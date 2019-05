El universo de Game of Thrones continuará su expansión en la pantalla chica

Quizás muchos fanáticos se encuentran nostálgicos porque sólo faltan dos semanas para que Game of Thrones (GOT) llegue a su fin. Si es así, les comentamos que hay buenas noticias, porque George R.R. Martin ha confirmado -en su blog personal- que se encuentra colaborando en tres series que se derivan de GOT, las que cronológicamente, se centraran miles de años antes a la trama que hemos seguido desde 2011.

Según el escritor, HBO pretende sacar el máximo provecho de este universo, y por lo mismo, la cadena televisiva tendría planificado cinco futuros proyectos, de los cuales, tres se encuentran en fase de pre producción, es decir, en la escritura del guion. No obstante, uno de estos trabajos, cuyo título provisorio es The Long Night, comenzaría sus grabaciones a finales de año y en cuyo reparto, está confirmada la actriz Naomi Watts con un rol protagónico.

El creador de GOT no entregó mayores detalles sobre cual sería la trama de dicha serie, sin embargo, sugirió a los fanáticos que lean su último libro Fire and Blood -Fuego y Sangre- en el cual se narra la historia de la Casa Targaryen y su llegada al Poniente desde Valyria. Además, se menciona como el clan logró conquistar Westeros con la ayuda de sus dragones.

Con lo anterior, ya se puede especular sobre el rumbo que tomarán los próximos proyectos derivados de GOT, aunque, otra temática interesante de explorar en la pantalla chica sería la creación de los caminantes blancos, lo cual se expuso brevemente hace algunas temporadas.

Game of Thrones culminará sus transmisiones el 19 de mayo, y para el episodio de esta semana, cuyo título es Ice and Fire -Hielo y Fuego- tendrá una duración de una hora y 20 minutos. Además, -como dato para sacar conclusiones- el director de este capítulo fue Miguel Sapochnik, el mismo que estuvo a cargo de The Long Night y Battle of the Bastards.