The Lumineers siguen haciendo magia con sus videoclips

Su vuelta al panorama musical no podía ser más innovador y más creativo. The Lumineers consiguieron distinguirse con su segundo álbum, Cleopatra, como uno de los grupos más alternativos no solo a la hora de crear nostálgica música folk, sino a la hora de mostrarla a sus seguidores a través de los videoclips. Las canciones Sleep on the floor, Cleopatra, Angela y Ophelia lo demostraron en un relato sobre el verdadero amor de una mujer y su segundo amor.

The Lumineers lo vuelven a hacer a través del que será su nuevo álbum: III. El título se refiere a tres generaciones de una familia, sobre las que contarán diferentes historias dramáticas. La primera de ellas ha sido Gloria Sparks. El grupo cuenta su historia a través de tres canciones: Donna, Life in the city y Gloria. En el primero de los videoclips se habla de la vida de la madre de Gloria. Una relación de la que no se puede perder detalle es de la construcción de la que será la casa de Donna y, futuramente, de Gloria, que une ambas historias. Sobre Gloria, las imágenes dan a entender que sufre de alcoholismo y adicción a las drogas, como se ve en el videoclip de Life in the city. La vida de Gloria no es perfecta y la canción final de la trilogía deja con un sabor amargo.

El segundo capítulo, es decir, la segunda generación se centrará en el bebé de Gloria: Junior Sparks. La historia se dividirá en otras tres canciones: It wasn’t easy to be happy for you, Leader of the landslide y Left for Denver. Sobre el nieto de Gloria tratará el capítulo tercero: Jimmy Sparks, esta vez con cuatro canciones. Los tres capítulos tendrán también un videoclip por canción, completando así el álbum a través de la historia audiovisual. Es una idea muy original que le da personalidad propia al grupo después de que varios de sus componentes se separaran.

The Lumineers dijeron en una entrevista que tuvieron la idea de dividir el álbum en capítulos porque es una forma de embaucar a la gente para que lo vivan de una forma más completa. El cantante, Schultz comentaba que intentan cantar sobre temas importantes para ellos, que incluso les persiguen. Para él mismo, en su música siempre hay melancolía y tristeza. Schultz también afirma que la historia de III tiene elementos de su propia familia, pero le da una capa de anonimato para no airear trapos sucios y darle privacidad al relato.

Después de haber participado en un álbum de música inspirada en la serie Juego de Tronos, el grupo folk actuará en numerosos festivales por Estados Unidos. Pero también realizará una gira por todo el mundo, pasando por Madrid el 2 de noviembre de este año.