Hard GZ y Cactus Troop y su noche más esperada el 10 de mayo en la Sala The One 

La Sala The One no descansa ni un instante y tras un mes de abril de lo más intenso, con miles de personas disfrutando de sus conciertos y fiestas, en este mayo promete repetir el éxito cosechado.

El concierto destacado será el del próximo 10 de mayo en la Sala The One donde los encargados de poner a vibrar a todo el público serán Hard GZ y Cactus Troop. El rapero gallego y el trio urbano valenciano harán una noche mágica en The One con sus ritmos urbanos, rimas afiladas y actuación llena de energía.

Hard GZ es una de las estrellas del momento que antes de comenzar su ruta de festivales ha querido acercar hasta The One su 'Vesum' donde se va desde el rap tradicional hasta el trap más actual.

A esta actuación se le suma Cactus Troop, un trío valenciano que despidió el 2018 en los escenarios del Festivern para después continuar triunfando en las grandes plazas de la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, el concierto será el primero de ellos en tierras alicantinas y han elegido la Sala The One para que toda la electricidad que se vive y transmite en sus conciertos brille más que nunca.

Las entradas para disfrutar de estos dos conciertos en la misma noche mágica ya están disponibles a través de la propia página web de la Sala The One que además también está pensando en lo que será el mes de junio y las Hogueras de San Juan con conciertos de nivel con artistas como C. Tangana y Lola Índigo.