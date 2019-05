“Two of Us”, El nuevo videoclip de Louis Tomlinson

Louis Tomlinson es un cantante y compositor británico, que fue miembro de la famosa boy band “One Direction”.​ Tras audicionar en The X Factor y ser aceptado, sugirieron que Louis formase parte de un grupo de chicos junto con Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne y Niall Horan. La creación del grupo se hizo realidad y los cinco fueron apadrinados por Simon Cowell, creando así lo que más tarde sería conocido como One Direction. La agrupación llegó a la final del programa y quedaron en el tercer lugar. A pesar de no ganar, llegaron a ser conocidos mundialmente. Pero como todo, esto también tuvo un final y es que en enero de 2016 uno de ellos decidió empezar su carrera en solitario y un tiempo después tras girar por diferentes países del mundo y dar por finalizado su último tour, los demás chicos decidieron darse un descanso e investigar la música por solitario. Y así fue como Louis Tomlinson empezó a dirigir su propia carrera, todo ello con ayuda de su familia y de sus fans más allegados.

Tras hacer diversas colaboraciones y sacar alguna que otra canción, Louis escribió “Two of us” dedicándosela a su madre que murió hace un tiempo de leucemia. Y si ese hecho nos conmocionó, el videoclip no se ha quedado atrás, y el pasado 24 de abril publicó una especie de documental en el que además de centrarse en la canción, muestra la historia de un anciano de 83 años llamado Richard cuya mujer padecía alzheimer y falleció en una fecha cercana a la de la madre del cantante británico. En cierta manera, podríamos decir que están “unidos por la tragedia” de la forma más delicada y triste.

Richard cuenta en este vídeo que antes de morir desea cumplir una lista de deseos variados: desde pilotar un helicóptero y un kart hasta hacer un tatuaje e incluso montarse en una gran montaña rusa, sin olvidar lo que más ilusión le hizo como fue el cantar su canción encima de un escenario con los fans de Tomlinson en el público y demostrando su increíble voz. La unión existente entre ellos dos hizo que Louis no dudara en ningún momento en ayudarlo a cumplir algunos de sus deseos.

“Two of Us” muestra el lado sensible de Louis Tomlinson, quien describió la experiencia como una inspiración. Además en su cuenta de Instagram expresó su opinión respecto al trabajo: "Este vídeo es particularmente importante y poderoso para mí. Richard es el clásico ejemplo de un hombre valiente que ante una tragedia se empuja a si mismo a vivir con toda la felicidad que le sea posible", escribió.

Esta historia conmovedora fue presentada al mundo con el fin de concienciar a sus fans y apoyar principalmente a las tres asociaciones benéficas a las que él mismo patrocina: “Alzheimer’s Society”, “Cancer Research UK” y “Bluebell Wood Children’s Hospice”. Aunque no lo creamos, artistas como Louis Tomlinson pueden movilizar a mucho público para que aporten su granito de arena con poco y ayudar así al que lo necesite.

No es sino desde el 2015 que el cantante británico no pisa suelo español para dar un concierto y hasta hace escasas horas, sus fans seguían pensando que así iba a seguir siendo hasta que el locutor de los 40, Tony Aguilar, ha anunciado en su programa de radio los primeros confirmados del Coca-Cola Music Experience, en el cual el cabeza de cártel era nada más y nada menos que Louis Tomlinson. Así que sí, el próximo mes de septiembre, entre los días 13 y 14, el Valdebemas IFEMA acogerá el primer concierto en solitario de Louis Tomlinson en nuestro país. ¿Te lo vas a perder?