Mumford and Sons continúa su gira por Europa

Mumford and Sons acaban de pasar la semana pasada por el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar su último trabajo de estudio: Delta. Hacía seis años que el grupo británico no tocaba en directo en Barcelona y era uno de los conciertos más esperados de abril en la ciudad condal. Y desde luego que no ha decepcionado a ninguno de sus fans y convirtió el pasado 27 de abril en una noche memorable para todos los asistentes al concierto.

Pero la historia no termina aquí, la banda londinense sigue de tour por Europa y si te perdiste el único concierto que brindaron en España, aún quedan 22 fechas por el viejo continente, incluyendo algunos de los más clásicos festivales de verano como el Pop Pink Festival de Holanda donde serán cabeza de cartel junto con Fleetwood Mac. El país que más visitarán será Alemania, con un total de seis directos: Múnich, Berlín, Frankfurt, Colonia, el Southside Festival en Neuhausen Ob Eck y en Hurricane Festival en Scheessel.

Además, esta semana han anunciado el estreno de "Mumford and Sons - 12 Years Strong", un documental original presentado por Vevo que además incluye una actuación exclusiva en directo de "Forever". El reportaje presenta una visión entre bastidores durante su gira Delta por Estados Unidos de una de las bandas más conocidas del mundo actualmente.

Lista completa de los conciertos del tour por Europa a partir del mes de mayo de 2019:

Mayo 1 — Múnich, Alemania @ Olympiahalle

Mayo 3 — Viena, Austria @ Stadthalle

Mayo 5 — Basilea, [email protected] St. Jakobshalle

Mayo 7 — París, Francia @ Zenith

Mayo 8 — Luxemburgo, Luxemburgo @ Rockhal

Mayo 9 — Amsterdam, Holanda @ Ziggo Dome

Mayo 11 — Berlín, Alemania @ Mercedes Benz Arena

Mayo 13 — Frankfurt, Alemania @ Festhalle

Mayo 15 — Colonia, Alemania @ Lanxess Arena

Mayo 17 — Copenhagen, Dinamarca @ Royal Arena

Mayo 18 — Gothenburg, Suecia @ Scandinavium

Mayo 19 — Oslo, Noruega @ Spektrum

Mayo 21 — Estocolmo , Suecia @ Ericsson Globe

Junio 1 — Londres, England, Reino Unido @ Gentlemen of the Road X All Points East Festival

Junio 2 — Liverpool, England, Reino Unido @ Echo Arena

Junio 4 — Sheffield, England, Reino Unido @ Fly DSA Arena

Junio 6 — Manchester, England, Reino Unido @ Manchester Arena

Junio 10 — Cardiff, England, Reino Unido @ Motorpoint Arena

Junio 14-15 — Dublin, Irlanda @ Gentlemen of the Road presents Malahide Castle

Junio 21-23 — Scheessel, Alemania @ Hurricane Festival

Junio 21-23 — Neuhausen Ob Eck, Alemania @ Southside Festival

Junio 27-30 — Werchter, Bélgica @ Rock Werchter Festival