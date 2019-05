Mumford and Sons hace saltar al Lanxess Arena de Colonia

El grupo de música folk-rock Mumford and Sons, compuesto por Marcus Mumford, Winston Marshall, Ben Lovett y Ted Dwane, ha recorrido un largo camino desde sus raíces de folk-rock hasta su último disco, que se aleja de la parte folk y para acercarse mucho más a la música rock. El pasado 15 de mayo de 2019 pudimos disfrutar de su directo en el Lanxess Arena de Colonia y si una cosa está clara es que no decepcionan y merece la pena asistir a uno de sus directos. Tras el lanzamiento de su último álbum Delta, el pasado mes de noviembre, la banda ha estado viajando alrededor del mundo para presentarlo, incluyendo varias noches por toda Alemania.

Lo primero que sorprende al entrar en el arena es la situación del escenario que se encuentra colocado en la zona central de la pista, en lugar de en uno de los fondos como se hace tradicionalmente. De manera que la banda se encuentra rodeada por los fans y permite a los componentes del grupo trabajar con la multitud en todas las direcciones, a menudo cambiando de lado del escenario entre estrofas de una misma canción.

El concierto arrancaba con el primer single de su último disco, “Guiding Light”, y desde el momento en el que suben al escenario se puede notar la energía que desprenden y que se extiende hacia el público que canta y salta al ritmo de la música. Continuaron con de sus grandes clásicos, “Little Lion Man”, una de las canciones que les puso en el mapa y que aún sigue electrificando totalmente a los asistentes a sus conciertos. Siguieron sin bajar el ritmo con “Holland Road” y “The Cave”, para finalmente arrancar con la primera canción lenta del directo, “Beloved”, que ha sido uno de sus singles de su cuarto álbum, “Delta”.

Foto: Almudena Blanco

El sexto tema del concierto fue “Lover of the Light”, que llegó acompañado de un espectáculo de luces en el escenario y que Marcus Mumford, cantante de la banda, interpretó mientras tocaba la batería. También resulta increíble disfrutar del talento que tiene cada miembro de la banda como músico; Marcus Mumford, cambiaba entre guitarra acústica y eléctrica y en una canción tocó la batería, como acabamos de mencionar. Winston Marshall se turnaba entre la guitarra y el banjo, Ted Dwane entre el contrabajo y el bajo y Ben Lovett estuvo toda la noche sentado al piano.

Siguieron con “Tompinks Square Park”, un tema que empieza algo más lento y va subiendo de ritmo a medida que va avanzando. Las luces se atenuaron con un color púrpura mientras Winston Marshall tocaba el solo de guitarra acústica que abre la canción, probablemente sea una de esas canciones que en directo impresionan más de lo que lo hacen al escuchar el álbum. Continuaron con “Woman”, el último single que han anunciado recientemente de su álbum “Delta” y que ha sido incorporado recientemente al setlist de la gira, y “Believe”, canción que había sido lanzada en 2015 como el primer single de su tercer disco, “Wilder Mind”.

Volvieron a subir las pulsaciones poco a poco con “Ditmas” hasta dispararlas totalmente cuando Marcus Mumford, vocalista de la banda, se bajó del escenario para perderse entre el público mientras cantaba. Recorrió uno de los lados de la pista para subirse a las gradas, dar la vuelta al arena y volver al centro por el otro lado de la pista, mientras la gente bailaba, cantaba y gritaba a su alrededor. El ritmo siguió alto mientras arrancaban con “Slip Away” y tras la canción se tomaron un segundo para descansar que Marcus Mumford aprovechó para informar al público que era el cumpleaños de Ted, en alemán y afirmó que su dominio del idioma no era demasiado bueno, y el arena entero no tardó en empezar a entonar el “Cumpleaños Feliz” en inglés en honor al cumpleañero.

“Picture You”, fue la siguiente canción que tocaron y que también pertenece a su último disco, seguida de “The Wolf”, tras la cual desaparecieron del escenario para el tradicional descanso antes de arrancar las últimas canciones de los conciertos.

Uno de los puntos culminantes de la noche fue al volver el grupo del descanso que presentaron un único micrófono en el centro del escenario y los cuatro miembros de la banda alrededor se dispusieron para cantar en acústico. Pidieron silencio absoluto al público para escuchar las impresionantes melodías y letras de las tres siguientes canciones “Wild Heart”, “Only Love” y “Forever” lo que creó un ambiente complemente mágico poniendo la piel de gallina a todos los presentes.

Foto: Almudena Blanco

A continuación, trajeron de vuelta al escenario al grupo australiano que les acompañan como teloneros en esta gira europea, “Gangs of Youth”, para interpretar juntos una cover de la canción “Blood” del grupo australiano “The Middle East. Seguida de una de las canciones más bonitas del grupo “Awake My Soul”.

Probablemente la ovación más grande de la noche llegó con los acordes iniciales de “I Will Wait”, himno por excelencia de Mumford and Sons. Y finalmente, cerraron el concierto con la canción que da nombre a su último álbum, “Delta”, entre un montón de confeti blanco y caras sonrientes.

Mumford and Sons son uno de esos grupos que en la actualidad son capaces de reunir en un arena a personas de todas las edades, jóvenes y mayores, para disfrutar de una noche de música en directo. Consiguen que todo el público cante, grite, salte y también se emocione. La velada estuvo compuesta por un total de 19 temas, interpretadas en la plataforma iluminada habitualmente de blanco, pero con combinaciones de colores y formas, que crearon una escena única para cada canción. El escenario situado en el centro proporcionó con mucho éxito una sensación de intimidad y cercanía a pesar de haber sido el concierto más grande del tour europeo.

Setlist completo del concierto de Mumford and Sons el 15 de mayo de 2019 en el Lanxess Arena de Colonia, Alemania.

1. Guiding Light

2. Little Lion Man

3. Holland Road

4. The Cave

5. Beloved

6. Lover of the Light

7. Tompkins Square Park

8. Woman

9. Believe

10. Ditmas

11. Slip Away R

12. Picture You L

13. The Wolf R

Encore

14. Wild Heart (acústico)

15. Only Love (acústico)

16. Forever (acústico)

17. Blood

18. Awake My Soul

19. I Will Wait

20. Delta