Crítica de "Detective Pikachu"

Detective Pikachu, la primera película de Pokémon hecha con personas reales se ha estrenado en cines esta semana. Protagonizada por Ryan Reynolds, actor protagonista de la saga Deadpool, y Justice Smith, que fue uno de los actores principales en la segunda parte de la trilogía de Jurassic World (Jurassic World: El Reino Caído), esta cinta es una adaptación del videojuego para Nintendo 3DS que le presta su nombre. El director del filme es Rob Letterman, conocido por otras películas como Monstruos Vs Aliens (2009), Los viajes de Gulliver (2010) o Pesadillas (2015).

La sinopsis de la película es la siguiente: "Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente que se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio enmarañado. Mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon comparten un mundo real hiperrealista, encuentran distintos personajes Pokémon y descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon." (FILMAFFINITY)

Lo cierto es que ha sido una decisión inteligente que la historia escogida para ser la primera adaptación cinematográfica de la saga Pokémon sea la historia de un juego como Detective Pikachu. No solo porque la cinta nos cuenta una historia capaz de atraer a personas que no son fans de la saga, sino también porque al no utilizar a los personajes tradicionales del anime evitan tener que adaptar una saga con muchísima historia y también evitan que los aficionados más apasionados se pasen la película comparándola con las series y películas de anime de Pokémon.

Dicho esto y siendo cierto que la historia de este filme es bastante interesante y el largometraje consigue entretener a los miembros del público durante su tiempo de duración esta película no carece de problemas o por lo menos tiene algunos elementos mejorables. Por ejemplo, el humor podría ser descrito con la expresión inglesa "hit and miss" (algunas bromas funcionan bastante bien pero otras no consiguen arrancar una carcajada al público). En cuanto a los giros de guión, no se puede decir que la película no sorprenda de vez en cuando pero alguno de los giros de guión de la película se ven venir desde casi el principio de la cinta.

Los personajes de la película son algo estereotipados pero también les han añadido algunas cosas que los distinguen de los personajes similares que aparecen en otras cintas. Además son divertidos de seguir y se puede simpatizar con ellos. Las actuaciones del reparto son buenas aunque ninguna de ellas podrá ser calificada como excelentes. Lo cual es una pena porque la película cuenta con actores de mucho talento.

La película brilla por su apartado técnico en el que el equipo realiza un trabajo impecable. El mejor ejemplo es la gran calidad del CGI que se muestra a lo largo de la película que hace que los pokémon parezcan seres vivos de verdad y proporciona al público algunas escenas memorables.

Finalmente ¿Qué nota merece Detective Pikachu? La cinta hace bastante cosas bien y se pasa un buen rato viéndola. Es sin duda un comienzo prometedor para las películas de personas reales de Pokémon pero está lejos de ser perfecta. Es por esto que el filme se lleva una nota de 6,5/10.

Ficha de la Película

Director: Rob Letterman

Guionistas: Nicole Perlman; Rob Letterman; Alex Hirsch

Reparto: Ryan Reynolds; Justice Smith; Kathryn Newton; Ken Watanabe; Bill Nighy; Chris Geere; Ikue Otani

Países: Estados Unidos; Japón

Duración: 104 minutos

Fecha de Estreno: 10 de mayo de 2019.