The Beatles: 15 curiosidades de los creadores de 'Hey Jude'

Con Please Please Me, el primer álbum de estudio de The Beatles, el mundo abría paso a uno de los fenómenos musicales más magistrales de todos los tiempos. Cincuenta años después de la separación de la banda inglesa, su legado musical, con unos récords prácticamente imbatibles, ha traspasado fronteras y sigue siendo vigente en la actualidad, generando interés en los fanáticos de todo el mundo que aún escuchan sus anécdotas con expectación. ¿Quieres saber más de ellos? ¡Adelante!

1. El surgimiento de la banda: primeros inicios

A los dieciseis años de edad, un John Lennon influido por el estallido mundial del rock and roll y el skiffle de Lonnie Donegan creó el grupo The Quarry Men, en la segunda mitad de 1956. La banda formaba entonces parte de un amplio movimiento musical originado en Liverpool, el Merseybeat, en referencia a los grupos surgidos en la región de Merseyside que desarrollaron la música beat o beat rock inglés.

2. John Lennon estaba ebrio cuando conoció a Paul McCartney

El 6 de julio de 1957, Paul McCartney, que por aquel entonces tenía quince años, conoció a Lennon en una fiesta de The Quarry Men y se unió a la misma como guitarrista y cantante, un año antes de que George Harrison pasara a formar parte de la icónica banda. Así, después del show acabaron tocando juntos, y McCartney recuerda:

Lo conocí en las fiestas de Woolton. Yo era un colegial gordito, y cuando se apoyó en mi hombro, me di cuenta de que estaba borracho (...) a pesar de sus patillas, nos hicimos buenos amigos.

3. The Beatles: en busca del nombre perfecto

Hasta conseguir el nombre que los definiría como la banda de rock más exitosa y alabada por la crítica en la historia de la música contemporánea, el grupo pasó de llamarse The Quarry Men a Johnny and the Moondogs, hasta que la versión actual del famoso nombre surgió de la iniciativa del antiguo bajista y compañero de Lennon, Stuart Sutcliffe, que propuso The Beetles (Los Escarabajos). Desde entonces, el grupo alternó diferentes versiones del nombre, como The Silver Beetles, The Silver Beets, etc., hasta que, finalmente, en agosto de 1960 se decantaron por The Beatles.

4. Pioneros en incluir el símbolo de los cuernos típico del rock

En 1969, la figura de John Lennon en la portada de su reeditado célebre disco Yellow Submarine hace referencia al símbolo, pero extendiendo también su dedo pulgar, lo que en el lenguaje de signos utilizado por los sordomudos tendría como significado "te amo". Los expertos no concluyen si fueron Los Beatles, o la banda estadounidense de hard rock Coven (que también incluían el gesto de los cuernos en su portada) quienes harían nacer el símbolo por excelencia del mundo del rock, pues coincidieron en la fecha de lanzamiento de sus portadas.

Portada de 'Yellow Submarine' | Fuente: The Beatles

5. Ringo Starr... no se llamaba Ringo

Pues sí. Lo cierto es que su verdadero nombre es Richard Starkey. Nació en Liverpool en 1940 y se unió a la banda con veintidos años, reemplazando así al antiguo baterista, Pete Best, y abandonando su banda de entonces, Tony Sheridan. Starr tocó por primera vez como miembro del grupo el 18 de agosto de 1962 en Port Sunlight.

6. Los temas de The Beatles fueron prohibidos en los medios

La BBC prohibió la canción I am the Walrus, por contener, en una letra calificada de "pornográfica desenfrenada", palabras como knickers (bragas). Durante el régimen franquista, se eliminó la canción The Ballad of John and Yoko, por hacer referencia a la boda de John Lennon en Gibraltar (1969), siendo sustituida por One After 909.

7. Bono también interpretó I Am the Walrus

El líder de la banda de rock irlandesa U2, Bono, asume el papel de un gurú de la droga existencialista conocido como Doctor Robert en Across the Universe, película musical cuya trama gira en torno a los míticos temas de The Beatles y que obtuvo nominaciones en los Golden Globes como Mejor Película, Musical o Comedia.

8. El tema más largo en su trayectoria musical

Hey Jude, con sus siete minutos y quince segundos de duración, es, sin lugar a dudas, la canción más larga en la historia de The Beatles.

9. No sabían leer partituras

¿Quién lo diría? Capaces de tocar la guitarra, el piano, o la batería, ninguno de los integrantes de Los Beatles sabían leer partituras. Y se ha comprobado que no les hizo falta para triunfar por todo el mundo.

10. Su música fue prohibida en la Unión Soviética

La difusión, venta e ingreso de la música de The Beatles fue prohibida en la Unión Soviética a mediados de los años ochenta, al igual que muchas otras bandas europeas y estadounidenses, por promover los ideales capitalistas y cultura occidental. La restricción fue tal que se llegó incluso a instaurar la aplicación de castigos para quienes escucharan sus canciones. Sin embargo, sus discos fueron difundidos clandestinamente por lo que se vendían a un elevado precio. Eran diversas, y creativas, las formas por las que acceder a los temas de la banda británica, pues era posible imprimir la música de los británicos a través de escáneres de rayos X usados.

11. El Vaticano consideró a Revolver como el mejor álbum pop de todos los tiempos

A pesar de que el Vaticano había calificado de satánicos a The Beatles después de que John Lennon dijera que la banda "era más popular que Jesucristo", el Vaticano perdonó a la banda en 2010, a través de un artículo en el que Revolver ocupaba el primer puesto en una guía de los diez mejores álbumes pop de todos los tiempos.

Portada de 'Revolver': Fuente: Wikipedia

12. Implicados en el éxito de grandes estrellas

Paul McCartney y John Lennon compusieron temas reconocidos internacionalmente, tales como Fame, de David Bowie, With a little help from my friends de Joe Cocker, o Badge de Cream. Del mismo modo, fueron los idearios del sencillo y primer éxito de The Rolling Stones I Wanna Be Your Man.

13. Todo acababa en Disney World

Desde hacía años, se sabía que la separación de The Beatles era inminente, y una cuestión de tiempo. Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando la banda se disolvió oficialmente, a pesar de que su actividad se había visto reducida en los meses anteriores. La fractura del grupo se hizo oficial en el parque temático Disney World, donde John Lennon firmaba, desde su habitación en el Hotel Polynesian Village, el contrato de disolución de la banda.

14. Cómo se llegó al mítico paso de cebra

Abbey Road, la archiconocida portada de The Beatles que muestra a los cuatro integrantes de la banda caminando sobre un paso de cebra, iba a titularse originalmente Everest. De hecho, se había programado un viaje al Himalaya para realizar su correspondiente sesión fotográfica, si bien esta idea fue descartada por la necesidad de terminar el proyecto cuanto antes. Así, el cuarteto británico acabó realizando la portada de uno de los mejores de sus discos a escasos metros de su estudio de grabación. Estamos ante un ejemplo de que las mejores ideas ocurren cuando menos lo esperamos.

Portada de 'Abbey Road' | Fuente: The Beatles

15. La historia detrás de Eleanor Rigby

A pesar de que Paul McCartney siempre sostuvo que Eleanor Rigby era un personaje ficticio, un documento de 1911 demuestra que el personaje que inspiró a Los Beatles en 1966 realmente existió. Se trataría de una criada que trabajó en el hospital de Parkhill cuya lápida se localiza en el cementerio de la Escuela de San Pedro (Woolton, Liverpool), lugar que frecuentaban los entonces jóvenes Lennon y McCartney para tomar el sol.

The Beatles han pasado a la historia como una banda icónica y de vanguardia que servía como símbolo de identificación de las masas en plena etapa de tensiones y activismo social, y que continúa llegando a los corazones de miles de personas, y es que el mundo no está dispuesto a olvidar a las leyendas de carne y hueso que encarnaban al extraordinario cuarteto de Liverpool.