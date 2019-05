Gotham: Un final agridulce

La serie producida por Fox y distribuida por Warner en América Latina, tuvo su estreno en 2014 con un total de 22 episodios desde su primera a cuarta temporada. En el primer capítulo, se introduce con el homicidio de los multimillonarios Thomas y Martha Wayne, padres de Bruce (David Mazouz).

Por otra parte, se presenta al verdadero protagonista de Gotham, el policía James Gordon (Ben McKenzie) quien estará a cargo de investigar el asesinato de Thomas y Martha junto con su compañero Harvey Bullock (Donal Logue). Con el tiempo, Gordon y Bruce forjarán una gran amistad que incluso puede ser vista como una relación padre e hijo entre ambos personajes.

La serie posee una gran extensión en capítulos ya que en ella se muestra el origen de los enemigos más emblemáticos que Bruce tendrá cuando este se convierta en Batman. La traición entre criminales y policías es un factor que está presente a lo largo de toda la producción, puesto que uno de los pilares que tiene Gotham en sus inicios son los lazos de corrupción entre grupos de la mafia y las distintas instituciones de la ciudad, incluyendo el Departamento de Policía.

En la quinta temporada, con la cual culminó la serie, la cantidad de capítulos disminuyó a 12 debido al descenso en audiencia. Este quinto ciclo, continúa el tenso final de la temporada previa, en la que Gotham comienza a ser dominada por los villanos. Por lo tanto, James Gordon tendrá la misión de reunificar la ciudad y coordinar planes de ayuda con miembros del gobierno estadounidense. Además, aparecerán nuevos enemigos como Bane y Nyssa al Ghul, hija del líder de la Liga de las Sombras y maestro de Bruce Wayne, Ra's al Ghul.

Quizás algo que no se justificó en esta última temporada, fue paralizar la serie durante un mes previo a la emisión de los últimos dos episodios. Algo que se realizaba con los ciclos anteriores en la cual los 22 capítulos eran divididos en 11 para ser emitidos en dos periodos en el cual había un receso de tres meses. A esto se agrega la breve aparición que tuvo Batman en el último capítulo que sólo fue de unos segundos.

Finalmente, lo mejor que dejó el final de la serie fue la caracterización de Cameron Monaghan como un Joker definitivo, la banda sonora que emuló a la que compuso Hans Zimmer para la trilogía de películas que dirigió Christopher Nolan (entre 2005 y 2012) y, por supuesto, el traje de Batman que se presentó en los últimos segundos con cierta similitud al de The Dark Knight.

