevado a aquella situación, siete voces se unieron para pedir tranquilidad en un país que había pasado la mayor parte del siglo agitado. Su himno llegó incluso a ser "censurado", a que hubiera gente con miedo de cantarla por recibir represalias.

Tanta dictadura había calado en forma de miedo a la música.

Dicen los viejos que en este país

Hubo una guerra

Que hay dos Españas que guardan aún

El rencor de viejas deudas

Dicen los viejos que este país necesita

Palo largo y mano dura

Para evitar lo peor

Pero yo sólo he visto gente

Que sufre y calla, dolor y miedo

Gente que sólo desea

Su pan, su hembra y la fiesta en paz

Libertad, libertad

Sin ira libertad

Guárdate tu miedo y tu ira

6. Amaral – Ratonera (2014)

Empezó en 2014 esta lista y la última vuelve al punto de salida.

Y es la última por ser la razón de este artículo. Este tema es el que más pilla de cerca a la actualidad y a las muy inminentes elecciones en nuestro país. Ratonera de Amaral nació en 2014, y, precisamente, no cayó en saco roto.

En tiempos de plena crisis en España y de constantes escándalos de corrupción, el dúo compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre, decidió dar un golpe sobre la mesa y poner los puntos sobre las íes en este tema. Ratonera nace desde el cansancio, desde el hartazgo y el sentirse abrumado por tantas noticias que dejaban al país con una mezcla entre asco y asombro:

“No nos hemos inventado nada, ni estamos reivindicando algo que no se haya reivindicado antes o que se plantee cualquier persona a diario en su casa”

Contaban en mayo del 2014 para el diario EfeEme.com.

Ratonera tiene todo lo que se puede tener para reivindicar sin tapujos y para decir las cosas claras. No se anduvieron con rodeos el dúo zaragozano: querían quejarse y quejarse claramente, sin metáforas ni dobles sentidos.

Es así como nace la letra de Ratonera y el videoclip, que causó aún más impacto por las caricaturas tan explícitas. Contaron con el dibujante Alberto González Vázquez para ilustrar un gran mensaje: políticos y gente de la élite con moratones y labios ensangrentados sufriendo todas aquellas desgracias que asolaban al país con la crisis y que ellos tan siquiera veían. Así, pueden verse caricaturas como el expresidente del congreso Jose María Bono con un moratón en el ojo y sangrando, o al expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, viviendo en la calle con una manta. Son algunos de los ejemplos entre todos los que pueden verse durante este videoclip con una letra que no tiene desperdicio:

“No sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas.”

“Tú que representas el pasado, haces del presente una ratonera.”

“Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo.”

La música es un gran arma para hacer política, para luchar contra y por la política, para defender ideales o condenarlos… La música sirve para politizar, pero no es tan genial cuando se politiza la música.

El próximo 28 de abril son las elecciones generales en España. Muchos son los que se están movilizando para pedir el voto a la ciudadanía. Aquí, también se pide. Siempre con música.