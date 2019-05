James Bay y Zara Larsson: teloneros de Ed Sheeran en Europa

Si ya tienes tu entrada para ir a ver a Ed Sheeran, ahora tienes otros dos motivos para desear que llegue el concierto y se llaman James Bay y Zara Larsson. El cantautor británico anunció que el cantante de "Hold Back the River" y la artista sueca serán los encargados de abrir todos sus conciertos de la gira europea, que empieza el próximo 24 de mayo en Lyon, Francia. El "Divide Tour" pasará por España por segunda vez y en este caso aterrizará en dos estadios: el Estadio Olímpico de Barcelona el día 7 de junio y el Wanda Metropolitano de Madrid el día 11 de junio, ambos con el cartel de "entradas agotadas" colgado de las taquillas.

James Bay dio el salto a la fama con su álbum debut "Chaos and the Calm" en 2015 con el que consiguió nominaciones a varios de los premios más importantes de la industria musical. El cantautor británico pone su propia alma en sus canciones y crea letras y melodías conmovedoras. Bay consigue lo que todos los cantautores quieren lograr: expresar sentimientos complicados y difíciles de escribir a través de los versos. En 2018 lanzó al mercado su segundo álbum, "Electric Light", que ya estuvo presentado el año pasado en España, concretamente en el Doctor Music Festival.

"¡Emocionado y honrado de estar con el gran @teddysphotos (Ed Sheeran) de tour este año! Va a ser una gira magnífica, ve a edsheeran.com y consigue tu entrada. Nos vemos pronto", así anunciaba James Bay la noticia a través de su cuenta oficial de instagram.

"No hay nadie como Ed Sheeran", dijo Bay en una entrevista con Newobserver. "Es el tipo más simpático. Nos conocimos en una alfombra roja en 2014. Me dijo que le gustaban mucho mis canciones y fue muy motivador. Nos hicimos amigos. [Abrir para Ed en Europa] va a ser una oportunidad increíble".

Algunas de las canciones más conocidas del británico son "Hold Back the River", "Let It Go", "Wild Love", "Pink Lemonade" y su último lanzamiento en colaboración con Julia Michaels, "Preer Pressure".

Por otro lado, Zara Larsson empezó su andadura musical con éxito a los diez años en su país natal donde ganó un concurso de talentos llamado "Talang Sverige" con una cover de la canción "My Heart Will Go On" de Celine Dion. En 2014 publicó su primer disco "1" en Suecia y el año siguiente se lanzó a nivel internacional de la mano de Epic Records, filial de Sony Music. Actualmente, se encuentra preparando su tercer trabajo de estudio, del cual ya ha publicado tres singles: "Ruin My Life", "Holding Out for You" y "Wow".