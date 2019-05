¿Tiene Pol Granch ese factor X?

Pol Granch, el EP homónimo del cantante de madre española y padre francés, salió al mercado hace un par de semanas. Sale al mercado después de los sencillos Late y Perdón Por Las Horas. Pol Granch es el nombre artístico de Pol Grandejan, el ganador de la última temporada de Factor X en España.

Aunque el concurso de talentos no tuvo grandes datos de audiencia, Sony le ofreció un contrato al ganador de la edición, como ocurre en los Factor X de alrededor del mundo. La cuestión está en si su primer EP tiene ese factor equis que, en teoría, le hizo ganar el concurso.

Juzgando tan solo por los primeros sencillos, Pol Granch tiene ese no sé qué que tienen los artistas. Con Late y Perdón Por Las Horas, Granch presentaba un estilo único en España, a medio camino entre el trap, el pop y el indie. Además en Perdón Por Las Horas incluía su segunda lengua, el francés de forma muy orgánica.

Las nuevas canciones que ha lanzado siguen esta línea. Mezcla tres estilos e incluso crea un nuevo sonido en el mercado español, parecido a lo que hace Billie Eilish en el mercado internacional. Billie Eilish tiene su When The Party’s Over y Pol Granch tiene Un Sitio Aparte. Probablemente es la canción más emotiva del EP. No solo comparten estilo, sino que también comparten referencias. Ambos han dicho que la música de XXXTentacion les ha influenciado. Siguiendo la línea emotiva, Granch también ha publicado Cementerio de Valientes.

Hay otra canción en el EP donde Granch también mezcla francés y español. Es la tercera del EP, Desastre, una de las más comerciales del disco. Sony Spain no perdería nada si promocionase a Pol Granch en Francia. Es un riesgo, pero es un riesgo que podría salir bien. Quizás mejor que en España, donde Pol Granch solo ha conseguido debutar en el número 98 en la lista de streamming de álbumes. El EP de seis canciones ha podido debutar en listas, ya que Universal logró que se cambiará la norma para que Aitana pudiese hacerse con el número uno de esta lista con Tráiler.

Extrañamente, el disco de Billie Eilish sigue una semana más en el número uno de dicha lista. ¿Por qué funciona uno y el otro no, con un estilo parecido? Pero esta no es la cuestión. La cuestión es si Pol Granch tiene ese no sé qué que emociona cuando se escucha una canción o un cantante. Y sí, Pol Granch tiene ese no sé qué.